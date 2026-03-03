Samsung Galaxy S26 Ultra: Aclaración sobre su pantalla y la polémica de los 10 bits

💰 ¡Descuentazos! Cámaras, aspiradores, baterías, auriculares y más rebajados [ eufy | Anker | Soundcore ]

El lanzamiento del nuevo Galaxy S26 Ultra vino acompañado de varias mejoras frente al Samsung Galaxy S25 Ultra. Entre ellas, durante la presentación oficial se mencionó por parte de un representante de Samsung que el nuevo modelo cuenta una pantalla con profundidad de color de 10 bits, sustituyendo el panel de 8 bits del modelo anterior.

Sin embargo, tras el evento, la propia Samsung ha rectificado esta información. Según ha confirmado un portavoz de la marca, el Galaxy S26 Ultra incorpora realmente un panel con profundidad de color nativa de 8 bits, no de 10 bits como se había indicado inicialmente.

Los tres modelos del Galaxy S26 usan paneles de 8 bits

La aclaración no afecta solo al modelo Ultra. Tras consultar a la compañía, se ha confirmado que tanto el Samsung Galaxy S26 como el Samsung Galaxy S26+ también cuentan con pantallas de 8 bits.

Esto podría generar cierta decepción entre los usuarios que reservaron el dispositivo basándose en la información previa o que estaban considerando su compra atraídos por la supuesta mejora en profundidad de color.

10 bits vs 8 bits: qué diferencia hay realmente

Un panel de 8 bits puede mostrar 256 niveles por canal de color (rojo, verde y azul), lo que se traduce en aproximadamente 16,7 millones de colores. En cambio, una pantalla de 10 bits permite 1.024 niveles por canal, alcanzando cerca de 1.070 millones de colores.

La principal ventaja de los 10 bits está en la suavidad de los degradados y en una mayor precisión cromática. En paneles de 8 bits pueden aparecer fenómenos de banding, es decir, transiciones visibles en degradados que deberían ser suaves, como en cielos o fondos con variaciones de color progresivas.

¿Por qué el Galaxy S26 Ultra muestra menos banding?

En pruebas preliminares, algunos creadores de contenido observaron que el Galaxy S26 Ultra presenta menos banding que el Galaxy S25 Ultra. Esto generó la impresión de que el nuevo modelo incorporaba un panel de 10 bits.

Dado que Samsung ha confirmado que el panel es de 8 bits, la explicación más probable es el uso de FRC (Frame Rate Control). Esta técnica, conocida como 8-bit + FRC, alterna rápidamente entre valores de color cercanos para simular tonos intermedios adicionales.

A nivel visual, especialmente en pantallas de smartphone, el resultado puede acercarse mucho a la experiencia de un panel 10 bits real, reduciendo notablemente el banding en comparación con generaciones anteriores.

Debate abierto y posibles matices

La situación no está completamente cerrada. Diferentes representantes de Samsung habrían ofrecido información contradictoria en distintos momentos, lo que ha alimentado el debate entre 8 bits nativos y 10 bits reales.

Por ahora, la posición más prudente es asumir que los tres modelos de la gama Galaxy S26 utilizan paneles de 8 bits, aunque con optimizaciones como FRC que mejoran la representación del color respecto a la serie Galaxy S25.

En cualquier caso, más allá de la cifra técnica, la calidad final dependerá también de factores como la calibración, el brillo máximo, la cobertura de espacio de color y la gestión HDR. En el segmento premium, donde el Galaxy S26 Ultra compite como uno de los Android más avanzados del mercado, cada detalle en la experiencia visual es clave.