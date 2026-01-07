Roborock F25 ACE Pro: la aspiradora que elimina manchas en una sola pasada
Roborock ha aprovechado el escenario del CES 2026 para presentar la Roborock F25 ACE Pro, su nueva aspiradora en seco y húmedo diseñada para llevar la limpieza manual a un nivel mucho más avanzado. Este modelo introduce la innovadora tecnología JetFoaming, capaz de eliminar manchas difíciles en una sola pasada, junto con mejoras notables en potencia, capacidad y automatización.
La F25 ACE Pro se posiciona como una solución integral para hogares exigentes, combinando aspiración potente, fregado activo y un sistema de autolimpieza completamente automatizado.
JetFoaming: espuma ultradensa para eliminar manchas en una sola pasada
El gran elemento diferencial de la Roborock F25 ACE Pro es la tecnología JetFoaming, un sistema de limpieza basado en espuma ultradensa que actúa directamente sobre las manchas más difíciles. Esta tecnología transforma apenas 1 ml de solución detergente en 167 millones de microburbujas, diseñadas para adherirse a la suciedad, disolverla y levantarla de la superficie con rapidez.
El proceso mezcla aire y detergente con gran precisión y proyecta la espuma a través de la boquilla frontal, cubriendo el suelo de forma uniforme en cuestión de segundos. Gracias a este enfoque, la F25 ACE Pro puede enfrentarse con eficacia a manchas complejas como grasa incrustada, restos de comida o residuos pegajosos, reduciendo el número de pasadas necesarias.
Rodillo JawScrapers y cero enredos incluso con pelo largo
La F25 ACE Pro incorpora un avanzado diseño de rodillo JawScrapers, inspirado en dientes de tiburón y formado por raspadores de presión constante. Este sistema captura el pelo desde el primer contacto, evitando que se enrede en el rodillo y reduciendo la aparición de marcas de agua durante el fregado.
Pruebas realizadas por SGS demuestran una tasa de enredos del 0% y más de un 90% de eliminación de cabello, utilizando hasta 2.000 mechones de 50 cm de longitud. Esto convierte a la F25 ACE Pro en una opción especialmente interesante para hogares con mascotas o cabello largo.
Potencia, presión y limpieza inteligente
A nivel técnico, la Roborock F25 ACE Pro ofrece un rendimiento muy sólido. Su motor proporciona hasta 25.000 Pa de succión, combinados con 30 N de presión descendente y un rodillo que gira a 430 RPM, lo que permite levantar polvo incrustado y eliminar tanto suciedad seca como húmeda con facilidad.
El modo Auto inteligente emplea el sensor DirTect para detectar el nivel real de suciedad en cada zona y ajustar automáticamente la succión y la cantidad de agua utilizada. De este modo, se optimiza el consumo de recursos sin comprometer el resultado final de la limpieza.
Limpieza total hasta los bordes y gran maniobrabilidad
La F25 ACE Pro está diseñada para no dejar zonas sin limpiar. Ofrece una cobertura real de 0 mm en ambos lados, asegurando una limpieza completa hasta los bordes y esquinas.
Su maniobrabilidad se apoya en las ruedas motorizadas duales SlideTech 2.0, que ajustan de forma independiente la velocidad de empuje y tracción, facilitando giros suaves y un control estable incluso en espacios reducidos. Además, la tecnología FlatReach 2.0 permite inclinar la aspiradora hasta 180°, manteniendo la succión incluso en posición totalmente horizontal.
Con una altura de solo 12,5 cm, la F25 ACE Pro puede deslizarse sin problemas bajo camas, sofás y otros muebles bajos, alcanzando zonas que suelen quedar fuera del alcance de este tipo de dispositivos.
Base de autolimpieza con lavado y secado a alta temperatura
La experiencia de uso se completa con una base de autolimpieza totalmente automatizada. Durante el proceso, el rodillo se lava con agua caliente a 95 °C, disolviendo grasa y residuos al tiempo que inhibe bacterias. TÜV SÜD certifica una eliminación bacteriana del 99,99%.
Tras el lavado, un flujo de aire caliente a 95 °C seca rápidamente el núcleo del rodillo. La base sellada conserva el calor, evitando humedad, moho y malos olores. Todo el ciclo se completa en 30 minutos con un nivel de ruido de solo 48 dB, lo que permite realizarlo sin molestias.
Control avanzado desde la app Roborock
La app de Roborock amplía las posibilidades de la F25 ACE Pro con control remoto total. Incluye un modo de control a distancia especialmente útil para limpiar derrames puntuales o zonas de difícil acceso, incluso cuando no estamos en casa.
Desde la aplicación también es posible ajustar los niveles de detergente para personalizar la limpieza según el tipo de suelo o suciedad, evitando desperdicios y mejorando la eficiencia del sistema JetFoaming.
Precio y disponibilidad
La Roborock F25 ACE Pro estará disponible a partir del 15 de enero con un precio oficial de 649 €.