Por qué esta ciudad repartirá gratuitamente cámaras Ring de videovigilancia entre sus vecinos

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La ciudad de Milpitas, en California, ha puesto en marcha una nueva iniciativa de seguridad vecinal con una propuesta tan llamativa como polémica: repartir cámaras de videovigilancia doméstica gratuitas entre sus residentes.

El programa, aprobado por unanimidad por el ayuntamiento, busca reforzar la seguridad en los barrios y estrechar la colaboración entre la comunidad y la policía local. Sobre el papel, la medida parece fácil de defender en una ciudad con un índice de criminalidad elevado. Sin embargo, el anuncio también reabre un debate cada vez más incómodo sobre privacidad, vigilancia policial y el verdadero coste de llenar las fachadas de cámaras conectadas.

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La iniciativa fue anunciada el 2 de abril en una actualización comunitaria del municipio. Bajo el nombre de Home Security Camera Program, el plan contempla la entrega gratuita de cámaras de timbre similares a las de Ring, aunque por ahora no se ha confirmado ni la fecha exacta de distribución ni la marca concreta de los dispositivos.

Lo que sí ha adelantado la ciudad es que estos equipos no requerirán una suscripción mensual, un detalle que puede hacerlos todavía más atractivos para muchos vecinos.

Milpitas quiere repartir entre 350 y 500 cámaras gratuitas

El programa contará con una subvención de 60.000 euros y será gestionado por el Departamento de Policía de Milpitas. Con ese presupuesto, la ciudad calcula que podrá entregar entre 350 y 500 cámaras domésticas, una cifra nada menor para una iniciativa local de este tipo.

Aunque el ayuntamiento no ha dado todavía todos los detalles operativos, sí ha dejado claro que el objetivo es reforzar la seguridad en las zonas residenciales y construir una relación más estrecha entre la administración y la comunidad. En otras palabras, no se trata solo de instalar más ojos en las puertas de las casas, sino de integrar a los propios vecinos dentro de una estrategia de vigilancia y prevención del delito más amplia.

Y ahí es precisamente donde el programa puede resultar atractivo para una parte importante de la población. Las cámaras tipo Ring y productos similares llevan años ganando popularidad como una forma asequible y relativamente sencilla de vigilar accesos, recibir alertas en el móvil y grabar posibles incidentes alrededor del hogar.

La elevada criminalidad de Milpitas ayuda a explicar la medida

Milpitas, situada junto a San José y en pleno Silicon Valley, presenta unas cifras de criminalidad que ayudan a entender por qué una propuesta así puede encontrar respaldo social. Según NeighborhoodScout, la ciudad obtiene una puntuación de apenas 6 sobre 100 en su índice de seguridad, un dato que la sitúa en una posición poco favorable en comparación con otras localidades.

La mayoría de los delitos registrados en la zona están relacionados con la propiedad, especialmente robos, allanamientos y sustracción de vehículos. El texto original subraya además que la tasa de hurtos de la ciudad roza el doble de la media nacional, una estadística que, por sí sola, basta para explicar por qué muchos residentes pueden ver con buenos ojos cualquier herramienta adicional que ayude a disuadir delitos o a identificar sospechosos.

Desde esa perspectiva, regalar cámaras de videovigilancia puede parecer una decisión lógica. Si una ciudad tiene problemas persistentes con robos y delitos patrimoniales, facilitar a los vecinos un sistema de vigilancia básico puede aportar sensación de control, pruebas visuales en caso de incidente y una percepción de mayor protección.

No es la primera ciudad que reparte este tipo de cámaras

Milpitas no es un caso aislado. Otras localidades de California ya han impulsado programas parecidos. A unos 50 kilómetros al norte, la ciudad de San Leandro puso en marcha una iniciativa similar que permitió a sus residentes acceder gratuitamente a una cámara exterior o a una cámara de timbre, mientras hubiera existencias disponibles.

En ese caso, los dispositivos estuvieron disponibles desde el verano pasado y, al menos, hasta enero de este año. Esto demuestra que este tipo de programas municipales están empezando a consolidarse como una herramienta más dentro de las políticas locales de seguridad, especialmente en zonas donde existe preocupación por la delincuencia o donde las autoridades quieren estrechar la cooperación con los vecinos.

La diferencia es que el contexto actual ya no es el mismo que hace unos años. Hoy, cualquier iniciativa que implique desplegar más cámaras conectadas en el espacio residencial genera también una reacción inmediata en materia de derechos civiles, control policial y posible uso indebido de las grabaciones.

La policía asegura que no podrá acceder a los vídeos sin permiso

El Departamento de Policía de Milpitas ha intentado marcar distancias. Según el subdirector de la policía local, las autoridades no podrán acceder a las grabaciones de los residentes sin su consentimiento. Esa limitación, según se explica, deriva del hecho de que la ciudad ha optado por una alternativa a Ring en lugar de utilizar directamente la conocida marca de Amazon.

Sobre el papel, ese matiz es importante. Si las cámaras no están integradas en una plataforma con acceso directo o canales preferentes para la policía, la preocupación podría parecer menor. Sin embargo, los expertos en privacidad no compran del todo ese argumento.

Aunque técnicamente la policía no pueda entrar sin permiso en el vídeo de cada vecino, el simple hecho de que el programa nazca desde una lógica policial y sea distribuido por el propio departamento ya sitúa estos dispositivos dentro de un ecosistema de vigilancia institucional.