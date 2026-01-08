Snapdragon X2 Plus: La nueva apuesta de Qualcomm para los Copilot+ PC con Windows 11

🌞💶 Opinión sobre placas solares: Resultado real, ahorro y deducciones fiscales tras 1 año [ Saber más ]

Qualcomm Technologies, Inc. ha presentado la plataforma Snapdragon X2 Plus, el nuevo integrante de la familia Snapdragon X Series. El objetivo es claro: dar un salto en rendimiento, eficiencia y capacidades de IA integrada para impulsar una nueva generación de Windows 11 Copilot+ PCs pensados para profesionales, creadores y usuarios que priorizan velocidad, portabilidad y batería de varios días.

Con este lanzamiento, Qualcomm amplía el alcance de los Copilot+ PC dentro de su gama Snapdragon X Series, con dispositivos seleccionados de los principales fabricantes (OEM) que llegarán durante la primera mitad de 2026 (1H26).

Un PC que siga tu ritmo: Rendimiento, respuesta y movilidad

El mensaje que acompaña a Snapdragon X2 Plus gira en torno a una idea: hoy el usuario marca el ritmo. Los profesionales modernos, los creadores en formación y el público general esperan que el portátil responda igual de bien tanto en tareas exigentes como en el día a día.

Qualcomm encuadra esta plataforma como una solución preparada para alternar sin fricciones entre análisis intensivo de datos, diseño creativo, videollamadas y multitarea continua, todo ello en equipos delgados y ultraligeros con un enfoque fuerte en la autonomía.

CPU Oryon de 3ª generación: Más potencia con menos consumo

Uno de los pilares de Snapdragon X2 Plus es la CPU Qualcomm Oryon de 3.ª generación. Según la compañía, esta CPU ofrece:

Hasta un 35 % más de rendimiento en single-core frente a la generación anterior.

frente a la generación anterior. Un 43 % menos de consumo energético respecto a la generación anterior.

En términos prácticos, la propuesta busca combinar más agilidad en tareas que dependen del rendimiento por núcleo (aplicaciones de productividad, respuesta del sistema, procesos puntuales) con mayor eficiencia para sostener sesiones largas de trabajo lejos del cargador.

IA integrada con Hexagon NPU: 80 tops para experiencias “agentic”

La otra gran pieza es la NPU. Snapdragon X2 Plus integra una Qualcomm Hexagon NPU con 80 TOPS de rendimiento para IA. La intención es habilitar experiencias de nueva generación, descritas por Qualcomm como “agentic experiences”, además de mejorar la multitarea y el uso de funciones de IA de forma fluida.

En la práctica, este enfoque encaja con la tendencia de trasladar parte del procesamiento de IA al propio dispositivo para lograr mejor respuesta, mayor eficiencia y una experiencia más consistente mientras trabajas en movilidad.

Conectividad y seguridad pensadas para trabajar en cualquier sitio

Snapdragon X2 Plus llega con un conjunto de características orientadas a productividad “en movimiento”:

Wi-Fi 7 para conectividad inalámbrica de alta velocidad.

para conectividad inalámbrica de alta velocidad. 5G opcional para equipos que quieran conectividad móvil sin depender de redes Wi-Fi.

para equipos que quieran conectividad móvil sin depender de redes Wi-Fi. Seguridad avanzada con Snapdragon Guardian, presentada como una capa para reforzar protección en el uso diario.

La combinación de conectividad rápida, opciones móviles y seguridad busca que el usuario mantenga el flujo de trabajo cuando cambia de entorno (casa, oficina, viajes, espacios compartidos).

Copilot+ PC y disponibilidad: Lo que se espera en la primera mitad de 2026

Qualcomm sitúa el lanzamiento de Snapdragon X2 Plus como un paso para extender Windows 11 Copilot+ PCs dentro de su serie Snapdragon X. La compañía indica que habrá dispositivos seleccionados de OEM líderes disponibles para comprar en la primera mitad de 2026.

Para compradores, esto sugiere una oleada de portátiles ultraligeros que prioricen autonomía, IA integrada y buen rendimiento sostenido sin sacrificar portabilidad.

La visión de qualcomm: más productividad y más ia en el día a día

Kedar Kondap, vicepresidente senior y director general de computación y gaming en Qualcomm Technologies, resume el posicionamiento del producto: profesionales y creadores quieren hacer más, crear más y llevar al límite la IA generativa junto a un rendimiento de “todo el día”. En ese marco, Snapdragon X2 Plus se define como una plataforma que combina potencia, eficiencia e inteligencia para una experiencia más responsiva y personal.

Qué significa Snapdragon x2 Plus para el usuario

Aunque el anuncio se centra en métricas y promesas, el enfoque es coherente con lo que se busca en un portátil moderno: respuesta rápida, batería prolongada, IA útil integrada en el sistema, y conectividad lista para trabajar desde cualquier lugar. Si Qualcomm y los OEM cumplen lo prometido, Snapdragon X2 Plus apunta a reforzar el atractivo de los Copilot+ PC como alternativa seria para productividad y creación con Windows 11.