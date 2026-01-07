Roborock Qrevo Curv 2 Flow: el robot aspirador que redefine el fregado en 2026
Roborock ha aprovechado su presencia en CES 2026 para presentar uno de los robots aspiradores más avanzados de su catálogo: el Roborock Qrevo Curv 2 Flow.
Este nuevo modelo llega como una evolución directa de la familia Qrevo y está diseñado específicamente para hogares con suelos duros y superficies mixtas, poniendo el foco en un fregado mucho más potente, preciso e higiénico.
Con una mopa de rodillo motorizada extra ancha, un sistema de autolimpieza en tiempo real SpiraFlow™ y una fuerte integración de inteligencia artificial, el Qrevo Curv 2 Flow aspira a redefinir el estándar de limpieza automática doméstica en 2026.
Un salto adelante en el fregado con SpiraFlow
El principal elemento diferenciador del Qrevo Curv 2 Flow es su sistema de fregado avanzado SpiraFlow™, diseñado para mantener la mopa limpia de forma continua mientras friega el suelo.
Durante cada ciclo de limpieza, el rodillo se lava en tiempo real gracias a ocho puntos de hidratación que distribuyen agua limpia de manera uniforme, mientras un rascador integrado controla la humedad y canaliza el agua sucia hacia un depósito independiente, evitando la contaminación cruzada.
El robot incorpora un rodillo extra ancho de 270 mm, capaz de cubrir una mayor superficie en cada pasada y reducir significativamente el tiempo total de limpieza. Este rodillo gira hasta 220 RPM y aplica una presión descendente de 15 N, equivalente a un fregado manual firme, lo que le permite eliminar manchas difíciles como café, ketchup o barro con una eficacia sobresaliente y una tasa de eliminación bacteriana superior al 99,99%.
Limpieza de bordes y protección inteligente de alfombras
El Qrevo Curv 2 Flow cuenta con tecnología Edge-Adaptive, que permite extender el rodillo hasta 10 mm de paredes, patas de sillas y bordes, asegurando una limpieza eficaz en zonas tradicionalmente complicadas para los robots aspiradores.
Para proteger las alfombras, Roborock ha desarrollado el sistema Roller Shield, que bloquea la humedad y la suciedad. Al detectar una alfombra, el robot eleva automáticamente el rodillo hasta 15 mm y lo cubre por completo, manteniendo las superficies textiles secas y en perfecto estado.
Mantenimiento sencillo y diseño pensado para durar
Uno de los aspectos más cuidados del Qrevo Curv 2 Flow es la facilidad de mantenimiento. El rodillo, el protector, el depósito y el canal de agua sucia, así como la bandeja de limpieza, pueden desmontarse y enjuagarse con facilidad. Además, el rodillo inclinable hasta 75° permite acceder a zonas profundas para una limpieza completa, situándolo entre los robots con mantenimiento más sencillo del mercado.
Potencia de succión HyperForce y gestión inteligente de la suciedad
Más allá del fregado, el Qrevo Curv 2 Flow incorpora una potente succión HyperForce® de hasta 20.000 Pa en modo Max+, capaz de extraer polvo incrustado en alfombras y residuos difíciles en juntas del suelo.
Esta potencia se combina con el sistema DirTect™ AI, que identifica el tipo de suciedad y adapta automáticamente la estrategia de limpieza. Si detecta polvo seco, incrementa la succión; si se trata de manchas húmedas, cambia a modo de solo fregado y eleva tanto el cepillo principal como los cepillos laterales para evitar contaminación cruzada.
Sistema anti-enredos certificado y navegación avanzada
El cabello y el pelo de mascotas se gestionan mediante el sistema Dual Anti-Tangle, certificado por SGS, que combina el cepillo principal DuoDivide™ con cepillos laterales de arco dual. Esta configuración minimiza los enredos incluso con pelo largo o grandes cantidades de pelo de animales.
En cuanto a navegación, el Qrevo Curv 2 Flow integra Reactive AI, que combina luz estructurada y cámara RGB para reconocer y evitar más de 200 tipos de obstáculos comunes, como cables, zapatos o accidentes de mascotas. Es capaz de detectar objetos de hasta 5 cm de ancho y 3 cm de alto, funcionando con la misma precisión tanto de día como de noche.
Nueva base multifuncional con limpieza a alta temperatura
La nueva base multifuncional eleva aún más el nivel de automatización. La bandeja de limpieza separa completamente los circuitos de agua limpia y sucia, empapa el rodillo de forma uniforme y lo frota mediante rotación hacia adelante y atrás con doble rascador para una limpieza profunda.
El lavado de la mopa se realiza con agua caliente a 75 °C, eliminando grasa y manchas adheridas y logrando una eliminación bacteriana del 99%. Tras el lavado, el secado con aire templado a 55 °C alcanza tanto la mopa como la base del dock, evitando humedad, moho y malos olores. Además, el sistema de vaciado automático permite hasta 65 días de uso sin cambiar la bolsa de polvo.
Inteligencia conectada y control avanzado
La gestión del Qrevo Curv 2 Flow se realiza desde la app de Roborock mediante SmartPlan™ 3.0, que identifica los tipos de habitaciones, aprende los hábitos del usuario y selecciona automáticamente la mejor estrategia de limpieza. Ajusta la succión cuando es necesario, vuelve a lavar la mopa tras limpiar cocinas o baños, ejecuta segundas pasadas de fregado o reduce la potencia durante periodos de “No molestar”.
El robot permite almacenar hasta cinco perfiles Wi-Fi y es compatible con el protocolo Matter, facilitando su integración en el hogar inteligente. También admite control por voz mediante Amazon Alexa, Apple Siri y Google Home.
Funciones avanzadas para hogares con mascotas
Pensado para familias con animales, el Qrevo Curv 2 Flow incorpora reconocimiento automático de mascotas, localización de animales, capturas “Pet Snaps” durante la limpieza e incluso videollamadas en tiempo real para supervisarlos cuando no estamos en casa.
Además, ha recibido la Certificación de Robot Maternal e Infantil de TÜV SÜD, que evalúa criterios como eliminación bacteriana, bajo nivel de ruido, ausencia de materiales tóxicos y alta eficiencia de limpieza.
Precio y disponibilidad
El Roborock Qrevo Curv 2 Flow llegará al mercado a lo largo de 2026. La compañía anunciará próximamente el precio oficial y las fechas concretas de disponibilidad.