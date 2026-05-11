Samsung podría usar pantallas BOE en el Galaxy S27 para reducir costes

Samsung siempre ha tenido un argumento muy claro a favor de sus móviles Galaxy: la pantalla. La compañía surcoreana no solo presume de algunos de los mejores paneles OLED del mercado, sino que su división Samsung Display también suministra pantallas a otros grandes fabricantes, incluido Apple.

Sin embargo, el futuro Galaxy S27 podría romper con esa tradición. Según informaciones procedentes de Corea, Samsung estaría negociando con el fabricante chino BOE para que suministre paneles OLED destinados al modelo estándar del Galaxy S27. La decisión todavía no estaría cerrada, pero supondría un cambio importante en la estrategia de la compañía.

BOE podría entrar en la gama Galaxy S

De acuerdo con estas informaciones, Samsung estaría valorando incorporar a BOE como proveedor de pantallas para el Galaxy S27 básico, no necesariamente para toda la familia. Los modelos superiores, como el Galaxy S27+ o el Galaxy S27 Ultra, seguirían recurriendo previsiblemente a paneles de Samsung Display.

BOE lleva años intentando entrar en la cadena de suministro de los modelos Galaxy S, pero hasta ahora no lo habría conseguido. La gama Galaxy S ha sido tradicionalmente un escaparate tecnológico para Samsung Display, por lo que recurrir a un proveedor chino en un modelo de la serie sería un movimiento llamativo.

La explicación estaría en los costes. La fuerte demanda de memoria DRAM y almacenamiento impulsada por los centros de datos de inteligencia artificial ha encarecido componentes clave para los fabricantes de smartphones. Samsung estaría buscando formas de compensar esos incrementos para evitar que el precio final de sus próximos móviles suba todavía más.

Por qué Samsung compraría pantallas fuera de Samsung

A primera vista, puede parecer extraño que Samsung no utilice simplemente sus propias pantallas. Sin embargo, Samsung Electronics y Samsung Display funcionan como negocios separados. Eso significa que la división móvil de Samsung no obtiene necesariamente los paneles a precio reducido, sino que los compra en condiciones comerciales similares a las de otros clientes.

En ese contexto, recurrir a BOE podría tener sentido desde el punto de vista económico. Si el fabricante chino es capaz de suministrar paneles OLED con unas especificaciones suficientes a un coste inferior, Samsung tendría una vía para reducir el coste de fabricación del Galaxy S27 estándar.

No sería la primera vez que Samsung recurre a proveedores externos para sus pantallas. En la gama media, la compañía ya ha usado paneles OLED de fabricantes chinos como CSOT en modelos como el Galaxy A57, aunque llevar esa estrategia a la familia Galaxy S sería un paso mucho más significativo.

La gran duda: calidad, brillo y eficiencia

El principal interrogante está en la calidad del panel. Samsung Display sigue siendo una referencia en pantallas OLED para smartphones, especialmente en brillo, eficiencia energética, calibración y durabilidad. BOE ha mejorado mucho en los últimos años, pero tradicionalmente sus paneles han estado por detrás de los de Samsung Display en algunos apartados clave.

Esto podría generar dudas entre los usuarios, especialmente si el Galaxy S27 estándar acaba utilizando paneles de distintos proveedores según el mercado o el lote de fabricación. En el pasado, otros fabricantes han utilizado varios proveedores para un mismo componente, pero en una gama alta cualquier diferencia en brillo, consumo o uniformidad puede convertirse en motivo de crítica.

Según los informes, Samsung exigiría a BOE unos estándares más estrictos que los aplicados en modelos de gama media. Aun así, la entrada de un segundo proveedor en una familia tan importante como los Galaxy S plantea una pregunta evidente: ¿notarán los usuarios alguna diferencia respecto a los paneles de Samsung Display?

Una decisión marcada por la presión de costes

El contexto económico es clave. Samsung ya habría tenido que absorber parte del impacto de los costes de componentes para mantener más contenidos los precios de la generación Galaxy S26. De cara al Galaxy S27, esa presión podría seguir aumentando, especialmente por el encarecimiento de la memoria y el almacenamiento.

La pantalla es uno de los componentes más caros de un smartphone de gama alta, por lo que introducir un proveedor más económico puede tener un impacto directo en los márgenes. Para Samsung, la cuestión no sería tanto abandonar a Samsung Display como introducir una estrategia de doble suministro en el modelo base.

De confirmarse, Samsung Display seguiría suministrando la mayor parte de los paneles de la familia Galaxy S27. BOE entraría únicamente como proveedor secundario y, al menos de momento, limitado al modelo estándar.

¿Un Galaxy S27 más barato o simplemente menos caro de fabricar?

Para el usuario, la gran pregunta es si esta decisión se traducirá en un Galaxy S27 más barato. La respuesta más probable es que no necesariamente. El objetivo de Samsung podría ser contener el precio final, no reducirlo.

En otras palabras, recurrir a BOE podría servir para evitar una subida mayor del precio del Galaxy S27 básico en un momento en el que los costes de fabricación siguen aumentando. Esto encajaría con una tendencia cada vez más habitual en la industria: ajustar componentes o diversificar proveedores para proteger márgenes sin modificar demasiado el precio de venta.

Aun así, en una gama donde la pantalla es uno de los elementos más valorados, cualquier cambio en el proveedor será observado con lupa. Samsung lleva años presumiendo de la calidad de sus paneles, y el Galaxy S27 estándar podría convertirse en el primer gran examen de esta nueva estrategia.

Por ahora, solo es una posibilidad

Conviene insistir en que el acuerdo no estaría cerrado. Las negociaciones con BOE podrían no prosperar, y Samsung aún podría optar por mantener a Samsung Display como proveedor exclusivo de la familia Galaxy S27.

Si finalmente BOE entra en la cadena de suministro del Galaxy S27, el movimiento sería relevante por dos motivos. Primero, porque supondría abrir la puerta de la gama Galaxy S a un fabricante chino de pantallas. Segundo, porque mostraría hasta qué punto la presión de costes está afectando incluso a los móviles más importantes de Samsung.

El Galaxy S27 todavía queda lejos, pero este rumor deja claro que la próxima batalla de la gama alta no estará solo en la cámara, la inteligencia artificial o el procesador. También estará en algo tan básico y tan decisivo como quién fabrica la pantalla.