Este smartphone tiene dos lectores de huellas y tiene cierto sentido

La mayoría de los smartphones actuales confían la identificación biométrica a un único lector de huellas, normalmente situado bajo la pantalla o integrado en uno de los botones laterales. Algunos modelos completan esa protección con reconocimiento facial, pero duplicar el sensor dactilar es algo verdaderamente poco habitual.

Nubia ha decidido salirse de esa norma con el Nubia NaviX Ultra, un nuevo buque insignia presentado en China que incorpora dos lectores de huellas. No se trata, sin embargo, de colocar un sensor de reserva por si el primero falla: cada uno cumple una función diferente dentro de la experiencia del teléfono.

La explicación está relacionada con la gran apuesta del fabricante por los agentes de inteligencia artificial. Nubia quiere que su asistente pueda ejecutar tareas complejas con la menor fricción posible, y para ello ha convertido el botón físico de IA en una llave biométrica capaz de identificar al usuario desde el primer instante.

Dos lectores de huellas con funciones diferentes

El lector principal se encuentra bajo la pantalla y utiliza tecnología ultrasónica de Goodix. Su funcionamiento es el que cabría esperar en cualquier móvil de gama alta: permite desbloquear el dispositivo, confirmar pagos, acceder a aplicaciones protegidas y autorizar otras operaciones sensibles.

El segundo sensor está integrado en el botón lateral dedicado a la inteligencia artificial. Es un lector capacitivo que reconoce la huella en el mismo momento en que el usuario pulsa la tecla para llamar al agente, sin obligarle a tocar después otra zona del teléfono.

Por tanto, Nubia no plantea ambos lectores como dos alternativas equivalentes. El situado bajo la pantalla se ocupa de la autenticación cotidiana, mientras que el lateral está vinculado específicamente al acceso rápido y seguro a las funciones avanzadas de IA.

Es una decisión de diseño pequeña, pero bastante reveladora. En lugar de limitarse a añadir otro acceso directo al asistente, la marca ha intentado integrar activación e identificación en un único gesto, eliminando un paso de un proceso que podría repetirse muchas veces a lo largo del día.

Una huella para dar permiso al agente de IA

Un asistente tradicional se limita habitualmente a responder preguntas, abrir una aplicación o cambiar algún ajuste. Un agente de IA más ambicioso puede encadenar acciones entre varias aplicaciones, consultar información personal o completar tareas en nombre del usuario, por lo que necesita saber quién está dando la orden.

Con el NaviX Ultra, la pulsación del botón lateral puede invocar al agente y verificar la identidad al mismo tiempo. De este modo, si la petición necesita acceder a información protegida o requiere una autorización, el sistema ya dispone de una comprobación biométrica inicial.

Eso no significa necesariamente que la huella permita aprobar automáticamente cualquier pago o acción especialmente sensible. Cada aplicación puede mantener sus propios controles de seguridad, pero la identificación previa evita tener que desbloquear primero el teléfono, tocar el lector de pantalla y abrir después la interfaz del asistente.

La ventaja práctica puede parecer modesta si solo se utiliza la IA de manera ocasional. Sin embargo, si Nubia consigue que su agente forme parte del uso diario, ahorrar ese gesto repetido puede hacer que la interacción resulte mucho más natural, del mismo modo que la autenticación biométrica terminó sustituyendo a la introducción constante de contraseñas.

Huawei ya tuvo un móvil con dos sensores en 2018

Aunque Nubia presenta su solución como una innovación vinculada a la era de los agentes, el NaviX Ultra no es el primer smartphone con dos lectores de huellas. Ese curioso honor corresponde al Porsche Design Huawei Mate RS, lanzado en 2018.

El exclusivo teléfono de Huawei combinaba un sensor capacitivo convencional en la parte trasera con otro integrado bajo la pantalla. En aquel momento, los lectores en pantalla acababan de llegar al mercado y todavía ofrecían una velocidad y una fiabilidad claramente inferiores a las de los sensores tradicionales.

La decisión de Huawei parecía responder, por tanto, a la prudencia: el usuario podía probar la tecnología más novedosa o recurrir al lector trasero si quería una respuesta más rápida y predecible. Ambos sensores servían esencialmente para lo mismo y uno actuaba como alternativa al otro.

La propuesta de Nubia parte de una idea distinta. Ocho años después, los lectores bajo pantalla ya están suficientemente maduros, así que el segundo sensor no pretende corregir una carencia del primero, sino autenticar una nueva clase de interacción centrada en la inteligencia artificial.

Un móvil construido alrededor de la inteligencia artificial

Nubia describe el NaviX Ultra como su smartphone de IA más avanzado. El dispositivo integra la versión para consumidores del asistente móvil Doubao de ByteDance, apoyado en el modelo Seed de conversación full-duplex, que permite hablar de forma más natural e incluso interrumpir una respuesta sin reiniciar el diálogo.

El sistema admite activación por voz, conversación continua, comprensión multimodal, generación de código y conexión con servicios de terceros. La intención es que no se limite a explicar cómo hacer algo, sino que pueda descomponer una petición en varios pasos y ejecutarlos en distintas aplicaciones.

Nubia asegura que el agente es capaz de corregir su ruta cuando aparece un obstáculo y de mantener el contexto durante tareas prolongadas. También puede trabajar en segundo plano, poner solicitudes en cola e interactuar con servicios de mapas, música, movilidad y productividad.

La compañía afirma además que el reconocimiento de voz mejora su tasa de activación en entornos ruidosos y entiende más de diez dialectos regionales. Como es lógico, muchas de estas funciones están pensadas para el ecosistema chino, de modo que una hipotética versión internacional necesitaría otras integraciones y probablemente ofrecería una experiencia diferente.

Especificaciones propias de un auténtico gama alta

El protagonismo de la IA no ha llevado a Nubia a descuidar el hardware. El NaviX Ultra equipa una pantalla OLED LTPO de 6,78 pulgadas, resolución de 2.800 × 1.260 píxeles y una frecuencia adaptativa que puede variar entre 1 y 144 Hz.

El panel ofrece profundidad de color de 10 bits, cobertura completa del espacio DCI-P3 y un brillo máximo anunciado de 4.500 nits. Nubia combina atenuación DC con PWM de alta frecuencia a 2.160 Hz para reducir el parpadeo cuando se utiliza la pantalla con un nivel de brillo bajo.

En su interior encontramos el Snapdragon 8 Elite Gen 5 de 3 nm, acompañado por la GPU Adreno 840, 12 o 16 GB de memoria LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.1 de 512 GB o 1 TB. Es el mismo escalón de potencia que encontramos en otros modelos punteros, como el Samsung Galaxy Z Fold8.

La batería también destaca por encima de lo habitual: alcanza los 7.100 mAh pese a que el cuerpo mide solamente 7,62 mm de grosor. Admite carga por cable de 90 W y carga inalámbrica de 50 W, mientras que una cámara de vapor tridimensional de 7.100 mm² se encarga de controlar la temperatura.

Característica Nubia NaviX Ultra Pantalla OLED LTPO de 6,78″, 2.800 × 1.260 píxeles y 1-144 Hz Procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 con GPU Adreno 840 Memoria 12 o 16 GB LPDDR5X Almacenamiento 512 GB o 1 TB UFS 4.1 Cámaras traseras 200 MP principal + 64 MP teleobjetivo periscópico + 50 MP ultra gran angular Cámara frontal 32 MP Batería 7.100 mAh, carga de 90 W y carga inalámbrica de 50 W Sistema operativo Android 16 con Nebula AIOS 2 Dimensiones y peso 162,11 × 75,69 × 7,62 mm y 208 gramos Conectividad 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, infrarrojos y USB-C 3.2 Gen 1

Tres cámaras traseras que tampoco pasan desapercibidas

El módulo fotográfico está encabezado por una cámara principal de 200 megapíxeles con un sensor de 1/1,4 pulgadas y estabilización óptica. Sobre el papel, su tamaño debería ayudar a captar más luz que otros sensores de resolución similar pero dimensiones más reducidas.

A su lado aparece un teleobjetivo periscópico de 64 megapíxeles con zoom óptico de tres aumentos, estabilización óptica y capacidad para fotografía macro. Esta última función amplía sus posibilidades más allá del retrato y de las fotografías de objetos lejanos.

La tercera cámara trasera es un ultra gran angular de 50 megapíxeles, mientras que la parte frontal incorpora un sensor de 32 megapíxeles. Nubia acompaña el conjunto con herramientas de IA para reconocer escenas, orientar la composición y automatizar parte de la edición.

Las cifras son prometedoras, aunque la calidad final dependerá del procesado, la calibración del color y el comportamiento nocturno. En cualquier caso, el equipo demuestra que el NaviX Ultra no es únicamente una demostración experimental de software, sino un buque insignia que aspira a competir también en fotografía.

Android 16, buena conectividad y un cuerpo sorprendentemente fino

El dispositivo llega con Android 16 y la capa Nebula AIOS 2, desde la que Nubia integra las funciones de su agente. La compañía también habla de controles detallados para decidir qué puede hacer la IA cuando el teléfono está bloqueado y qué datos autorizados puede recordar.

Ese punto es especialmente importante porque un agente capaz de operar entre aplicaciones necesita más acceso que un simple chatbot. Nubia afirma haber incorporado permisos granulares, un protocolo de seguridad de extremo a extremo y mecanismos para que el usuario limite la información personal que puede consultar el asistente.

El apartado de conectividad incluye 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, posicionamiento de doble frecuencia y un puerto USB-C 3.2 Gen 1. También encontramos emisor de infrarrojos, altavoces estéreo con DTS:X Ultra, tres micrófonos y dos motores lineales en el eje X para mejorar la respuesta háptica.

Todo ello cabe en un cuerpo de 7,62 mm de grosor y 208 gramos, unas cifras llamativas teniendo en cuenta la batería de 7.100 mAh. El NaviX Ultra se comercializa en cuatro acabados, denominados Dream, Blue, Black y White.

Precio y disponibilidad del Nubia NaviX Ultra

Por ahora, el Nubia NaviX Ultra solo se ha puesto a la venta en China. La configuración básica, con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, cuesta 5.999 yuanes, aproximadamente 775 euros al cambio directo.

La versión intermedia eleva la memoria a 16 GB y mantiene los 512 GB de almacenamiento por 6.499 yuanes, unos 840 euros. El modelo superior combina 16 GB de RAM con 1 TB de capacidad y alcanza los 7.499 yuanes, aproximadamente 969 euros.

En China existe además una subvención que puede reducir el precio de partida efectivo hasta 5.499 yuanes, alrededor de 711 euros. Estas conversiones son meramente orientativas y no incluyen los impuestos, aranceles ni márgenes comerciales que se aplicarían en una eventual llegada a Europa.

Nubia no ha confirmado por el momento un lanzamiento internacional. Incluso si el hardware acabara saliendo de China, la disponibilidad de Doubao, las aplicaciones compatibles y algunas capacidades del agente de ByteDance podrían cambiar considerablemente en otros mercados.