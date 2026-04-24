Problemas en los Pixel 8 y Pixel 9: Van más lentos tras la actualización

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Los smartphones de Google siempre han destacado por ofrecer una experiencia Android limpia y fluida, pero eso no significa que estén libres de fallos. De hecho, en las últimas semanas, los usuarios de dispositivos Pixel están acumulando incidencias, y la más reciente no es precisamente menor: un problema de rendimiento que está provocando ralentizaciones en el sistema.

Aunque los Pixel nunca han sido los móviles más potentes del mercado en términos de gaming o multitarea extrema, sí han brillado tradicionalmente por su rapidez en el uso diario. Sin embargo, esa fluidez parece haberse resentido tras las últimas actualizaciones.

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Un nuevo bug afecta al rendimiento de los Pixel

Según múltiples reportes de usuarios, algunos dispositivos Pixel están experimentando una caída notable en el rendimiento. La interfaz se siente menos ágil, las animaciones no son tan fluidas y ciertas tareas cotidianas tardan más de lo habitual en ejecutarse.

Aunque no todos los modelos parecen estar afectados por igual, los casos más frecuentes se están dando en los Pixel 8 y Pixel 9, dos generaciones relativamente recientes dentro del catálogo de Google.

Esto resulta especialmente preocupante si tenemos en cuenta que, a partir del Pixel 8, Google prometió hasta siete años de actualizaciones de software. Es decir, muchos usuarios planean seguir utilizando estos dispositivos durante bastante tiempo, por lo que este tipo de problemas no debería ser habitual.

Una cadena de errores tras las últimas actualizaciones

Este fallo de rendimiento no llega solo. En realidad, forma parte de una serie de problemas que han ido apareciendo en los Pixel durante los últimos meses.

Por ejemplo, tras la actualización de abril, varios usuarios comenzaron a reportar un consumo excesivo de batería, reduciendo significativamente la autonomía de sus dispositivos.

Si miramos aún más atrás, la actualización de marzo provocó un error más grave en algunos casos: bucles de arranque (boot loops) que impedían utilizar el teléfono con normalidad.

Aunque este último problema es el más crítico de todos, la ralentización del sistema tampoco es algo menor, ya que afecta directamente a la experiencia diaria.

Google guarda silencio por ahora

Por el momento, Google no ha reconocido oficialmente este nuevo bug de rendimiento. Esto significa que no hay información clara sobre cuándo podría llegar una solución.

Además, no todos los usuarios parecen percibir el problema de la misma forma. En algunos casos, la ralentización puede ser leve o incluso pasar desapercibida, mientras que en otros resulta mucho más evidente.

Esto podría indicar que el fallo depende de múltiples factores, como el uso del dispositivo, las aplicaciones instaladas o incluso configuraciones específicas del sistema.

Un problema molesto, pero no crítico (de momento)

Aunque la situación no es ideal, tampoco estamos ante un fallo que inutilice completamente los dispositivos. La mayoría de los usuarios pueden seguir utilizando sus Pixel con normalidad, aunque con una experiencia menos fluida de lo esperado.

Aun así, este tipo de errores reiterados empiezan a generar dudas sobre la estabilidad del software en los dispositivos de Google, especialmente cuando se trata de actualizaciones oficiales.

Habrá que esperar una solución

Todo apunta a que Google terminará lanzando un parche para corregir este problema, pero la falta de comunicación oficial deja en el aire cuándo llegará esa solución.

Mientras tanto, los usuarios afectados tendrán que convivir con este comportamiento o buscar soluciones temporales, como reiniciar el dispositivo o reducir la carga de aplicaciones en segundo plano.

En cualquier caso, este episodio vuelve a poner sobre la mesa un tema recurrente: incluso los dispositivos diseñados por Google no están a salvo de los errores de software.