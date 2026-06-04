Samsung Health se renueva con IA: así será el gran salto del próximo Galaxy Watch

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Samsung ha anunciado una importante renovación de Samsung Health que servirá como adelanto de las funciones de salud que llegarán con la próxima generación de Galaxy Watch. La actualización empezará a desplegarse el 8 de junio y tiene un objetivo claro: convertir el reloj en un compañero de bienestar más inteligente, capaz de ofrecer orientación personalizada en lugar de limitarse a recopilar datos.

La apuesta de Samsung pasa por utilizar inteligencia artificial para interpretar métricas biométricas complejas y transformarlas en información fácil de entender. En otras palabras, el reloj no solo medirá cómo duermes, cuánto entrenas o cuál es tu frecuencia cardíaca, sino que intentará explicarte qué significan esos datos y qué puedes hacer con ellos.

Samsung Health quiere ser mucho más que una app de estadísticas

Durante años, los relojes inteligentes han mejorado mucho en precisión, autonomía y cantidad de sensores, pero muchos usuarios siguen encontrándose con el mismo problema: reciben demasiadas cifras y pocas conclusiones claras.

Samsung quiere cambiar esa experiencia con una versión renovada de Samsung Health, diseñada para ofrecer recomendaciones más útiles en el día a día. La compañía habla de una transición desde el seguimiento pasivo hacia una guía proactiva, algo que tiene mucho sentido en un momento en el que la salud se ha convertido en uno de los grandes argumentos de venta de los wearables.

Según Samsung, la nueva experiencia conectará los datos medidos por Galaxy Watch con análisis basados en inteligencia artificial, de forma que los usuarios puedan entender mejor su estado físico y mental. Hon Pak, vicepresidente sénior y responsable del equipo de salud digital de la división Mobile eXperience de Samsung, ha explicado que la compañía seguirá ampliando las experiencias de gestión de salud personalizadas y proactivas dentro del ecosistema Galaxy.

Vitals analizará cinco señales clave mientras duermes

Una de las grandes novedades será Vitals, una función que analizará cinco señales biométricas durante la noche para ofrecer una visión más clara del estado del cuerpo al despertar.

La función tendrá en cuenta la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura de la piel y el oxígeno en sangre. Lo interesante es que Samsung no se limitará a mostrar estos valores como datos aislados, sino que los comparará con la línea base real de descanso de cada usuario.

Esto permitirá que el reloj detecte desviaciones significativas respecto a lo que suele ser normal para cada persona. Por ejemplo, si varias métricas se alejan de los valores habituales durante la noche, Samsung Health podrá sugerir que el usuario necesita más descanso o que su cuerpo podría estar luchando contra una enfermedad.

La compañía también recalca que Vitals solo enviará notificaciones cuando detecte cambios relevantes. Este punto es importante, porque uno de los grandes riesgos de las funciones de salud en los wearables es saturar al usuario con avisos constantes que terminan perdiendo utilidad.

Heart Health Score ofrecerá una visión más clara de la salud cardíaca

Samsung también introducirá Heart Health Score, una nueva métrica diaria centrada en el bienestar cardiovascular a largo plazo.

Esta puntuación parte de la función Vascular Load, presentada anteriormente por la compañía para ayudar a medir la carga o estrés vascular. Ahora, Samsung va un paso más allá y combina esos datos con otros factores como el sueño, el estrés, la actividad física y la composición corporal.

El resultado será una puntuación unificada pensada para mostrar de forma sencilla qué hábitos están influyendo en la salud del corazón. En lugar de obligar al usuario a interpretar múltiples apartados por separado, Samsung Health ofrecerá una lectura más directa y comprensible.

De nuevo, la idea no es sustituir una valoración médica, sino ofrecer una referencia diaria que ayude a detectar tendencias y a tomar mejores decisiones sobre descanso, ejercicio y estilo de vida.

Daily Cardio Load ayudará a entrenar sin pasarse

Otra de las funciones destacadas será Daily Cardio Load, pensada para quienes practican ejercicio aeróbico y quieren saber hasta dónde pueden exigirse cada día.

Esta herramienta medirá la carga cardiovascular acumulada y la comparará con la capacidad máxima de entrenamiento del usuario. A partir de ahí, Samsung Health podrá recomendar objetivos de entrenamiento y tiempos de descanso más adecuados.

La utilidad de esta función está en evitar dos problemas bastante comunes: entrenar demasiado poco para progresar o entrenar demasiado y acabar con fatiga, molestias o incluso lesiones. Daily Cardio Load intentará encontrar un equilibrio entre esfuerzo y recuperación, adaptándose al estado físico de cada persona.

Para usuarios que salen a correr, montan en bici, hacen entrenamientos de alta intensidad o simplemente quieren mejorar su resistencia, puede convertirse en una métrica bastante práctica si Samsung consigue presentarla de forma clara.

Fitness Index medirá el progreso físico frente a objetivos personalizados

Samsung Health también estrenará Fitness Index, una función orientada a comprobar si la rutina de ejercicio está dando resultados.

Para ello, analizará métricas como la frecuencia cardíaca, el VO2 máx. —un indicador muy utilizado para medir la capacidad aeróbica— y los pasos diarios. Además, Samsung comparará estos datos con los de usuarios similares, lo que permitirá contextualizar mejor el nivel de forma física.

La aplicación identificará fortalezas y debilidades individuales y, a partir de ahí, ofrecerá contenido y objetivos personalizados. La intención es que el usuario no solo vea si ha caminado más o menos que ayer, sino que pueda entender qué aspecto de su condición física necesita mejorar.

Este enfoque puede ser especialmente útil para quienes empiezan a entrenar y no tienen claro si están progresando, pero también para usuarios más avanzados que quieren ajustar mejor sus rutinas.

Samsung Health tendrá una interfaz más simple y organizada

Junto con las nuevas métricas, Samsung también renovará el diseño de Samsung Health. La aplicación organizará la información en cinco pilares principales: sueño, actividad, nutrición, mindfulness y constantes vitales.

La pantalla de inicio mostrará de forma más accesible los consejos diarios de bienestar y el Energy Score impulsado por inteligencia artificial. Este diseño busca que el usuario pueda ver de un vistazo cómo se relacionan distintos aspectos de su rutina.

Por ejemplo, una mala noche de sueño, una carga de entrenamiento demasiado alta o ciertos cambios en la alimentación podrían reflejarse en la energía diaria. La idea es que Samsung Health ayude a conectar esos puntos sin que el usuario tenga que navegar por demasiadas pantallas o interpretar gráficas complicadas.

El Antioxidant Index y el AGEs index también mejoran

La actualización no se limita a las nuevas funciones principales. Samsung también mejorará algunas capacidades ya existentes dentro de su plataforma de salud.

El Antioxidant Index incorporará gráficos de tendencias y registros diarios para mostrar con más claridad la evolución de la ingesta nutricional y su posible relación con la respuesta física del usuario. En la práctica, Samsung quiere que esta métrica sea más fácil de seguir a lo largo del tiempo, en lugar de quedarse como una medición puntual.

Por su parte, el AGEs index también se ha mejorado para funcionar de forma más automática durante la noche. Esta métrica busca construir una imagen a largo plazo de cómo ciertas decisiones de estilo de vida se acumulan en el cuerpo.

Samsung presenta estas mejoras como parte de una visión más amplia: convertir datos que normalmente pueden parecer abstractos en señales útiles para entender mejor el bienestar general.

Hearing Health vigilará el ruido ambiental desde el reloj

Otra novedad interesante será Hearing Health, una función enfocada en la salud auditiva.

El Galaxy Watch podrá monitorizar el ruido ambiental que rodea al usuario y ofrecer análisis personalizados para proteger los oídos. Esta función puede ser útil en trayectos con mucho tráfico, transporte público, gimnasios con música alta, conciertos o entornos laborales ruidosos.

La exposición prolongada a niveles elevados de ruido suele pasar desapercibida, por lo que tener una referencia desde la muñeca puede ayudar a tomar decisiones más saludables, como reducir el volumen de la música o alejarse de ciertos ambientes durante periodos prolongados.

Además, Samsung plantea esta función como parte de una experiencia conectada dentro del ecosistema Galaxy, integrando el reloj con el móvil y otros dispositivos de la marca.

Las nuevas funciones llegarán primero al próximo Galaxy Watch

Samsung ha confirmado que estas nuevas funciones estarán disponibles primero en el próximo Galaxy Watch. La actualización de Samsung Health comenzará el 8 de junio, pero servirá principalmente para mostrar las capacidades de salud que llegarán con la nueva generación del reloj.

Esto encaja con la estrategia de la compañía de reforzar su ecosistema frente a rivales como Apple y Google, que también están apostando fuerte por la salud y el bienestar en sus relojes inteligentes.

La gran promesa de Samsung es que sus dispositivos conectados puedan ofrecer una visión más completa del usuario, combinando datos del reloj, el móvil y otros productos Galaxy. Cuanto más integrada sea esa experiencia, más fácil será que las recomendaciones sean relevantes y estén disponibles en el momento adecuado.