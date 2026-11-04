Cisco da tokens de IA ilimitados a un ingeniero de 27 años para modernizar el 98 % de su código heredado

Cisco quiere refactorizar el 98 % de su código heredado en 24 meses con ayuda de la inteligencia artificial. Para intentarlo, Jeetu Patel, presidente y responsable de producto de la compañía, ha dado acceso sin límite de tokens a un ingeniero de 27 años, según la información recogida por Tom’s Hardware.

El encargo llama la atención por su escala, pero todavía es un objetivo, no un resultado. La pregunta interesante es si una mayor capacidad para transformar código puede traducirse en software más fácil de mantener sin alterar lo que ya funciona.

De una startup de traducción a un proyecto de enorme alcance

El ingeniero es Padmanabhan Krishnamurthy, conocido como Paddy, cofundador de EzDubs en 2023. Llegó a Cisco mediante su adquisición y, según el relato de Patel, había quedado cinco niveles por debajo de él en la organización, desempeñando un papel poco estratégico.

Cisco confirma que completó la compra de EzDubs el 25 de noviembre de 2025. La startup desarrollaba traducción de voz a voz mediante IA para comunicaciones en tiempo real. La operación buscaba reforzar tanto las capacidades como el talento de ingeniería de su negocio de colaboración.

Una conversación en San Francisco cambió su situación: Krishnamurthy propuso abordar el código heredado con un equipo de dos personas. El planteamiento sorprendió a Patel y dio paso al encargo, con cuatro semanas iniciales para demostrar el concepto antes del horizonte de dos años.

Ese primer ensayo es relevante para interpretar la historia. Una demostración puede enseñar que el método resulta viable en un ámbito concreto; extenderlo a una base de software mucho mayor exige comprobar hasta dónde se conservan esas ventajas y qué trabajo adicional aparece.

Qué significa refactorizar código con tokens ilimitados

Refactorizar consiste en modificar la estructura interna de un programa conservando su comportamiento observable, como explica Martin Fowler en su documentación sobre esta técnica. Puede facilitar entender el software y añadir cambios posteriores, sin que el usuario reciba necesariamente funciones nuevas.

Por eso, el objetivo anunciado no debe interpretarse automáticamente como sustituir todos los productos de Cisco desde cero. La información publicada tampoco delimita qué repositorios forman ese 98 % ni cómo se medirá su finalización. El porcentaje expresa la ambición del encargo, pero no permite calcular su volumen real.

Los tokens son las unidades de información que procesan y generan los modelos. Dar acceso sin un límite declarado elimina una restricción para experimentar; no significa que la computación sea gratuita. No se ha detallado el presupuesto, los modelos elegidos o el consumo que requerirá el proyecto.

La decisión recuerda que las empresas pueden gestionar la IA de formas muy distintas. En Teknofilo ya contamos cómo Accenture organiza el presupuesto de Claude y asigna el gasto adicional a proyectos. En ambos casos, lo decisivo será relacionar los recursos consumidos con trabajo útil y comprobable.

El reto será validar los cambios, además de generarlos

La refactorización se apoya en transformaciones pequeñas y comprobaciones frecuentes para detectar errores. Automatizar cambios puede agilizar parte del proceso, pero sigue siendo necesario verificar que las entradas y salidas, las interfaces y los casos menos habituales mantienen el comportamiento esperado.

Mi lectura es que la prueba de concepto debería juzgarse por algo más que las líneas modificadas. Importan la facilidad de revisión, la cobertura de las pruebas y el esfuerzo necesario para corregir regresiones. Son criterios de evaluación, no detalles del procedimiento interno que Cisco haya explicado públicamente.

Patel también defiende incorporar jóvenes que cuestionen las prácticas establecidas y combinar su perspectiva con la experiencia acumulada. Busca tensión productiva entre ideas, evitando los conflictos personales. El proyecto tiene así una dimensión organizativa, además de la tecnológica.

Lo que queda por demostrar es si ese equipo reducido puede escalar su enfoque al alcance anunciado. Una herramienta que transforma código rápidamente aporta una capacidad valiosa; convertir esos cambios en software mantenible y fiable será la medida más útil para valorar si la apuesta funciona.