¿Se raya fácilmente el iPhone 17 Pro o es un bulo? Apple responde

El recién lanzado iPhone 17 Pro se ha visto envuelto en una controversia que en redes sociales ya llaman scratchgate. Numerosos usuarios han compartido imágenes de unidades en tiendas Apple con marcas en la parte trasera, lo que ha desatado críticas sobre su supuesta fragilidad.

Ante la repercusión, la compañía ha salido a defenderse, asegurando que el problema está sobredimensionado y que no se trata de arañazos reales.

El origen de los arañazos: MagSafe en el punto de mira

Según Apple, los signos visibles en muchos iPhone 17 Pro no serían arañazos en el material, sino residuos transferidos desde bases de carga MagSafe desgastadas.

Estas marcas, que aparecen sobre todo alrededor del anillo magnético, en realidad podrían eliminarse con una limpieza adecuada. La empresa afirma estar reemplazando los cargadores dañados en sus Apple Stores para evitar más confusiones.

Otro aspecto cuestionado ha sido el acabado del módulo de la cámara, cuyas esquinas fueron señaladas por el youtuber JerryRigEverything como posibles puntos débiles. Apple sostiene que estos bordes utilizan el mismo proceso de anodizado que otros iPhone y MacBook Pro, y que han superado pruebas de resistencia exigentes.

Aun así, reconoce que con el uso normal pueden aparecer pequeñas abrasiones consideradas como desgaste habitual.

Pruebas de resistencia y contradicciones

Las pruebas realizadas por expertos muestran un panorama menos alarmante. JerryRigEverything elogió la resistencia del panel trasero del iPhone 17 Pro frente a los arañazos, justamente el área que aparece en la mayoría de las fotos que circulan online.

Apple también señala que los modelos de exposición en tiendas sufren un trato muy diferente al de un móvil personal: son manipulados por cientos de personas a diario y sometidos a un desgaste mucho mayor. Por ello, las marcas que aparecen en estas unidades no reflejan necesariamente el uso cotidiano de un comprador.

Conclusión: ¿hay que preocuparse?

Aunque es posible que algunos iPhone 17 Pro sí hayan sufrido arañazos reales, la explicación de Apple aporta contexto y debe tranquilizar a los usuarios. Las pruebas de durabilidad siguen mostrando que el iPhone 17 Pro mantiene una buena resistencia general frente a caídas y arañazos.