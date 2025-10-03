Reino Unido insiste en que Apple abra una puerta trasera para iCloud

💿 ¡Bajan los precios! ¡Clave genuina de Windows 11 Pro por solo 13,63€! [ Saber más ]

Cuando parecía que Apple había conseguido frenar la presión del gobierno británico para debilitar su cifrado, el Ministerio del Interior del Reino Unido ha emitido una nueva orden que exige una puerta trasera en el servicio de almacenamiento en la nube de la compañía. Esta vez, la medida afecta exclusivamente a los datos de los usuarios británicos.

La batalla comenzó en enero, cuando Apple recibió una Technical Capability Notice (TCN) en virtud de la Investigatory Powers Act de 2016. El requerimiento obligaba a la compañía a implementar un sistema de acceso gubernamental a iCloud.

Como respuesta, en febrero, Apple eliminó en Reino Unido su función de cifrado de extremo a extremo en iCloud Advanced Data Protection (ADP) para evitar desarrollar esa puerta trasera.

Sin embargo, en agosto el gobierno británico dio marcha atrás tras la presión de autoridades estadounidenses. Aunque fue visto como un triunfo parcial, expertos en derechos digitales advirtieron que la amenaza seguía latente porque la ley seguía contemplando la posibilidad de exigir el debilitamiento del cifrado.

Una nueva orden pone a los británicos en el punto de mira

Las advertencias se cumplieron antes de lo esperado. Según Financial Times, a principios de septiembre el Ministerio del Interior emitió un nuevo requerimiento que obliga a limitar la protección de datos únicamente para usuarios británicos. La institución no ha confirmado ni desmentido la existencia de esta orden, manteniendo el asunto en la opacidad.

Para defensores de la privacidad, esta decisión supone un ataque directo a la seguridad digital de los ciudadanos y puede tener consecuencias económicas, ya que las grandes tecnológicas podrían replantearse su presencia en un mercado donde se les exige debilitar la confianza de sus clientes.

Apple ha manifestado su “profunda decepción” por no poder ofrecer a los usuarios británicos la posibilidad de activar iCloud Advanced Data Protection, una función opcional que refuerza el cifrado de extremo a extremo en la nube, impidiendo que incluso la propia empresa pueda acceder a los archivos.

En su comunicado oficial, Apple subraya que sus servicios de mensajería como iMessage y FaceTime continúan protegidos con cifrado de extremo a extremo en todo el mundo, incluyendo el Reino Unido. Aun así, recalcan que en un contexto de crecientes filtraciones y ciberataques, impedir el uso de ADP deja a los usuarios más vulnerables.

La compañía de Cupertino se muestra firme: “Nunca hemos construido una puerta trasera ni una llave maestra en nuestros productos o servicios, y nunca lo haremos”. Este posicionamiento refleja la estrategia de Apple de defender la privacidad como uno de los pilares de su ecosistema, aunque ello implique enfrentarse a gobiernos que buscan mayor acceso a los datos de los ciudadanos.