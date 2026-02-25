OxygenOS 17: Estos móviles OnePlus recibirán Android 17

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

OnePlus acaba de completar el despliegue de OxygenOS 16, su capa personalizada basada en Android 16, pero la maquinaria del desarrollo no se detiene. Todo apunta a que la compañía ya trabaja en OxygenOS 17, la futura actualización mayor que adoptará Android 17 como base.

Aunque todavía no hay confirmación oficial sobre sus funciones, resulta razonable anticipar mejoras relevantes en rendimiento, eficiencia energética, privacidad y experiencia de usuario, como suele ocurrir en cada salto generacional del sistema.

En este contexto, una de las preguntas más repetidas por los usuarios es clara: ¿mi móvil OnePlus recibirá OxygenOS 17? A partir de la política de actualizaciones vigente de la marca, ya es posible trazar una lista fiable de dispositivos compatibles.

Lista de dispositivos OnePlus que recibirán Android 17 (OxygenOS 17)

Siguiendo los compromisos de soporte de software de OnePlus, estos son los modelos que deberían recibir Android 17 junto con OxygenOS 17.

OnePlus de gama alta

OnePlus mantiene una política de actualizaciones especialmente sólida en sus modelos premium. Dentro de este grupo encontramos:

OnePlus Open

OnePlus 15

OnePlus 15R

OnePlus 13

OnePlus 13R

OnePlus 13s

OnePlus 13T

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus 11

Estos dispositivos entran dentro de la ventana de soporte para grandes actualizaciones del sistema operativo, por lo que su compatibilidad con OxygenOS 17 está, en la práctica, asegurada.

Serie OnePlus Nord

La familia Nord continúa siendo clave dentro del catálogo de la marca. Los modelos que deberían actualizarse son:

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord CE 5

OnePlus Nord 4

Aunque la serie Nord no siempre recibe el mismo número de versiones que los flagships, los ciclos actuales de OnePlus permiten prever Android 17 en estos terminales.

Tablets OnePlus Pad

OnePlus también ha reforzado su apuesta por tablets Android. OxygenOS 17 debería llegar a:

OnePlus Pad 3

OnePlus Pad 2

OnePlus Pad Lite

OnePlus Pad Go 2

Esto refleja un cambio importante en la estrategia de la compañía, que ahora extiende su política de soporte más allá de los smartphones.

¿Qué ocurre si tu OnePlus no aparece en la lista?

Si tu dispositivo no figura entre los elegibles, no recibirá OxygenOS 17. En ese caso, la única forma de seguir accediendo a nuevas funciones, parches de seguridad y cambios estructurales del sistema será actualizar a un modelo más reciente.

OnePlus ha ido endureciendo y clarificando su política de soporte, lo que reduce la incertidumbre pero también delimita con precisión qué dispositivos quedan fuera.

OxygenOS 17: sin funciones confirmadas, pero con tendencias claras

Por ahora, OnePlus no ha revelado novedades específicas de OxygenOS 17. Sin embargo, el historial reciente permite esbozar algunas líneas probables:

Las versiones más recientes de OxygenOS han puesto el foco en la optimización del consumo energético, la fluidez del sistema, la integración de funciones de inteligencia artificial y la mejora de la privacidad. Android 17 seguirá previsiblemente esa misma dirección, lo que sugiere que OxygenOS 17 profundizará en estos apartados.

Además, es habitual que OnePlus incorpore ajustes visuales, refinamientos en la multitarea y mejoras en la gestión de notificaciones y permisos.

Android 17 ya tiene beta y calendario aproximado

Mientras OnePlus guarda silencio, Google ya ha movido ficha. Android 17 cuenta con su primera beta pública y avanza según el calendario oficial.

De acuerdo con la hoja de ruta conocida, Android 17 entrará en fase de estabilidad de plataforma el próximo mes. La versión final y estable del sistema operativo está prevista para el tercer trimestre de 2026, una ventana que encaja con los ciclos habituales de lanzamiento.

¿Cuándo llegarán las primeras betas de OxygenOS 17?

Si OnePlus repite su estrategia anterior, los plazos son relativamente predecibles. El año pasado, la compañía fue una de las más rápidas en ofrecer pruebas de Android 16, liberando su primera beta en abril de 2025 para modelos seleccionados.

Siguiendo ese patrón, las primeras builds de prueba de Android 17 podrían aparecer entre marzo y abril. Entre los candidatos más probables figura el OnePlus 15, que tradicionalmente actúa como punta de lanza para nuevas versiones.