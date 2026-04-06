Ring eleva el listón: nuevos videotimbres 2K y 4K con batería y cámara avanzada

💸 ¡Cupones AliExpress! ¡Cupones válidos del 1 al 7 de abril para una selección de productos! [ Saber más ]

La compañía Ring, propiedad de Amazon, ha anunciado una importante renovación de su catálogo de seguridad doméstica con la llegada de nuevos videotimbres en resolución 2K y 4K, así como una nueva cámara con focos.

Este lanzamiento marca un paso adelante en la democratización del vídeo de alta resolución dentro del ecosistema Ring, ofreciendo más opciones tanto para instalaciones cableadas como inalámbricas.

💸 ¡Cupones AliExpress! ¡Cupones válidos del 1 al 7 de abril para una selección de productos! [ Saber más ]

Los nuevos dispositivos llegan con mejoras en calidad de imagen, autonomía, inteligencia en detección de movimiento y flexibilidad de instalación, adaptándose a distintos tipos de viviendas y necesidades.

Vídeo 4K y más detalle que nunca en la puerta de casa

El modelo más avanzado presentado es el Ring Battery Video Doorbell Pro (2.ª gen.), que introduce vídeo Retinal 4K en un formato con batería. Este dispositivo destaca por su capacidad para capturar imágenes con un nivel de detalle muy elevado, tanto de día como de noche.

Gracias a su zoom digital mejorado de hasta 10 aumentos, es posible observar con claridad elementos clave como paquetes, rostros o movimientos sospechosos en la entrada del hogar. Además, su rediseño interno permite una carga más rápida de la batería, lo que reduce los tiempos de inactividad y mejora la experiencia de uso.

Otro punto clave es su instalación: al no requerir cableado, puede colocarse prácticamente en cualquier ubicación, facilitando su adopción en viviendas donde no existe infraestructura previa.

Wired Video Doorbell Elite: conectividad máxima y rendimiento constante

Para quienes buscan una solución más profesional, Ring ha presentado el Wired Video Doorbell Elite, un modelo cableado que apuesta por la conectividad mediante Ethernet. Esto garantiza una conexión estable y continua, ideal para entornos donde la fiabilidad es crítica.

Este dispositivo también incorpora vídeo Retinal 4K, zoom de hasta 10 aumentos y mejoras en la visualización en condiciones de poca luz, mostrando imágenes en color incluso en entornos nocturnos. A esto se suman alertas de movimiento más inteligentes y funciones avanzadas de control remoto.

Nuevos videotimbres 2K para todos los presupuestos

Ring amplía su gama con tres nuevos videotimbres en resolución 2K, pensados para ofrecer una excelente calidad de imagen a precios más contenidos.

El Battery Video Doorbell Plus (2.ª gen.) incorpora una batería recargable optimizada que facilita la carga y ofrece un rendimiento sólido con vídeo 2K. Por su parte, el Battery Video Doorbell (2.ª gen.) mantiene esta resolución, añadiendo un zoom mejorado de hasta 6 aumentos en un diseño más compacto.

Para instalaciones tradicionales, el Wired Video Doorbell (2.ª gen.) está diseñado específicamente para viviendas que ya disponen de cableado, integrando vídeo Retinal 2K sin necesidad de baterías.

Accesorios solares para mayor autonomía y flexibilidad

Uno de los elementos más interesantes de este lanzamiento es la incorporación de nuevos accesorios solares compatibles con varios modelos de videotimbres con batería.

Estos paneles solares permiten alimentar el dispositivo de forma continua, reduciendo la necesidad de recargas manuales. Además, su diseño integrado facilita la instalación directa del videotimbre sobre el soporte solar.

Gracias a su mayor potencia de salida y a la posibilidad de ajustar su orientación, incluso instalarlos en tejados, estos accesorios optimizan la captación de luz solar, mejorando la eficiencia energética y garantizando una protección constante del hogar.

Spotlight Cam Pro: vigilancia 4K con iluminación inteligente

Junto a los videotimbres, Ring también ha presentado la nueva Spotlight Cam Pro, una cámara de seguridad que incorpora vídeo en alta resolución junto con focos integrados.

Este tipo de dispositivos resulta especialmente útil para exteriores, ya que no solo permite monitorizar en tiempo real, sino también disuadir posibles intrusos mediante iluminación automática y alertas inteligentes.

Precios y disponibilidad en España

Los nuevos dispositivos de Ring ya se pueden reservar desde hoy en España, con una gama de precios que cubre distintos niveles de usuario:

Una gama más completa y versátil para el hogar conectado

Con esta nueva generación de dispositivos, Ring refuerza su posición en el mercado de la seguridad doméstica inteligente, apostando por llevar la alta resolución —especialmente el 4K— a un mayor número de usuarios.

La combinación de opciones con batería, modelos cableados, accesorios solares y mejoras en inteligencia de detección permite configurar soluciones adaptadas a prácticamente cualquier escenario. Ya sea para un piso sin instalación previa o una vivienda unifamiliar con sistema cableado, la nueva gama ofrece alternativas equilibradas entre precio, prestaciones y facilidad de uso.

En definitiva, Ring continúa evolucionando su ecosistema con dispositivos más potentes, flexibles y accesibles, consolidando su apuesta por un hogar cada vez más seguro y conectado.