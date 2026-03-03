Studio Display y Studio Display XDR: Apple renueva su gama de monitores para el Mac
Apple ha presentado una nueva generación de monitores diseñados para acompañar al Mac, desde usuarios que realizan tareas cotidianas hasta profesionales con flujos de trabajo extremadamente exigentes. La familia se compone del renovado Studio Display y del nuevo Studio Display XDR, que eleva la experiencia visual con tecnología mini-LED, 2.000 nits de pico de brillo HDR y frecuencia de actualización de 120 Hz.
Ambos modelos incorporan mejoras clave en cámara, audio y conectividad Thunderbolt 5, reforzando su integración en entornos profesionales modernos.
🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]
Studio Display: más potencia audiovisual y Thunderbolt 5
El nuevo Studio Display mantiene su panel Retina 5K de 27 pulgadas con más de 14 millones de píxeles, 600 nits de brillo y gama cromática P3, ofreciendo imágenes detalladas y realistas para edición fotográfica, vídeo, programación o producción musical.
Entre sus novedades destaca la cámara 12 MP Center Stage con compatibilidad con Vista Cenital, que permite mostrar simultáneamente al usuario y una vista superior de su escritorio. A esto se suma un conjunto de tres micrófonos con calidad de estudio y un sistema de seis altavoces con audio espacial. Los cuatro woofers con cancelación de fuerza logran graves un 30% más profundos que en la generación anterior, acompañados de dos tweeters de alta fidelidad.
En conectividad, el salto a Thunderbolt 5 permite conectar accesorios de alta velocidad o encadenar hasta cuatro Studio Display, alcanzando cerca de 60 millones de píxeles combinados. Incluye dos puertos USB-C adicionales y un cable Thunderbolt 5 Pro que suministra hasta 96 W de potencia, suficiente para cargar rápidamente un MacBook Pro de 14 pulgadas.
El monitor está disponible con vidrio estándar o vidrio nanotexturizado para reducir reflejos en entornos luminosos. De serie incluye soporte con inclinación ajustable, con opción de soporte con inclinación y altura regulables o adaptador VESA.
Studio Display XDR: tecnología mini-LED y 2.000 nits HDR
El Studio Display XDR sustituye al anterior Pro Display XDR y se posiciona como el monitor profesional más avanzado de Apple. Incorpora una pantalla Retina XDR 5K de 27 pulgadas (5.120 × 2.880 píxeles) con retroiluminación mini-LED y 2.304 zonas de atenuación locales.
Ofrece hasta 1.000 nits de brillo en SDR y 2.000 nits de pico de brillo en HDR, con un contraste de 1.000.000:1. Este amplio rango dinámico reduce el efecto halo o blooming y proporciona negros profundos y blancos intensos, ideales para edición HDR y producción cinematográfica.
Precisión cromática para cine, diseño e impresión
El Studio Display XDR amplía la fidelidad del color al admitir tanto la gama P3 como Adobe RGB, convirtiéndose en una pantalla de referencia para diseño gráfico e impresión profesional. Cubre más del 80% del espacio Rec. 2020, lo que facilita la corrección de color y la edición de vídeo HDR.
El acceso simultáneo a P3 y Adobe RGB desde el mismo ajuste predefinido agiliza los cambios de espacio de color en flujos de trabajo avanzados.
Frecuencia de 120 Hz y sincronización adaptativa
Una de las grandes novedades es la frecuencia de actualización de 120 Hz, que mejora la fluidez en contenidos en movimiento y reduce la latencia visual. La sincronización adaptativa ajusta dinámicamente la tasa de refresco entre 47 y 120 Hz, optimizando tanto la reproducción de vídeo como los juegos con gráficos exigentes.
Cámara, audio y conectividad profesional
El Studio Display XDR comparte la cámara 12 MP Center Stage con Vista Cenital, los tres micrófonos con tecnología beamforming y el sistema de seis altavoces con audio espacial.
En conectividad, integra Thunderbolt 5 con un segundo puerto de flujo descendente para accesorios o monitores adicionales. Los dos puertos USB-C permiten usar el monitor como hub, manteniendo el escritorio despejado. El cable Thunderbolt 5 Pro incluido proporciona hasta 140 W de potencia, suficiente para cargar rápidamente un MacBook Pro de 16 pulgadas.
Diseño versátil y opciones de montaje
El Studio Display XDR incluye un soporte con inclinación y altura ajustables con un rango de 105 mm. Su brazo articulado actúa como contrapeso para facilitar ajustes suaves y precisos. También está disponible un adaptador VESA opcional para configuraciones personalizadas con brazos o soportes externos.
Compromiso medioambiental
Apple mantiene su objetivo de neutralidad en carbono en 2030. Ambos monitores utilizan aluminio 100% reciclado en el soporte y hasta un 80% de vidrio reciclado en la opción estándar. El embalaje está compuesto íntegramente por fibra reciclable y los productos cumplen los estándares de eficiencia energética y uso seguro de materiales.
Precios y disponibilidad en España
Las reservas comienzan el 4 de marzo en apple.com/es/store y la app Apple Store, con disponibilidad a partir del 11 de marzo en Apple Store y distribuidores autorizados.
Precios oficiales:
- Studio Display: desde 1.699 € (1.589 € educativo).
- Studio Display XDR: desde 3.499 € (3.389 € educativo).
Como accesorios, el Magic Keyboard con Touch ID y teclado numérico está disponible por 199 €, el Magic Trackpad por 139 € y el Magic Mouse por 85 €, en blanco o negro.