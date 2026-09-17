iOS 27.2 podrá sobrescribir el almacenamiento del iPhone al borrarlo, pero solo en China

Borrar un iPhone antes de venderlo o entregarlo a otra persona ya es un proceso rápido y seguro. Sin embargo, Apple está preparando en iOS 27.2 una alternativa mucho más agresiva que no se limitará a inutilizar los datos: podrá sobrescribir todo el almacenamiento con información sin significado.

Las referencias han aparecido en la primera beta de iOS 27.2 y describen un proceso capaz de actuar incluso sobre el espacio que el sistema considera libre. Apple advierte en los textos internos de que este borrado tardará más que el procedimiento habitual y podría afectar a la vida útil del dispositivo.

Hay, además, una limitación importante. Tal como está implementada en la beta, la nueva opción solo estará disponible en los iPhone comercializados en China, donde una norma obligatoria sobre eliminación de información entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

iOS 27.2 prepara un segundo método para borrar el iPhone

La novedad se ha descubierto al examinar el código y los textos incluidos en iOS 27.2 beta 1. Apple parece estar desarrollando una opción adicional para quienes necesiten eliminar la información del dispositivo mediante una sobrescritura completa del almacenamiento.

El proceso no se limitaría a las fotografías, aplicaciones, documentos y ajustes visibles para el usuario. También escribiría datos sin significado sobre el espacio que no se encuentra en uso, de forma que toda la capacidad direccionable del dispositivo quede cubierta.

Todavía no está claro qué nombre mostrará la opción en español, dónde aparecerá exactamente dentro de Ajustes ni qué pasos de confirmación exigirá. Al tratarse de una referencia encontrada en una versión beta, Apple puede modificar tanto la interfaz como el funcionamiento antes de distribuir iOS 27.2 al público.

La actualización se encuentra en una fase inicial de desarrollo y no conviene instalarla en un teléfono de uso diario únicamente para buscar esta función. En nuestra guía sobre cómo instalar las betas de iOS 27 explicamos las precauciones necesarias, entre ellas realizar una copia de seguridad y asumir posibles fallos de estabilidad.

El borrado actual ya protege los datos mediante cifrado

La aparición de esta función no significa que el procedimiento actual deje fotografías o contraseñas expuestas. Los dispositivos de Apple utilizan cifrado para proteger la información almacenada, y el borrado habitual se apoya precisamente en esa arquitectura.

Cuando el usuario elige “Borrar contenidos y ajustes”, el sistema elimina las claves guardadas en el almacenamiento borrable. Sin esas claves, los datos cifrados que puedan permanecer físicamente en la memoria dejan de ser accesibles de forma práctica.

Este enfoque se conoce como borrado criptográfico. En lugar de recorrer cada celda de almacenamiento y escribir algo nuevo, inutiliza rápidamente el elemento necesario para descifrar todo el contenido, como si se destruyera la única llave de una caja fuerte especialmente resistente.

Apple explica en su documentación de implementación que el borrado destruye las claves y vuelve criptográficamente inaccesibles los datos del usuario. Para la inmensa mayoría de propietarios, este método sigue siendo suficiente al vender, reciclar o ceder un iPhone.

Sobrescribir la memoria añade una eliminación física

La nueva alternativa sigue una filosofía diferente. Después de eliminar el contenido y las claves, el dispositivo escribiría datos en blanco o sin significado sobre la capacidad de almacenamiento, incluyendo las zonas que aparecen como disponibles.

Esta operación busca que los bloques que contuvieron información sean reemplazados por contenido inútil, en vez de depender exclusivamente de que los datos anteriores sean ilegibles al carecer de sus claves. Es un método más fácil de describir y auditar dentro de una norma técnica.

Conviene distinguir también entre borrar una aplicación y borrar por completo el dispositivo. Desinstalar una app no garantiza que desaparezcan inmediatamente todas las copias, bases de datos o respaldos asociados, como mostró el caso en el que el FBI recuperó mensajes de Signal después de eliminar la aplicación.

La sobrescritura completa está pensada para un escenario mucho más amplio: dejar el producto preparado para cambiar de propietario, ser reparado, revendido o reciclado. No es una herramienta para eliminar selectivamente una fotografía o una conversación, sino un proceso destructivo que afecta a todo el dispositivo.

Una nueva norma china explica esta función exclusiva

La limitación regional no parece responder a una decisión comercial de Apple, sino a la norma obligatoria GB 46864-2025, titulada “Tecnología de seguridad de datos: requisitos técnicos para la eliminación de información en productos electrónicos”.

China publicó este estándar a finales de 2025 y ha fijado su entrada en vigor para el 1 de enero de 2027. Su objetivo es que los productos electrónicos incorporen mecanismos capaces de eliminar irreversiblemente los datos del usuario antes de su reutilización o circulación en el mercado de segunda mano.

Para los dispositivos que utilizan almacenamiento semiconductor, como la memoria flash de un smartphone, uno de los métodos aceptados consiste en sobrescribir al menos una vez las zonas que contienen información personal con datos carentes de significado.

La descripción coincide estrechamente con los textos localizados en iOS 27.2. Por eso, todo apunta a que Apple está adaptando sus sistemas antes de que llegue la fecha límite, en lugar de diseñar una función que pretendiera desplegar inicialmente en todo el mundo.

El borrado tardará más y puede desgastar la memoria

El procedimiento habitual es rápido porque no necesita escribir sobre cada parte del almacenamiento. Destruir las claves de cifrado requiere mucho menos trabajo que llenar con nuevos datos un iPhone de 256 GB, 512 GB, 1 TB o incluso más capacidad.

Con la nueva opción, el tiempo necesario dependerá previsiblemente del tamaño y de la velocidad de la memoria. Cuanto mayor sea la capacidad, más información tendrá que escribir el dispositivo antes de completar el proceso.

Apple también advierte de un posible impacto sobre la vida útil. La memoria flash soporta una cantidad finita de ciclos de escritura, por lo que sobrescribir toda la unidad añade desgaste, aunque realizar la operación una sola vez antes de vender el dispositivo no debería equivaler a un uso intensivo continuado.

El aviso parece destinado sobre todo a evitar que alguien utilice repetidamente el borrado profundo sin necesidad. Para un restablecimiento rutinario o una solución de problemas, el borrado criptográfico normal seguirá siendo más rápido y evitará escrituras adicionales sobre la memoria.

La función también aparece asociada a otros dispositivos

Las referencias encontradas no se limitan al iPhone. El mismo sistema de sobrescritura aparece vinculado a otros productos de Apple, lo que indica que la compañía está preparando una solución común para varias plataformas.

Entre los dispositivos mencionados figuran el iPad, el HomePod y el Apple Vision Pro. Todos ellos pueden almacenar información personal, credenciales, configuraciones o datos relacionados con el uso, aunque sus interfaces y métodos de restauración sean diferentes.

La presencia del HomePod resulta especialmente interesante porque no dispone de una pantalla desde la que gestionar un proceso complejo. Apple tendrá que integrar el borrado dentro del flujo de restablecimiento o proporcionar instrucciones claras a través de otro dispositivo asociado.

Por ahora, las referencias de código solo permiten confirmar que existe trabajo en curso. No garantizan que todos los productos reciban la función al mismo tiempo ni que la versión final conserve exactamente la lista de dispositivos observada en la beta.

Los usuarios de otros países no necesitan preocuparse

Quienes tengan un iPhone vendido fuera de China no deberían interpretar la exclusividad como una reducción de su seguridad. El borrado criptográfico actual continúa siendo un método sólido y está diseñado precisamente para impedir el acceso a la información después de restablecer el dispositivo.

La sobrescritura responde a una exigencia técnica concreta que establece cómo debe demostrarse la eliminación de datos. Que un método realice más escrituras y tarde más no significa automáticamente que el procedimiento anterior fuera inseguro.

Apple podría decidir ofrecer esta opción en otros mercados más adelante, especialmente para empresas, administraciones u organizaciones con políticas estrictas de retirada de equipos. Sin embargo, no hay indicios de que vaya a habilitarla globalmente con la primera versión pública de iOS 27.2.

Hasta que Apple presente oficialmente la función, habrá que tratar todos estos detalles como provisionales. Las betas revelan la dirección del desarrollo, pero una opción puede cambiar de nombre, alcance o disponibilidad e incluso desaparecer antes del lanzamiento definitivo.

Una mejora pensada para la segunda vida de los dispositivos

La nueva norma china presta especial atención al momento en que un producto pasa a otra persona. El crecimiento del mercado de segunda mano y de los programas de reciclaje aumenta la necesidad de que el usuario pueda eliminar sus datos sin conocimientos técnicos.

Un procedimiento integrado evita depender de herramientas externas o de procesos reservados a servicios especializados. Si Apple lo implementa correctamente, el propietario podrá iniciar un borrado verificable desde el propio sistema antes de entregar el equipo.

La contrapartida será esperar más tiempo y aceptar una escritura completa sobre la memoria. Por eso resulta lógico que Apple mantenga separados el restablecimiento habitual y esta alternativa profunda, reservando cada una para una necesidad diferente.

iOS 27.2 no está descubriendo que los iPhone se borraban mal, sino añadiendo una segunda forma de cumplir un requisito muy específico. Para el usuario común, el cambio más importante será saber elegir: borrado criptográfico para la mayoría de situaciones y sobrescritura total cuando una norma o política lo exija.