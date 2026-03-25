Samsung lanza los Galaxy A57 5G y A37 5G con IA avanzada y funciones de nivel profesional

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Samsung ha anunciado oficialmente sus nuevos smartphones de gama media, Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G, dos dispositivos que buscan acercar funciones avanzadas, incluida la inteligencia artificial, a un público más amplio. Con mejoras en cámara, rendimiento, autonomía y software, la compañía refuerza su apuesta por democratizar tecnologías que hasta ahora estaban reservadas a modelos más premium.

La nueva generación de la serie Galaxy A llega con un diseño refinado, mayor durabilidad y una experiencia impulsada por IA que promete simplificar el uso diario del dispositivo.

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Inteligencia artificial para el día a día

Uno de los grandes protagonistas de estos nuevos modelos es la evolución de la llamada “Inteligencia Alucinante”, integrada en One UI 8.5 basado en Android 16. Esta tecnología introduce nuevas formas de interactuar con el móvil y automatizar tareas cotidianas.

Entre sus funciones más destacadas encontramos la transcripción automática de voz en la app Grabadora, capaz de convertir conversaciones, reuniones o notas de voz en texto de forma rápida. También destaca la función de selección con IA, que permite extraer contenido o realizar acciones directamente desde la pantalla con una pulsación prolongada.

La edición de imágenes también se beneficia de estas capacidades, con herramientas como el borrador de objetos, que elimina elementos no deseados de forma más natural, o mejoras en el tratamiento de retratos y escenas.

Además, Samsung incorpora integración con asistentes como Bixby mejorado y Gemini, capaces de ejecutar tareas entre aplicaciones o gestionar configuraciones mediante lenguaje natural.

Cámara versátil con mejoras en fotografía nocturna

Ambos dispositivos incorporan un sistema de triple cámara liderado por un sensor principal de 50 MP, acompañado de un ultra gran angular y una lente macro. Este conjunto permite capturar imágenes detalladas en distintas condiciones sin necesidad de ajustes manuales.

La función Nightography mejorada permite obtener fotos y vídeos más claros en condiciones de poca luz, mientras que el procesamiento de imagen optimizado mejora el contraste, el color y reduce el ruido.

En el caso del Galaxy A57 5G, Samsung va un paso más allá con un procesado más avanzado que mejora la nitidez y la velocidad de disparo, facilitando la captura de momentos en movimiento.

Pantalla AMOLED y rendimiento optimizado

Los dos modelos cuentan con pantallas Super AMOLED de 6,7 pulgadas con tasa de refresco de hasta 120 Hz y tecnología Vision Booster, lo que garantiza una buena visibilidad tanto en interiores como en exteriores.

El Galaxy A57 5G destaca especialmente por incorporar mejoras en CPU, GPU y NPU, ofreciendo un rendimiento más fluido en multitarea, gaming y creación de contenido.

A nivel de diseño, presenta un perfil más delgado y un acabado moderno con módulo de cámara distintivo, manteniendo una buena ergonomía en mano.

Batería para dos días y carga rápida

La autonomía es otro de los puntos fuertes de esta nueva generación. Ambos modelos integran una batería de 5.000 mAh capaz de ofrecer hasta dos días de uso en condiciones normales.

Además, el Galaxy A57 5G incluye carga rápida Super Fast Charging 2.0, que permite alcanzar aproximadamente el 60% en unos 30 minutos, ideal para recargas rápidas antes de salir.

Samsung también ha mejorado la disipación térmica con una cámara de vapor más grande, lo que ayuda a mantener el rendimiento durante sesiones intensivas.

Durabilidad, seguridad y soporte a largo plazo

Los Galaxy A57 5G y A37 5G cuentan con certificación IP68 frente a agua y polvo, lo que añade tranquilidad en el uso diario.

En cuanto al software, Samsung promete hasta seis generaciones de actualizaciones de Android y One UI, junto con seis años de parches de seguridad, un compromiso poco habitual en esta gama.

La seguridad también se refuerza con Samsung Knox Vault y nuevas funciones como el álbum privado, alertas de privacidad y protección contra robos, que permiten un mayor control sobre los datos personales.

Colores y disponibilidad en España

Samsung ha confirmado que ambos dispositivos estarán disponibles en España a partir del 10 de abril.

El Galaxy A57 5G llegará en colores azul oscuro, gris, azul claro y lila, mientras que el Galaxy A37 5G estará disponible en verde oscuro, gris, lavanda y blanco.

Especificaciones técnicas clave

Característica Galaxy A57 5G Galaxy A37 5G Pantalla 6,7″ Super AMOLED+ con hasta 120 Hz y Vision Booster 6,7″ Super AMOLED con hasta 120 Hz y Vision Booster Dimensiones y peso 161,5 x 76,8 x 6,9 mm, 179 g 162,9 x 78,2 x 7,4 mm, 196 g Cámara principal 50 MP f/1.8 50 MP f/1.8 Ultra gran angular 12 MP f/2.2 8 MP f/2.2 Macro 5 MP f/2.4 5 MP f/2.4 Cámara frontal 12 MP f/2.2 12 MP f/2.2 Memoria y almacenamiento 8+128 GB, 8+256 GB, 12+256 GB, 12+512 GB 6+128 GB, 8+128 GB, 8+256 GB, 12+256 GB Batería 5.000 mAh 5.000 mAh Sistema operativo Android 16 con One UI 8.5 Android 16 con One UI 8.5 Seguridad Samsung Knox Samsung Knox Resistencia IP68 IP68

Un salto importante en la gama media

Con los Galaxy A57 5G y A37 5G, Samsung refuerza su estrategia de llevar funciones avanzadas a la gama media, especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial.

La combinación de buena autonomía, pantalla de calidad, cámaras versátiles y un soporte de software prolongado convierte a estos modelos en opciones muy atractivas para quienes buscan un smartphone equilibrado sin dar el salto a la gama alta.