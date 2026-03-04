Samsung Galaxy S26 Ultra estrena Privacy Display, pero surgen dudas sobre la calidad de imagen

💰 ¡Descuentazos! Cámaras, aspiradores, baterías, auriculares y más rebajados [ eufy | Anker | Soundcore ]

Samsung ha introducido una función inédita en su último buque insignia no plegable: el llamado Privacy Display en el Galaxy S26 Ultra. Esta tecnología promete bloquear la visión lateral del panel cuando está activada, permitiendo que solo quien mira directamente de frente pueda ver el contenido.

Sobre el papel, la idea es atractiva para quienes consultan información sensible en público. Sin embargo, a medida que más usuarios prueban el dispositivo, empiezan a aparecer dudas sobre el posible impacto de esta tecnología en la calidad de imagen general, incluso cuando el modo privacidad no está activado.

Cómo funciona el Privacy Display del Galaxy S26 Ultra

Para implementar esta función, Samsung ha diseñado la pantalla del Galaxy S26 Ultra con dos tipos distintos de subpíxeles:

Subpíxeles “estrechos”, visibles principalmente desde un ángulo frontal.

Subpíxeles “anchos”, con ángulos de visión tradicionales, visibles incluso desde posiciones laterales.

En el uso normal, ambos tipos funcionan de forma simultánea. Cuando se activa el Privacy Display, el sistema desactiva los subpíxeles anchos y deja activos únicamente los estrechos, limitando así la visibilidad del panel a quien lo mira de frente.

La teoría es sencilla: bloquear miradas indiscretas sin necesidad de filtros físicos adicionales.

El posible problema: ¿afecta a la fidelidad incluso sin activar el modo privacidad?

Aquí surge la controversia. Incluso cuando el Privacy Display está desactivado, los subpíxeles estrechos siguen teniendo un ángulo de visión limitado por diseño.

Mirando el Galaxy S26 Ultra de frente, el usuario ve ambos tipos de subpíxeles combinados. Sin embargo, al inclinar ligeramente el teléfono, solo permanecen claramente visibles los subpíxeles anchos. Esto podría alterar la percepción del color y la uniformidad en determinadas situaciones.

Comparativas macro entre el Galaxy S26 Ultra y el Samsung Galaxy S25 Ultra publicadas en X muestran diferencias en el renderizado de texto. En algunos análisis, el texto negro de mayor tamaño parece presentar bordes más irregulares en el S26 Ultra. En tipografías pequeñas de color gris, también se ha observado cierta variación tonal frente a la consistencia del modelo anterior.

Lo relevante es que estas observaciones se han hecho mirando la pantalla de frente, sin activar el modo privacidad.

¿Es un problema real o solo visible bajo lupa?

Cuando se analizan pantallas a nivel microscópico, cualquier imperfección se magnifica. La pregunta clave es si estas diferencias son perceptibles en el uso diario, a una distancia normal.

Algunos usuarios en foros especializados han comentado que, al inclinar ligeramente el dispositivo, se aprecia un sutil cambio de color, especialmente en fondos blancos o superficies de color uniforme. Para personas con una visión especialmente sensible a variaciones cromáticas, este efecto podría resultar molesto.

Un usuario en Reddit afirmó haber cancelado su reserva del Galaxy S26 Ultra tras notar este comportamiento y optar finalmente por el Galaxy S25 Ultra.

Sin embargo, para muchos otros usuarios, la diferencia podría ser prácticamente imperceptible en el día a día.

Innovación vs compromiso visual

El Privacy Display representa un enfoque innovador en privacidad integrada directamente en el hardware del panel. No requiere accesorios adicionales y se activa por software.

Pero esta solución también introduce una arquitectura de píxeles más compleja. La coexistencia de subpíxeles con diferentes ángulos de visión podría explicar las variaciones detectadas en determinadas condiciones.

En el segmento premium, donde el Galaxy S26 Ultra compite como uno de los Android más avanzados del mercado, cualquier posible reducción en fidelidad visual genera debate.

¿Deberías probarlo antes de comprar?

Si eres especialmente exigente con la calidad de imagen, especialmente en lectura de texto o uniformidad de color, lo más recomendable es probar el dispositivo en persona antes de realizar la compra.

Inclinar ligeramente el teléfono en distintos ángulos y observar fondos blancos o grises puede ayudarte a detectar si este comportamiento te resulta perceptible o molesto.

Por ahora, el veredicto definitivo aún no está claro. La función Privacy Display puede ser un valor añadido importante para quienes priorizan la privacidad, pero su implementación técnica plantea preguntas que solo el uso real podrá responder con el tiempo.