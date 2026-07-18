Samsung Galaxy Watch 9 al descubierto: diseño, colores y especificaciones filtradas

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Apenas faltan unos días para la presentación oficial del Samsung Galaxy Watch 9, pero una nueva filtración parece haber dejado muy poco espacio para las sorpresas. Varias imágenes promocionales muestran con bastante detalle el diseño del reloj, sus colores y algunas de las funciones que Samsung utilizará para atraer a los aficionados al deporte y al seguimiento de la salud.

La información procede del conocido filtrador Evan Blass, también conocido como @evleaks, quien ha compartido el material a través de su boletín de Substack. Aunque todavía debemos tratar estos datos como una filtración, las imágenes tienen el aspecto del material publicitario que Samsung emplearía durante el lanzamiento del dispositivo.

El Galaxy Watch 9 aparece antes de su presentación

Las imágenes filtradas permiten observar el Galaxy Watch 9 desde diferentes ángulos, tanto aislado como colocado en una muñeca. El nuevo reloj mantendría la filosofía de diseño reconocible de la gama, apostando por una caja redondeada y una apariencia suficientemente discreta como para utilizarlo tanto durante una sesión deportiva como en el día a día.

No parece que Samsung vaya a revolucionar por completo el aspecto exterior de su smartwatch convencional. En su lugar, la compañía habría optado por refinar una fórmula que ya conoce bien, reservando previsiblemente una estética más robusta y diferenciada para el Galaxy Watch Ultra 2.

Tres colores para adaptarse a distintos estilos

Según el material promocional, el Samsung Galaxy Watch 9 llegará en tres acabados: Cream, Graphite y Silver. El primero ofrece un tono crema claro, mientras que Graphite apuesta por una apariencia oscura y más sobria. Silver, por su parte, mantiene el acabado metálico clásico que suele combinar fácilmente con diferentes correas.

Samsung también jugaría con las combinaciones de color de los accesorios incluidos. Los modelos Cream y Graphite vendrían acompañados por correas a juego con el tono de la caja, mientras que la variante Silver aparecería combinada con una correa verde que aporta un contraste bastante más llamativo.

El Snapdragon Wear Elite sería una de sus grandes novedades

La sorpresa más importante de la filtración estaría en el interior. Las imágenes apuntan a que el Galaxy Watch 9 utilizará el Snapdragon Wear Elite de Qualcomm, un procesador de gama alta desarrollado específicamente para dispositivos vestibles.

Hasta ahora, algunos rumores indicaban que este chip quedaría reservado para el Galaxy Watch Ultra 2. Sin embargo, el nuevo material sugiere que Samsung podría incorporarlo también en el Galaxy Watch 9 convencional, reduciendo la diferencia de rendimiento entre ambos modelos.

Un cambio importante respecto a los procesadores Exynos

La posible utilización de una plataforma Snapdragon resulta especialmente llamativa porque Samsung ha apostado tradicionalmente por sus propios procesadores Exynos en sus relojes inteligentes. De confirmarse, estaríamos ante un cambio de estrategia relevante para la familia Galaxy Watch.

El nuevo chip debería mejorar la velocidad de respuesta de la interfaz, el funcionamiento de las aplicaciones y la ejecución de funciones basadas en inteligencia artificial. También podría ofrecer una mayor eficiencia energética, aunque será necesario esperar a las pruebas reales para comprobar si esta mejora se traduce en una autonomía claramente superior.

2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento

Las especificaciones filtradas señalan que el Galaxy Watch 9 contará con 2 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno. Esta capacidad permitiría guardar aplicaciones, esferas, música y otros contenidos directamente en el reloj sin depender constantemente del teléfono.

Los 32 GB también supondrían espacio suficiente para descargar listas de reproducción y escucharlas durante una carrera utilizando auriculares Bluetooth. La memoria RAM, por su parte, debería ayudar a mantener una experiencia más fluida al cambiar entre aplicaciones o consultar diferentes apartados de salud y entrenamiento.

Una batería de 390 mAh

El reloj incorporaría una batería de 390 mAh, aunque la filtración no aclara si esta capacidad corresponderá a todos los tamaños o únicamente a una de las variantes. Samsung suele ofrecer sus relojes en más de un diámetro, por lo que no sería extraño que existieran diferencias de batería entre modelos.

La autonomía real dependerá tanto del tamaño de la pantalla como de la eficiencia del Snapdragon Wear Elite y de las optimizaciones introducidas en el software. Funciones como la pantalla siempre activa, el GPS, la conexión LTE o la medición continua de determinados parámetros también influirán considerablemente en la duración de cada carga.

Energy Score resumirá el estado físico del usuario

Entre las funciones destacadas en las imágenes aparece Energy Score, una herramienta diseñada para ofrecer una puntuación sencilla sobre el nivel de energía disponible durante el día. Para calcularla, el reloj puede combinar información relacionada con el sueño, la actividad física y otros indicadores registrados por sus sensores.

La idea es que el usuario pueda saber rápidamente si se encuentra en buenas condiciones para realizar un entrenamiento intenso o si sería preferible tomarse el día con más calma. Samsung lleva varias generaciones reforzando este tipo de recomendaciones personalizadas y el Galaxy Watch 9 parece dispuesto a continuar por ese camino.

Sleep Score y detección de apnea del sueño

El seguimiento nocturno seguirá siendo uno de los pilares del nuevo reloj. Las imágenes promocionales mencionan Sleep Score, una puntuación que resume la calidad del descanso teniendo en cuenta factores como su duración, sus diferentes fases y la regularidad de los horarios.

También aparece la detección de posibles signos de apnea del sueño, una función destinada a identificar patrones de respiración que podrían justificar una consulta médica. Como ocurre con otras características relacionadas con la salud, su disponibilidad puede depender de las autorizaciones sanitarias y de la región donde se comercialice el dispositivo.

El reloj no debe utilizarse como sustituto de un diagnóstico profesional. No obstante, este tipo de mediciones puede resultar útil para detectar cambios o tendencias que de otro modo pasarían desapercibidos.

Running Coach ayudará a mejorar los entrenamientos

Los corredores recibirían una atención especial gracias a Running Coach. Esta función podría analizar el rendimiento del usuario y ofrecer recomendaciones adaptadas a su nivel, ayudándole a estructurar las sesiones y a progresar de una forma más controlada.

Las imágenes también muestran una pantalla dedicada a los entrenamientos, por lo que cabe esperar perfiles para distintas actividades físicas. Samsung podría apoyarse en los datos de ritmo, distancia, frecuencia cardíaca y recuperación para proporcionar indicaciones más personalizadas antes, durante y después del ejercicio.

Vitals reunirá los principales indicadores de salud

Otra de las novedades promocionadas recibe el nombre de Vitals. Todo apunta a que este apartado reunirá en una única vista diferentes métricas relacionadas con el estado del usuario, facilitando la detección de valores que se alejen de sus patrones habituales.

En lugar de obligar a revisar cada medición por separado, Vitals podría ofrecer una visión global del bienestar diario. Este enfoque encaja con la evolución del sector, que está pasando de mostrar datos aislados a interpretar conjuntamente la información recogida por los sensores.

Un conjunto completo de sensores

El Galaxy Watch 9 incorporaría acelerómetro, altímetro o barómetro, brújula, GPS, sensor de frecuencia cardíaca y sensor de temperatura de la piel. Con este conjunto, el reloj podrá registrar desde el movimiento diario hasta la altitud, la orientación y diferentes parámetros vinculados al ejercicio y al descanso.

El sensor de temperatura cutánea puede resultar especialmente útil para estudiar variaciones durante la noche y complementar otras funciones de bienestar. Sin embargo, su lectura puede verse afectada por factores externos y no equivale necesariamente a la temperatura corporal medida con un termómetro médico.

La presencia de GPS permitirá registrar rutas y distancias sin llevar el smartphone encima. El altímetro y el barómetro, mientras tanto, resultarán útiles en actividades como senderismo, ciclismo o carreras con cambios de desnivel.

LTE, Wi-Fi, Bluetooth 6.0 y NFC

En materia de conectividad, la filtración menciona GPS, Wi-Fi, Bluetooth 6.0 y NFC. Algunas versiones también incorporarían LTE, lo que permitiría recibir llamadas, mensajes y notificaciones aunque el teléfono no se encuentre cerca.

El NFC continuará siendo esencial para realizar pagos móviles desde la muñeca, mientras que el Wi-Fi permitirá mantener el reloj conectado en redes conocidas. La posible incorporación de Bluetooth 6.0 podría mejorar la eficiencia y la comunicación con smartphones, auriculares y otros accesorios compatibles.

One UI 9.0 Watch sobre Wear OS 7

El Galaxy Watch 9 llegaría con One UI 9.0 Watch basada en Wear OS 7. Esta combinación debería introducir cambios visuales, mejoras de rendimiento y nuevas herramientas para aprovechar el hardware del dispositivo.

Samsung acostumbra a adaptar ampliamente la plataforma de Google mediante su propia interfaz, aplicaciones y servicios. Por ello, aunque el sistema parta de Wear OS, la experiencia seguirá estando estrechamente integrada con el ecosistema Galaxy y con aplicaciones como Samsung Health.

Gemini tendría una integración más profunda

La inteligencia artificial también desempeñaría un papel importante. La nueva versión del software incluiría una integración mejorada con Gemini, el asistente de Google impulsado por IA que está sustituyendo progresivamente a Google Assistant en distintos dispositivos.

Desde el reloj, Gemini podría facilitar acciones mediante órdenes de voz más naturales, responder preguntas, crear recordatorios o ayudar a gestionar tareas sin sacar el teléfono del bolsillo. La utilidad final dependerá de las funciones que Google y Samsung habiliten específicamente para Wear OS.

La combinación del nuevo procesador y una mayor presencia de Gemini podría convertir la inteligencia artificial en uno de los argumentos principales del Galaxy Watch 9, más allá del seguimiento deportivo tradicional.

Samsung refuerza su apuesta por la salud y el bienestar

Las imágenes dejan claro que Samsung no quiere limitar el Galaxy Watch 9 a contar pasos o mostrar notificaciones. La compañía estaría apostando por combinar sueño, entrenamiento, recuperación y constantes vitales para ofrecer una visión más completa del estado físico del usuario.

Este planteamiento también busca simplificar la enorme cantidad de datos que puede registrar un reloj moderno. Herramientas como Energy Score, Sleep Score y Vitals transforman distintas mediciones en indicadores comprensibles, aunque será importante conocer la metodología utilizada y la precisión de sus recomendaciones.

El Galaxy Watch 9 y el Ultra 2 compartirían procesador

En caso de confirmarse el uso del Snapdragon Wear Elite en ambos dispositivos, Samsung tendría que diferenciar el Galaxy Watch 9 y el Galaxy Watch Ultra 2 mediante otros elementos. El modelo Ultra podría mantener ventajas en resistencia, materiales, batería, tamaño o funciones pensadas para actividades al aire libre.

El Galaxy Watch 9, en cambio, se posicionaría como una opción más ligera y versátil para el público general. Compartir procesador permitiría ofrecer un rendimiento similar sin obligar a todos los usuarios a comprar el modelo más grande y costoso de la familia.

Una filtración que deja pocas sorpresas para el lanzamiento

La cantidad y el acabado de las imágenes sugieren que nos encontramos ante material promocional prácticamente terminado. Aun así, algunos detalles podrían variar antes del anuncio, y será Samsung quien deba confirmar las especificaciones, los tamaños disponibles y la distribución de colores en cada mercado.

También quedan por conocer aspectos importantes como la resistencia al agua, los materiales de fabricación, la velocidad de carga y la autonomía estimada. La filtración tampoco permite saber si todas las funciones de salud estarán disponibles desde el primer día o si algunas llegarán mediante actualizaciones posteriores.

El precio continúa siendo una de las grandes incógnitas

Por el momento, no se ha indicado cuánto costará el Samsung Galaxy Watch 9. La elección de un procesador más avanzado podría encarecer el dispositivo, aunque Samsung también necesitará mantener una distancia razonable respecto al Galaxy Watch Ultra 2.

El precio dependerá previsiblemente del tamaño de la caja y de la presencia o no de conectividad LTE. Las variantes Bluetooth suelen ser las más económicas, mientras que los modelos celulares acostumbran a situarse un escalón por encima.

Todo lo que falta por confirmar

La filtración ofrece una panorámica bastante completa, pero todavía existen preguntas pendientes. Samsung deberá confirmar oficialmente el Snapdragon Wear Elite, los 2 GB de RAM, los 32 GB de almacenamiento y la batería de 390 mAh, además de aclarar si estas especificaciones serán comunes a todos los tamaños.

También será necesario comprobar qué funciones dependerán de un smartphone Galaxy, cuáles funcionarán con otros teléfonos Android y qué características estarán limitadas por regiones. La compatibilidad de la detección de apnea del sueño y otras herramientas sanitarias puede variar debido a los requisitos regulatorios de cada país.

Una renovación centrada en rendimiento e inteligencia artificial

A juzgar por lo filtrado, el Galaxy Watch 9 no buscará reinventar el diseño del reloj inteligente, sino mejorar su funcionamiento interno. El salto al Snapdragon Wear Elite, unido a Wear OS 7 y One UI 9.0 Watch, podría proporcionar una experiencia más rápida, eficiente y preparada para funciones de IA.

La clave estará en comprobar si estas mejoras se perciben realmente en el uso diario. Una mayor fluidez, una autonomía más sólida y recomendaciones de salud útiles podrían convertirlo en una renovación atractiva incluso para quienes ya utilizan una generación reciente.

Samsung está a punto de despejar las dudas

Con la presentación oficial tan próxima, no habrá que esperar demasiado para conocer todos los detalles del dispositivo. Las imágenes filtradas dibujan un reloj continuista en diseño, pero con cambios potencialmente importantes en el procesador, el software y las funciones de bienestar.

Hasta que Samsung realice el anuncio, conviene mantener cierta cautela. No obstante, si la información resulta correcta, el Galaxy Watch 9 podría convertirse en uno de los relojes Wear OS más completos de su generación, especialmente para los usuarios que ya forman parte del ecosistema Galaxy.