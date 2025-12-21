Tu próximo móvil o PC será más caro: la escasez de RAM durará hasta 2027

💻 ¡Oferta portátiles! ¡CHUWI desafía la gama alta ligera con la serie CoreBook Air por menos de 500€! [ Saber más ]

El precio de tu próximo smartphone, portátil o PC podría ser más alto de lo esperado. Un nuevo informe de la firma de análisis International Data Corporation (IDC) advierte de una escasez global de memoria RAM que no será algo puntual, sino que se prolongará bien entrado 2027, marcando el final de una etapa caracterizada por memoria y almacenamiento baratos y abundantes.

Este fenómeno ya está teniendo consecuencias directas en el mercado de la electrónica de consumo y amenaza con encarecer una amplia gama de dispositivos en los próximos años.

Una escasez de memoria que va para largo

Según IDC, la actual crisis de la memoria no es coyuntural. El organismo señala que la fuerte demanda de RAM por parte de las empresas de inteligencia artificial está tensionando la cadena de suministro a nivel global.

Los grandes centros de datos dedicados a IA están absorbiendo enormes cantidades de memoria, lo que reduce la disponibilidad para otros sectores y presiona los precios al alza. El resultado es un mercado en el que la RAM deja de ser un componente barato y fácilmente accesible.

Los gigantes de la memoria priorizan la inteligencia artificial

En los últimos meses, el precio de la RAM se ha disparado. Los principales fabricantes mundiales —Micron, Samsung y SK Hynix— están destinando cada vez más capacidad productiva a satisfacer la demanda de compañías centradas en inteligencia artificial.

Aunque los primeros en notar este encarecimiento fueron los jugadores de PC que buscaban ampliar la memoria de sus equipos, el impacto se está extendiendo rápidamente a otros dispositivos, incluidos smartphones, tablets y ordenadores portátiles.

Los smartphones, especialmente los más económicos, en el punto de mira

IDC subraya que el coste de un smartphone depende en gran medida del tipo y la cantidad de memoria que incorpora. Con la RAM cada vez más cara, los fabricantes se enfrentan a una disyuntiva clara: subir precios, recortar especificaciones o combinar ambas estrategias.

Las marcas orientadas a ofrecer móviles asequibles como Xiaomi, Oppo, Vivo, Honor y Huawei tienen poco margen de maniobra. Según el informe, ya han optimizado al máximo sus componentes para mantener precios bajos, por lo que no disponen de alternativas más baratas a corto plazo.

De hecho, Xiaomi y Honor ya han comenzado a subir los precios de algunas de sus tablets, y Xiaomi ha advertido públicamente de futuros incrementos en el precio de sus smartphones.

Samsung y Apple, con algo más de margen de maniobra

Los grandes fabricantes premium parten de una posición algo más ventajosa. Tanto Samsung como Apple pueden asegurar el suministro de memoria con entre 12 y 24 meses de antelación, lo que les permite planificar mejor sus costes.

Aun así, incluso estos gigantes están siendo prudentes en el apartado técnico. IDC apunta que podrían evitar superar los 12 GB de RAM en sus buques insignia, una cifra que ya incorporan modelos recientes como el iPhone 17 Pro y el Samsung Galaxy S25 Ultra.

En conjunto, la consultora prevé que el precio medio de venta de los smartphones aumente entre un 3 y un 5 % en un escenario moderado, y entre un 6 y un 8 % si la situación evoluciona de forma más pesimista.

Un golpe adicional para el mercado del PC

En el segmento de los ordenadores personales, la escasez de memoria crea lo que IDC define como una “tormenta perfecta”. Esta situación coincide con el fin del soporte de Windows 10 y el impulso de los nuevos PC con capacidades de inteligencia artificial, mucho más exigentes en recursos.

Varios fabricantes ya han confirmado subidas de precios en el horizonte, entre ellos Dell, HP, Acer y Asus.

Los PC con IA y el reto de la memoria mínima

Los dispositivos centrados en inteligencia artificial, como los Copilot Plus PC de Microsoft, se enfrentan a un desafío adicional. Estos equipos requieren un mínimo de 16 GB de RAM, lo que dificulta reducir especificaciones para contener costes.

IDC no modifica por ahora su previsión oficial del mercado de PC para 2026, pero sí anticipa un aumento del precio medio de venta de los ordenadores de entre un 4 y un 6 % en un escenario moderado, y de hasta un 6 a 8 % si la escasez de memoria se agrava.

Un nuevo escenario para consumidores y fabricantes

La prolongada escasez de RAM apunta a un cambio estructural en la industria tecnológica. Para los consumidores, esto se traducirá en dispositivos más caros o con especificaciones más ajustadas. Para los fabricantes, el reto será equilibrar costes, rendimiento y expectativas del mercado en un contexto en el que la memoria deja de ser un componente barato.