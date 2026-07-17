Los Samsung Galaxy Z Flip8 y Fold8 se filtran por completo antes del Unpacked

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Samsung se prepara para renovar su catálogo de plegables el próximo 22 de julio, pero a estas alturas quedan pocas sorpresas por descubrir. Una nueva colección de imágenes promocionales filtradas por Evan Blass muestra con gran detalle los supuestos Galaxy Z Flip8 y Galaxy Z Fold8, dos modelos que seguirán caminos bastante diferentes.

Mientras el Galaxy Z Flip8 parece apostar por una evolución continuista respecto al Flip7, el Galaxy Z Fold8 estrena un formato más corto y ancho, además de una configuración fotográfica poco habitual. Las imágenes también dejan ver One UI 9.0, baterías de mayor capacidad y varias funciones diseñadas para aprovechar las pantallas plegables.

Samsung ha confirmado que su próximo Galaxy Unpacked se celebrará en Londres el 22 de julio a las 15:00, hora peninsular española. La compañía todavía no ha anunciado los nombres de los dispositivos, aunque sí ha adelantado que presentará una nueva generación de productos plegables con mayor protagonismo de la inteligencia artificial.

Los Galaxy Z Flip8 y Z Fold8 aparecen antes de tiempo

Las imágenes atribuidas a Evan Blass tienen el aspecto de material promocional preparado por Samsung. En ellas aparecen los teléfonos en diferentes posiciones, varias funciones de software y diapositivas que enumeran características concretas de sus cámaras y baterías.

Aunque conviene mantener cierta prudencia hasta la presentación oficial, el nivel de detalle de las imágenes hace pensar que reflejan con bastante fidelidad los productos que Samsung anunciará el 22 de julio. Otras filtraciones recientes han mostrado una gama compuesta por Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 y un modelo Fold Ultra más avanzado.

El Galaxy Z Flip8 conserva la fórmula de su predecesor

El Galaxy Z Flip8 mantiene el formato de concha que Samsung lleva perfeccionando durante varias generaciones. Cuando está cerrado, ocupa mucho menos espacio que un teléfono convencional y permite consultar información desde la pantalla exterior sin desplegarlo.

Visualmente, el nuevo modelo parece muy cercano al Galaxy Z Flip7. Samsung habría optado por refinar el diseño existente en lugar de introducir un cambio radical, algo comprensible después de que la generación anterior ampliara notablemente la utilidad de la pantalla externa.

La disposición de las dos cámaras traseras, el flash y la pantalla exterior conserva una estética familiar. También se mantienen los laterales planos y la bisagra central, que permite colocar el dispositivo abierto en diferentes ángulos.

Las diferencias podrían encontrarse en detalles difíciles de apreciar en las imágenes, como el grosor, el peso o la resistencia de la bisagra. Por fuera, sin embargo, el Galaxy Z Flip8 parece una evolución directa del Flip7 y no un rediseño completo.

Las imágenes promocionales señalan que el Galaxy Z Flip8 incorporará una cámara principal de 50 MP. Esta resolución coincide con la utilizada por su predecesor, por lo que las mejoras podrían depender principalmente del procesado, la óptica o el tamaño efectivo del sensor.

Samsung lleva varias generaciones utilizando la cámara principal como uno de los argumentos de sus plegables compactos. La posibilidad de utilizar la pantalla exterior como visor permite hacerse selfies con la mejor cámara del teléfono, evitando depender siempre del sensor frontal.

Junto a la cámara principal aparecerá un ultra gran angular de 12 MP. Este sensor está pensado para paisajes, arquitectura, fotografías de grupo y escenas en las que resulta complicado alejarse del sujeto.

La configuración no incluye teleobjetivo dedicado, algo habitual en la familia Flip por las limitaciones de espacio interno. El zoom tendrá que apoyarse en el recorte de la cámara principal y en el procesamiento digital, una solución suficiente para acercamientos ocasionales, pero inferior a una óptica dedicada.

El panel plegable integrará una cámara frontal de 10 MP dentro de un pequeño orificio. Su función principal será atender videollamadas y tomar selfies cuando el teléfono esté abierto.

Al mantener una resolución ya conocida, Samsung podría centrar las mejoras en los algoritmos de imagen y en el procesamiento mediante inteligencia artificial. La cámara frontal seguirá siendo práctica, aunque las mejores autofotos probablemente se obtendrán utilizando las cámaras traseras y la pantalla exterior.

Las imágenes confirman una batería de 4.300 mAh para el Galaxy Z Flip8. Se trata de una capacidad considerable para un dispositivo plegable de tipo concha, donde el espacio tiene que repartirse entre la bisagra, las pantallas, las cámaras y dos mitades de batería.

Esta cifra coincide con la atribuida al Flip7 y sugiere que Samsung confía en mejorar la autonomía mediante una mayor eficiencia del procesador y del software. Las filtraciones también apuntan a una pantalla interior de 6,9 pulgadas y una exterior de 4,1 pulgadas.

Con una capacidad aparentemente idéntica a la de su predecesor, el consumo del chip será determinante. Las filtraciones más recientes apuntan a que Samsung podría utilizar el Exynos 2600 en lugar de un procesador Snapdragon, aunque este detalle todavía no está confirmado oficialmente.

También se ha mencionado una posible carga por cable de hasta 45 W, que supondría un avance importante respecto a generaciones anteriores. Hasta el Galaxy Unpacked no sabremos si Samsung ha mejorado realmente la velocidad de carga o si mantendrá una solución más conservadora.

El Galaxy Z Fold8 estrena un formato más corto y ancho

El cambio más evidente de la filtración afecta al Galaxy Z Fold8. El dispositivo presenta unas proporciones más anchas y menos alargadas que las de generaciones anteriores, lo que debería hacer que su pantalla exterior resulte más parecida a la de un smartphone convencional.

El Galaxy Z Fold7 ya había mejorado considerablemente este apartado con un panel externo de 6,5 pulgadas y una relación de aspecto más cómoda. El Fold8 parece llevar esa evolución aún más lejos, aunque podría sacrificar parte de la facilidad de uso con una sola mano.

Cuando está desplegado, el formato más ancho debería ofrecer una superficie especialmente cómoda para documentos, páginas web, hojas de cálculo y aplicaciones colocadas en paralelo. También podría reducir la sensación de estrechez que presentan algunas apps en los plegables más alargados.

La contrapartida estará en el contenido de vídeo panorámico, que probablemente continuará mostrando franjas negras. Samsung parece priorizar la productividad y la multitarea por encima de ocupar toda la pantalla al reproducir películas.

Una de las decisiones más sorprendentes sería la utilización de solo dos cámaras traseras. El módulo contiene un sensor principal y un ultra gran angular, sin que aparezca un teleobjetivo independiente.

Esto representa un cambio notable frente al Galaxy Z Fold7, que incorpora una cámara principal de 200 MP, un ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x. El nuevo Fold8 podría estar dirigido a un público diferente o situarse por debajo del supuesto Fold8 Ultra.

La cámara principal del Galaxy Z Fold8 ofrecerá una resolución de 50 MP, acompañada por un ultra gran angular que también alcanzará los 50 MP. Es una combinación poco habitual, ya que Samsung suele reservar una resolución considerablemente menor para la cámara secundaria.

La apuesta puede beneficiar especialmente a las fotografías panorámicas y a las tomas nocturnas con el ultra gran angular. El aumento de resolución también abre la puerta a recortes más detallados y a una mejor corrección de perspectiva.

Samsung promocionará un zoom 2x de calidad óptica generado a partir del sensor principal de 50 MP. La técnica utiliza la zona central del captor para obtener una imagen de menor resolución sin necesidad de aplicar una ampliación digital convencional.

Este sistema puede ofrecer buenos resultados con luz suficiente, pero no sustituye completamente a un teleobjetivo. Quienes utilicen con frecuencia el zoom 3x o superiores encontrarán más versátil la configuración del Galaxy Z Fold7 o la del supuesto Fold8 Ultra.

El Galaxy Z Fold8 contará con una cámara de 10 MP en la pantalla exterior y otra de igual resolución en el panel interior. La distribución permite realizar videollamadas y selfies independientemente de cómo se esté utilizando el dispositivo.

El Galaxy Z Fold7 ya emplea una configuración equivalente, por lo que no se aprecia un cambio importante sobre el papel. La mejora podría proceder del procesamiento de imagen, de una óptica más luminosa o de nuevas funciones integradas en One UI 9.0.

Filtraciones anteriores han atribuido al Galaxy Z Fold8 una batería de 4.800 mAh. De confirmarse, supondría un incremento de 400 mAh frente a los 4.400 mAh del Galaxy Z Fold7.

La mejora sería especialmente bienvenida, ya que la autonomía y la carga de 25 W fueron dos de los apartados menos destacados de su predecesor. Una batería mayor debería compensar el consumo de la pantalla interior y facilitar jornadas más largas de multitarea.

Samsung parece preparar una familia Fold con dos niveles

La aparición simultánea de un Galaxy Z Fold8 y un Galaxy Z Fold8 Ultra ayudaría a explicar varias decisiones. El modelo convencional podría apostar por dos cámaras, un formato más ancho y un precio algo más contenido, mientras que el Ultra concentraría el hardware fotográfico y la batería más ambiciosos.

Las imágenes filtradas del modelo superior apuntan a una cámara principal de 200 MP, ultra gran angular de 50 MP, teleobjetivo 3x y batería de 5.000 mAh. Samsung podría estar trasladando al mercado plegable la estrategia que utiliza con sus teléfonos Galaxy S.

Sobre el papel, el Galaxy Z Fold8 no mejora de manera lineal todos los apartados de su predecesor. Pierde el sensor principal de 200 MP y el teleobjetivo, aunque gana un ultra gran angular de mayor resolución y posiblemente una batería más grande.

La explicación más lógica es que Samsung esté reposicionando la gama. El verdadero sucesor premium del Galaxy Z Fold7 podría ser el Fold8 Ultra, mientras que el Fold8 convencional ocuparía un escalón ligeramente inferior.

One UI 9.0 tendrá que aprovechar el nuevo formato

La pantalla interior más ancha permitirá mostrar dos aplicaciones con proporciones más naturales. En las imágenes filtradas aparecen redes sociales, calendarios, mensajería y contenido multimedia adaptados a los distintos estados del dispositivo.

Samsung cuenta con una ventaja importante en este terreno gracias a los años de desarrollo de la familia Fold. La barra de tareas, la pantalla dividida y las ventanas flotantes seguirán siendo fundamentales para diferenciar el producto de una simple tablet plegable.

Samsung ha confirmado que el próximo Unpacked combinará nuevos formatos plegables con experiencias más personales y adaptativas basadas en inteligencia artificial. Es previsible que One UI 9.0 incorpore nuevas funciones para interpretar conversaciones, resumir contenido y actuar entre aplicaciones.

En una pantalla grande, estas herramientas pueden resultar especialmente útiles porque la respuesta de la IA puede mostrarse junto a la aplicación original. El formato Fold ofrece un espacio ideal para convertir Galaxy AI en una herramienta de productividad y no únicamente en un conjunto de funciones aisladas.

La nueva tecnología Flex Titanium también puede ser protagonista

Samsung Display ha mostrado recientemente Flex Titanium, una estructura diseñada para mejorar la resistencia de las pantallas plegables y reducir la visibilidad del pliegue central. La tecnología utiliza elementos de titanio en la construcción flexible del panel.

Aunque Samsung todavía no ha confirmado qué modelos la incorporarán, su presentación a pocos días del Unpacked no parece casual. Los nuevos Flip8 y Fold8 podrían ofrecer una pantalla interior más resistente y con un pliegue menos perceptible.

El 22 de julio conoceremos precios y disponibilidad

Samsung celebrará Galaxy Unpacked en Londres el próximo 22 de julio a las 15:00, hora peninsular española. La retransmisión podrá seguirse a través de Samsung.com, Samsung Newsroom y el canal oficial de la compañía en YouTube.

Durante el evento conoceremos las configuraciones de memoria, los colores, las velocidades de carga y los precios oficiales. También descubriremos si el Galaxy Z Fold8 convivirá realmente con un Fold8 Ultra o si Samsung utilizará otra denominación comercial.

Las imágenes dejan una conclusión bastante clara: Samsung no aplicará la misma estrategia a sus dos plegables. El Galaxy Z Flip8 será una actualización conservadora de una fórmula ya conocida, mientras que el Fold8 introducirá un formato diferente y una configuración fotográfica que parece pensada para dejar espacio a un modelo Ultra.

El éxito de ambos dependerá de que Samsung acompañe estos cambios con una autonomía convincente, precios razonables y funciones de software que aprovechen de verdad sus pantallas flexibles. El 22 de julio comprobaremos cuánto había de cierto en esta filtración y qué sorpresas consiguió guardar la compañía.