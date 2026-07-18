Un embajador de Samsung muestra el Galaxy Z Fold8 antes de tiempo

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El próximo plegable de Samsung vuelve a dejarse ver antes de tiempo. A pocos días del esperado evento Galaxy Unpacked, el supuesto Samsung Galaxy Z Fold 8 ha aparecido en imágenes reales que permiten observar mejor su peculiar formato, bastante diferente al de los Fold tradicionales.

Aunque las filtraciones ya habían mostrado renders y especificaciones, una fotografía tomada en condiciones reales siempre aporta más información. En este caso, las imágenes refuerzan la idea de que Samsung prepara un plegable más corto, ancho y fácil de llevar en el bolsillo, pensado para quienes buscan un móvil premium sin el tamaño de una pequeña tableta.

El Galaxy Z Fold 8 aparece en manos de J-Hope

La nueva pista procede de una historia publicada en redes sociales por J-Hope, integrante de BTS y embajador de Samsung. En el breve vídeo aparece sosteniendo un dispositivo plegable que no fue identificado expresamente, aunque su diseño coincide con las filtraciones atribuidas al Galaxy Z Fold 8.

El teléfono presenta una silueta muy característica, con una proporción más cercana a la de un pasaporte que a la de los Galaxy Z Fold convencionales. Además, el acabado parece corresponder al supuesto color Lavender que Samsung prepararía para esta nueva generación.

Un formato más corto y ancho

Lo que más llama la atención es la forma del dispositivo. En lugar de apostar por una pantalla exterior alta y estrecha, Samsung habría diseñado un teléfono más bajo y considerablemente más ancho, lo que debería ofrecer una experiencia más parecida a la de un smartphone convencional cuando está cerrado.

Este cambio podría solucionar una de las críticas habituales hacia los plegables tipo libro. Las pantallas exteriores estrechas no siempre resultan cómodas para escribir, navegar o utilizar determinadas aplicaciones, por lo que una proporción más amplia podría mejorar notablemente el uso cotidiano.

La filtración muestra la parte trasera

El vídeo compartido por J-Hope solo permite observar el dispositivo desde atrás, de modo que no podemos analizar directamente la pantalla exterior ni el panel plegable. Aun así, la forma de la carcasa y la disposición de las cámaras encajan con los rumores anteriores.

En la zona trasera aparecen únicamente dos cámaras, una configuración menos ambiciosa que la de los plegables más caros de Samsung. Esto apunta a que el nuevo Fold 8 podría pertenecer a una familia distinta o posicionarse como una alternativa más compacta dentro del catálogo.

He “legally leaked” the Galaxy Z Fold8 pic.twitter.com/OFlrxUzQXk — Ice Universe I 宇宙哥 (@UniverseIce) July 17, 2026

Dos cámaras para un plegable diferente

La presencia de dos cámaras traseras parece confirmar que Samsung no pretende convertir este modelo en su plegable más avanzado en fotografía. El objetivo sería ofrecer una combinación equilibrada de calidad de imagen, diseño compacto y menor peso, evitando un módulo excesivamente grande.

Todavía no se conocen con certeza los sensores utilizados ni sus resoluciones. Sin embargo, todo apunta a una configuración principal acompañada por una segunda cámara, posiblemente ultra gran angular, aunque habrá que esperar a la presentación oficial para confirmar este detalle.

El supuesto color Lavender gana fuerza

El terminal mostrado por J-Hope luce un acabado lavanda suave que ya había aparecido en imágenes promocionales filtradas. La coincidencia refuerza la posibilidad de que Lavender sea uno de los colores oficiales del Galaxy Z Fold 8.

Samsung suele utilizar acabados llamativos para diferenciar sus dispositivos plegables y atraer a un público más amplio. En este caso, el tono lavanda aportaría una apariencia menos seria que los tradicionales negro, gris o plata, sin resultar excesivamente estridente.

Una segunda fotografía confirma el diseño

La aparición en redes sociales no es la única prueba disponible. Otra imagen real, difundida por TechDroider, muestra un dispositivo con un formato prácticamente idéntico y permite observar mejor uno de sus laterales.

En esta segunda fotografía también aparece la bisagra, lo que elimina buena parte de las dudas sobre la naturaleza del dispositivo. Todo apunta a un plegable tipo libro de formato horizontal, con un diseño mucho más compacto que el de los Galaxy Z Fold tradicionales.

La bisagra confirma que no es un móvil convencional

Vista desde determinados ángulos, la silueta del supuesto Fold 8 podría confundirse con la de un teléfono compacto especialmente ancho. Sin embargo, la presencia de la bisagra deja claro que estamos ante un dispositivo capaz de abrirse para ofrecer una pantalla interior de mayor tamaño.

La fotografía no permite valorar el grosor exacto de la bisagra ni la visibilidad del pliegue central. Tampoco podemos saber si Samsung ha introducido mejoras importantes en su mecanismo, aunque la compañía suele aprovechar cada generación para reducir el espacio entre las dos mitades.

Un diseño que rompe con los Galaxy Z Fold clásicos

Samsung ha utilizado durante años una fórmula bastante reconocible en sus plegables tipo libro. Cerrados, los Galaxy Z Fold son relativamente altos y estrechos; abiertos, se transforman en dispositivos cercanos a una pequeña tableta cuadrada.

El supuesto Galaxy Z Fold 8 compacto cambiaría radicalmente esa filosofía. Su diseño parece priorizar la comodidad de transporte y el uso con una sola mano, incluso aunque eso implique ofrecer una pantalla interior menos grande que la de otros plegables.

Samsung apostaría por un plegable de bolsillo

La idea de un teléfono plegable horizontal y compacto no es completamente nueva. Huawei ya exploró este concepto con el Pura X, aunque Samsung podría convertirse en la primera gran marca global en llevar este formato a una distribución mucho más amplia.

Este enfoque situaría el dispositivo a medio camino entre un plegable tipo concha y uno tipo libro. Cerrado ocuparía menos espacio que un Fold tradicional, pero abierto ofrecería una superficie útil más amplia que la de un modelo Flip convencional.

Una alternativa a los móviles cada vez más grandes

Los smartphones de gama alta han aumentado progresivamente de tamaño. Quienes buscan las mejores cámaras, procesadores y pantallas suelen verse obligados a comprar dispositivos grandes y pesados, mientras que los modelos compactos quedan relegados a gamas inferiores o desaparecen del mercado.

El nuevo plegable de Samsung podría responder a esa demanda ofreciendo prestaciones avanzadas en un cuerpo más manejable. Su formato permitiría disfrutar de una pantalla interior amplia cuando sea necesario, manteniendo unas dimensiones más cómodas al guardarlo.

Los plegables también sufren el problema del tamaño

La situación es todavía más evidente en el mercado de los plegables. Muchos fabricantes han intentado convertir sus modelos tipo libro en sustitutos de una tableta, aumentando las dimensiones de las pantallas interiores y, en consecuencia, el peso del dispositivo.

El Galaxy Z Fold 8 filtrado seguiría el camino contrario. En lugar de competir por ofrecer el panel plegable más grande, Samsung buscaría un equilibrio entre superficie de pantalla, portabilidad y ligereza.

Un peso de solo 201 gramos

Las filtraciones apuntan a que el dispositivo pesará alrededor de 201 gramos. De confirmarse, se trataría de una cifra especialmente contenida para un teléfono plegable tipo libro, ya que muchos modelos de esta categoría superan ampliamente ese valor.

Un peso de 201 gramos permitiría que el Fold 8 se sintiera más ligero en la mano que algunos buques insignia convencionales. También reduciría la sensación de llevar un dispositivo voluminoso en el bolsillo, uno de los principales inconvenientes de los plegables actuales.

Más ligero que el Galaxy S26 Ultra

Según la información filtrada, el nuevo plegable tendría un peso inferior al del supuesto Galaxy S26 Ultra. Esta comparación resulta interesante porque demuestra que Samsung estaría priorizando la ligereza incluso frente a sus smartphones convencionales de mayor tamaño.

Evidentemente, el peso no es el único factor que determina la comodidad. El grosor, la distribución de la masa y la forma de los bordes también influyen, pero una cifra cercana a los 200 gramos sería un buen punto de partida para un dispositivo plegable.

También sería más ligero que el Fold 8 Ultra

Samsung podría presentar más de un plegable tipo libro dentro de la misma generación. El modelo compacto conviviría con un supuesto Galaxy Z Fold 8 Ultra, destinado a quienes prefieren una pantalla más grande y especificaciones más ambiciosas.

En ese escenario, el modelo filtrado se posicionaría como la opción más portátil y ligera, mientras que la versión Ultra conservaría el enfoque orientado a productividad, multitarea y consumo de contenido en una pantalla de grandes dimensiones.

Dimensiones cercanas al rumoreado iPhone Ultra

Otra comparación publicada señala que el dispositivo sería ligeramente más alto que el rumoreado iPhone Ultra de Apple, aunque también resultaría algo más estrecho y delgado. Conviene tomar esta referencia con cautela, ya que ninguno de los dos modelos ha sido confirmado oficialmente.

Aun así, la comparación ayuda a entender el tamaño esperado. El plegable de Samsung no sería diminuto, pero sí tendría unas proporciones más compactas y manejables que las de los teléfonos de pantalla grande que dominan actualmente la gama alta.

Un teléfono premium que no parecería un ladrillo

El objetivo del nuevo diseño parece bastante claro: ofrecer un teléfono de gama alta que no resulte incómodo por su tamaño. Samsung intentaría atraer a quienes valoran las prestaciones premium, pero no quieren cargar con un dispositivo pesado, alto y difícil de utilizar con una sola mano.

La posibilidad de abrir el terminal cuando se necesita más espacio permitiría mantener una pantalla exterior compacta sin renunciar por completo a la multitarea. Este planteamiento podría resultar especialmente atractivo para leer, navegar o consultar documentos ocasionalmente.

La pantalla exterior podría ser mucho más cómoda

Aunque todavía no hemos visto con claridad el frontal en una fotografía real, la anchura del dispositivo sugiere que su pantalla exterior tendrá una proporción bastante convencional. Esto debería facilitar tareas como escribir mensajes, consultar redes sociales o utilizar aplicaciones sin abrir el teléfono.

En los Galaxy Z Fold tradicionales, la pantalla exterior ha mejorado con los años, pero sigue siendo más estrecha que la de un smartphone normal. El nuevo formato podría eliminar esa sensación de estar usando una pantalla secundaria limitada.

La pantalla interior tendrá una proporción poco habitual

Al abrirse, el terminal probablemente ofrecerá una pantalla interior considerablemente más ancha que alta. Esta proporción podría resultar especialmente útil para ver vídeos, utilizar dos aplicaciones en paralelo o consultar contenido horizontal.

Sin embargo, también planteará retos para la adaptación de las aplicaciones. Samsung y Google tendrán que asegurarse de que Android y las principales apps aprovechen correctamente este formato, evitando grandes franjas vacías o interfaces mal escaladas.

Una propuesta que podría crear una nueva categoría

Si Samsung consigue combinar un tamaño compacto, un peso reducido y buenas prestaciones, el Galaxy Z Fold 8 podría inaugurar una categoría intermedia entre los Fold y los Flip. No sería simplemente un teléfono con tapa ni una tableta plegable, sino un smartphone compacto capaz de ampliar su pantalla cuando el usuario lo necesite.

El éxito dependerá de factores como el precio, la autonomía, la resistencia y la calidad de las cámaras. Aun así, el diseño ya resulta suficientemente diferente como para despertar interés en un mercado donde muchos plegables empiezan a parecerse demasiado entre sí.

Quedan pocos días para conocer todos los detalles

La filtración se produce cuando faltan apenas cuatro días para el próximo Galaxy Unpacked, por lo que Samsung no tardará demasiado en confirmar o desmentir estas informaciones. El evento debería revelar el nombre definitivo, las especificaciones completas, los mercados disponibles y el precio del dispositivo.

Hasta entonces, las imágenes reales refuerzan prácticamente todos los rumores sobre su aspecto. El supuesto Galaxy Z Fold 8 será corto, ancho, ligero y muy diferente a cualquier Fold anterior, una combinación que podría convertirlo en una de las novedades más interesantes del evento.