POCO X8 Pro Series: Nuevos X8 Pro Max, X8 Pro y una espectacular edición Iron Man

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POCO ha presentado oficialmente su nueva generación de smartphones de alto rendimiento con el lanzamiento de POCO X8 Pro Max, POCO X8 Pro y el exclusivo POCO X8 Pro – Iron Man Edition. Con esta familia de dispositivos, la compañía transforma su conocida Serie X para dar paso a la nueva Serie X Pro, que busca ofrecer prestaciones propias de un flagship a un precio más accesible.

La nueva gama combina alto rendimiento, gran autonomía, diseño premium y una experiencia de usuario avanzada, con el objetivo de redefinir lo que los usuarios pueden esperar de un smartphone potente dentro de su categoría.

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Según Kang Lou, Senior Product Marketing Manager y portavoz de POCO Global, la serie nace con la intención de democratizar la tecnología de gama alta:

“Con la nueva POCO X8 Pro Series, hemos hecho que la tecnología de vanguardia y las experiencias de nivel flagship sean más accesibles para los usuarios de todo el mundo. Por primera vez introducimos el modelo Pro Max para desafiar los límites del rendimiento extremo, mientras que el POCO X8 Pro ofrece una experiencia mejorada con un valor excepcional y la edición Iron Man eleva nuestra colaboración con Marvel a un nuevo nivel”.

Rendimiento de nivel insignia con los nuevos procesadores Dimensity

El rendimiento es el pilar fundamental de la nueva serie. El POCO X8 Pro Max se convierte en el primer smartphone del mercado en incorporar el chipset Dimensity 9500s, perteneciente a la serie Dimensity 9000 de MediaTek.

Este procesador está fabricado en proceso de 3 nm e incorpora una arquitectura 4+4 All Big Core, con una frecuencia máxima de 3,73 GHz. Gracias a ello, el dispositivo alcanza una impresionante puntuación de 3.085.998 puntos en AnTuTu, situándose en el nivel de los smartphones más potentes del mercado.

El terminal se acompaña de memoria LPDDR5X de 9.600 Mbps y almacenamiento UFS 4.1, lo que se traduce en una experiencia extremadamente rápida y fluida en tareas cotidianas, juegos exigentes o multitarea intensiva.

Por su parte, el POCO X8 Pro introduce el nuevo Dimensity 8500-Ultra, que mejora en un 15,8 % la puntuación de AnTuTu respecto a su generación anterior. Además, este chip ofrece un aumento del 25 % en el rendimiento gráfico, acompañado de una mayor eficiencia energética.

Ambos modelos incorporan ray tracing por hardware, lo que permite disfrutar de efectos de iluminación y reflejos más realistas en videojuegos compatibles.

WildBoost Optimization mejora la experiencia gaming

Más allá del hardware, POCO ha incorporado su sistema WildBoost Optimization, diseñado para optimizar el rendimiento durante las sesiones de juego.

Este sistema predice la carga de procesamiento que necesitará cada fotograma y actúa de forma proactiva para evitar caídas de rendimiento. Como resultado, los juegos mantienen tasas de fotogramas más estables y consumen menos energía.

Entre las funciones incluidas destacan:

Smart Frame Rate

Resolución Super 1.5K

Toque de superresolución 24x

Game HDR

Estas tecnologías permiten mejorar la fluidez, aumentar el nivel de detalle y ofrecer gráficos más espectaculares, especialmente en juegos RPG o títulos de gran carga gráfica.

Refrigeración avanzada para sesiones intensivas

Para mantener el rendimiento bajo control térmico, la serie incorpora LiquiCool Technology.

El POCO X8 Pro Max integra el sistema POCO 3D IceLoop, que ofrece una superficie de refrigeración líquida de 5.800 mm². Además, incluye una estructura 3D sobre el chipset que mejora la disipación térmica y reduce la temperatura del SoC hasta 3 °C.

En el caso del POCO X8 Pro, el sistema utilizado es POCO 3D Dual-layer IceLoop, con una superficie de 5.300 mm², lo que permite mantener el rendimiento incluso durante largas sesiones de juego o multitarea exigente.

Baterías gigantes y carga rápida de 100 W

Uno de los aspectos más llamativos de la serie es su autonomía.

El POCO X8 Pro Max incorpora la mayor batería jamás vista en un smartphone POCO, con una capacidad de 8.500 mAh. Según la marca, esta batería permite hasta dos días de uso con una sola carga.

Además, mantiene más del 80 % de su capacidad tras 1.600 ciclos de carga, lo que equivale aproximadamente a seis años de uso regular.

Por su parte, el POCO X8 Pro utiliza una batería silicio-carbono de 6.500 mAh, diseñada para ofrecer gran autonomía en un formato más compacto.

Ambos dispositivos incorporan:

HyperCharge de 100 W

Carga inversa de 27 W

El sistema de carga inteligente gestiona la distribución de energía entre el sistema y la batería para controlar la temperatura y mejorar la seguridad durante la carga.

Pantallas brillantes con hasta 3.500 nits

La experiencia visual también da un salto importante en esta generación.

El POCO X8 Pro Max cuenta con una pantalla de 6,83 pulgadas, mientras que el POCO X8 Pro equipa un panel de 6,59 pulgadas.

Ambos dispositivos alcanzan hasta 3.500 nits de brillo máximo en el 25 % de la pantalla, lo que garantiza una excelente visibilidad en exteriores.

Los paneles utilizan la tecnología M10 con nuevo material luminoso rojo, que mejora la eficiencia energética. En el caso del POCO X8 Pro, esta mejora supone un aumento del 20 % en la eficiencia lumínica respecto al modelo anterior.

La serie también incorpora:

Atenuación PWM de 3.840 Hz

Triple certificación TÜV Rheinland para protección ocular

El POCO X8 Pro Max añade además sensor de huellas ultrasónico, lo que permite un desbloqueo más rápido y seguro.

Audio inmersivo con Dolby Atmos

El apartado multimedia se completa con altavoces estéreo simétricos 1115F, compatibles con Hi-Res Audio y Dolby Atmos.

El sistema de audio ofrece un modo de volumen aumentado hasta el 400 %, pensado para entornos abiertos o ruidosos, así como un modo nocturno que reduce el volumen para escuchar contenido sin molestar a otras personas.

Diseño premium y resistencia extrema

La nueva serie apuesta por un diseño minimalista con materiales de alta calidad.

El POCO X8 Pro Max combina marco metálico y parte trasera de fibra de vidrio, ofreciendo una sensación premium en mano. El POCO X8 Pro destaca por sus biseles ultradelgados y una alta relación pantalla-cuerpo.

Ambos dispositivos cuentan con un módulo de cámara inspirado en circuitos de carreras, acompañado de iluminación RGB dinámica que puede utilizarse para notificaciones, carga, juegos, reproducción de música o actividad de la cámara.

En cuanto a durabilidad, la serie incorpora Corning Gorilla Glass 7i y certificaciones completas de resistencia IP66, IP68, IP69 e IP69K, lo que garantiza protección frente a polvo y agua.

El POCO X8 Pro Max ha obtenido además la certificación SGS Premium Performance de 5 estrellas, que valida su resistencia frente a caídas, aplastamiento y flexión.

Cámaras de 50 MP con funciones de IA

El apartado fotográfico también recibe mejoras importantes.

Ambos modelos incluyen:

Cámara principal de 50 MP

Cámara frontal de 20 MP

El POCO X8 Pro Max utiliza el sensor Light Fusion 600, mientras que el POCO X8 Pro incorpora el Sony IMX882.

Estas cámaras ofrecen imágenes nítidas y con buen rango dinámico incluso en condiciones de iluminación complicadas.

Entre las funciones disponibles destacan UltraSnap y las tomas dinámicas, pensadas para capturar sujetos en movimiento con mayor claridad. También se admite la conversión fluida entre vídeo y Live Photos, así como herramientas de edición impulsadas por IA mediante el Asistente de Creatividad.

HyperOS 3, IA avanzada y nuevas funciones de conectividad

La serie llega equipada con Xiaomi HyperOS 3, que introduce nuevas funciones de conectividad y experiencia inteligente.

Entre ellas destaca Xiaomi HyperConnect, que facilita la interacción entre dispositivos del ecosistema, y Xiaomi HyperIsland, que amplía las actividades en directo en diferentes aplicaciones.

La integración de IA también es protagonista gracias a Google Gemini y Circle to Search con Google, que permiten realizar búsquedas visuales y obtener asistencia contextual.

Una novedad curiosa es Ticket Purchase Mode, un modo diseñado para mejorar las probabilidades de comprar entradas durante ventas con alta demanda, optimizando la respuesta táctil y el rendimiento del procesador.

La serie también introduce Xiaomi Offline Communication, que permite realizar llamadas de voz incluso sin conexión de red.

El POCO X8 Pro Max añade además compatibilidad con eSIM, facilitando la conectividad durante viajes internacionales.

Edición especial Iron Man inspirada en Stark Industries

Junto a los modelos estándar, POCO ha presentado una edición especial desarrollada en colaboración con Marvel.

El POCO X8 Pro – Iron Man Edition está inspirado en una de las armaduras negras y doradas más icónicas de Stark Industries.

El dispositivo presenta un elegante diseño negro con detalles dorados, donde el flash trasero actúa como si fuese el Arc Reactor de Iron Man.

La experiencia se completa con una interfaz personalizada inspirada en el superhéroe, que incluye animaciones exclusivas al encender el dispositivo, recreando la sensación de activar la armadura de Tony Stark.

Precio y disponibilidad

POCO X8 Pro estara disponible en color: blanco, negro y azul.

Está disponible en su versión 8+256 GB con un PVR de 399,99 € en mi.com

con un Está disponible en su versión 8+512 GB con un PVR de 449,99 € en mi.com

con un Está disponible en su versión 12+512 GB con un PVR de 479,99 € en mi.com

POCO X8 Pro Max estara disponible en color blanco, negro y verde menta.

Está disponible en su versión 12+256 GB con un PVR de 529,99 € en mi.com .

con un Está disponible en su versión 12+512 GB con un PVR de 579,99 € en mi.com.

POCO X8 Pro Iron Man Edition: