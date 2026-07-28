Apple lanza Upgrade: así funciona el nuevo alquiler de iPhone en EE.UU.

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Apple acaba de cambiar de forma importante la manera en la que vende sus dispositivos en Estados Unidos. La compañía ha lanzado Apple Upgrade, un nuevo programa de alquiler desarrollado junto a Klarna que permite utilizar un iPhone desde 17,99 dólares al mes, aproximadamente 15,80 €, sin necesidad de pagar todo su precio por adelantado.

La propuesta no se limita al iPhone. También será posible alquilar determinados modelos de Apple Watch, iPad y Mac durante periodos de entre uno y tres años, dependiendo del tipo de producto. Al finalizar el contrato, el cliente podrá devolver el dispositivo, cambiarlo por uno más reciente o realizar un pago adicional para quedárselo definitivamente.

Apple Upgrade llega en un momento especialmente delicado para el mercado tecnológico. El encarecimiento de la memoria y otros componentes ya ha provocado subidas en los Mac y iPad, mientras los analistas anticipan que la próxima generación del iPhone también podría experimentar un aumento de precio.

El nuevo modelo permite a Apple destacar una mensualidad relativamente baja en lugar del precio completo del dispositivo. Sin embargo, conviene recordar que se trata de un alquiler, no de una financiación tradicional destinada automáticamente a que el cliente termine siendo propietario del producto.

Apple Upgrade permite alquilar un iPhone desde 17,99 dólares al mes

El nuevo programa Apple Upgrade ya está disponible en Estados Unidos a través de la tienda online de Apple, la aplicación Apple Store y las tiendas físicas de la compañía. Klarna se encarga de gestionar el contrato de alquiler y de evaluar la solicitud de cada cliente.

Los precios parten de 17,99 dólares mensuales, aproximadamente 15,80 €, para determinados modelos de iPhone. La cuota concreta dependerá del dispositivo elegido, su capacidad de almacenamiento, la duración del contrato y el posible valor de un equipo entregado mediante Apple Trade In.

El Apple Watch puede alquilarse desde 11,99 dólares al mes, aproximadamente 10,50 €, mientras que las cuotas del iPad también comienzan en 11,99 dólares mensuales. En el caso del Mac, el precio de entrada se sitúa en 24,99 dólares al mes, unos 21,90 €.

Estas cifras resultan considerablemente inferiores al coste mensual de una financiación tradicional porque el cliente no está pagando necesariamente el valor completo del producto. Una parte queda pendiente al final del contrato y deberá abonarse si el usuario decide conservar el dispositivo.

Los plazos cambian según el dispositivo elegido

Apple ofrece contratos de 12 o 24 meses para el iPhone y el Apple Watch. El cliente puede elegir una cuota más alta durante un año o reducir el pago mensual ampliando el alquiler hasta dos años.

Los Mac y iPad admiten contratos más largos, con opciones de 24 o 36 meses. Esta diferencia tiene sentido porque se trata de productos que normalmente se sustituyen con menos frecuencia que un teléfono o un reloj inteligente.

No todos los modelos ofrecen necesariamente todos los plazos disponibles. Apple y Klarna pueden limitar determinadas duraciones según el producto, su precio o la situación crediticia del cliente.

El programa funciona de una manera parecida al leasing de un automóvil. El usuario paga por utilizar el dispositivo durante un periodo concreto, pero no adquiere automáticamente su propiedad cuando completa la última mensualidad.

Qué ocurre cuando termina el contrato de alquiler

Cuando finaliza el periodo acordado, el usuario dispone de tres alternativas principales. Puede devolver el producto y abandonar el programa, cambiarlo por un modelo más reciente o comprarlo mediante un pago final.

La cantidad necesaria para quedarse con el dispositivo dependerá del valor residual establecido en el contrato. Por tanto, no basta con sumar las mensualidades para conocer el coste total que tendría adquirirlo definitivamente.

Quienes quieran estrenar siempre las últimas generaciones podrán devolver el dispositivo y comenzar un nuevo contrato. Esta dinámica puede animar a renovar el iPhone, el Apple Watch, el Mac o el iPad con una frecuencia mayor.

Los usuarios que conservan sus equipos durante cuatro o cinco años deberán hacer números con cuidado. Para ellos, comprar directamente o financiar el precio completo puede terminar siendo más económico que encadenar varios contratos de alquiler.

El iPhone 17 Pro muestra cómo varían las cuotas

Apple ha utilizado el iPhone 17 Pro de 256 GB como ejemplo para explicar el funcionamiento del nuevo programa. El dispositivo tiene un precio de venta de 1.099 dólares, aproximadamente 965 €, antes de impuestos y sin aplicar descuentos por entrega de otro teléfono.

Con un contrato de 24 meses, la cuota típica se sitúa en 31,99 dólares al mes, alrededor de 28,10 €. Si el cliente reduce el plazo a 12 meses, el pago aumenta hasta 45,99 dólares mensuales, unos 40,40 €.

En el primer caso, las mensualidades suman 767,76 dólares, aproximadamente 674 €. Esa cantidad está claramente por debajo del precio completo porque el usuario tendrá que devolver el teléfono o abonar su valor residual al terminar los dos años.

El ejemplo deja claro que Apple Upgrade no debe confundirse con una oferta en la que el iPhone cuesta únicamente 31,99 dólares durante 24 meses. La cuota representa el uso temporal del dispositivo, no su adquisición completa.

Klarna realizará una comprobación de crédito suave

Para acceder al programa, los clientes deben solicitar la aprobación de Klarna. La fintech realizará una comprobación crediticia suave que, según Apple, no afectará a la puntuación de crédito del usuario.

El proceso puede completarse tanto por internet como dentro de una Apple Store. El cliente recibirá información sobre los plazos, la cuota mensual y las condiciones antes de aceptar definitivamente el contrato.

Apple no exige un depósito de seguridad inicial. La primera mensualidad se cobrará aproximadamente 30 días después de que el producto sea enviado o esté disponible para su recogida.

La aprobación no está garantizada y dependerá de la solvencia del solicitante. Klarna puede ofrecer condiciones distintas a diferentes usuarios, por lo que las cuotas anunciadas deben entenderse como precios orientativos para clientes que cumplan los requisitos.

Qué sucede si el cliente deja de pagar

Klarna no aplicará comisiones convencionales por retraso, pero eso no significa que el impago carezca de consecuencias. El contrato puede darse por terminado si el cliente acumula tres meses sin realizar sus pagos.

En ese caso, el usuario tendrá que devolver el dispositivo y podría enfrentarse a otras medidas previstas en las condiciones del alquiler. También es posible que la situación afecte a futuras solicitudes de financiación o leasing.

Las versiones preliminares de iOS 27 han mostrado referencias a sistemas capaces de limitar algunas funciones de un dispositivo financiado cuando existen pagos pendientes. No obstante, Apple no ha detallado públicamente cómo se utilizarán estas herramientas dentro de Apple Upgrade.

Antes de aceptar el contrato resulta esencial revisar las condiciones completas de Klarna. El coste por finalizar anticipadamente, el estado exigido al devolver el producto y las consecuencias de los daños pueden ser tan importantes como la cuota mensual.

AppleCare ya no viene incluido en la mensualidad

Una diferencia importante respecto al antiguo iPhone Upgrade Program es que Apple Upgrade no incluye AppleCare+ dentro del precio anunciado. El usuario deberá contratar la protección por separado si desea cobertura adicional.

El anterior programa estadounidense combinaba el coste completo del iPhone con AppleCare+ con robo y pérdida. Sus mensualidades comenzaban por encima de 42 dólares, aproximadamente 36,90 €, y permitían cambiar de dispositivo tras realizar el equivalente a 12 pagos.

Apple Upgrade ofrece cuotas más bajas porque el producto se alquila y porque el seguro no forma parte del paquete básico. Comparar ambos precios sin tener en cuenta estas diferencias puede llevar a conclusiones equivocadas.

Los clientes pueden añadir una suscripción de AppleCare al nuevo contrato. Esta opción puede ser especialmente recomendable porque el dispositivo deberá devolverse en condiciones aceptables si el usuario no decide comprarlo al final.

No todos los dispositivos de Apple están incluidos

El programa cubre una parte amplia del catálogo, pero deja fuera algunos de los equipos más económicos. Entre las exclusiones se encuentran el iPhone 16, el Apple Watch SE, el iPad básico y el MacBook Neo.

También quedan fuera determinados productos que no encajan en las cuatro categorías principales, como algunos ordenadores de sobremesa, pantallas y accesorios. Apple parece orientar el servicio hacia dispositivos de gama media y alta con un valor residual más fácil de calcular.

La ausencia de los modelos más baratos resulta llamativa porque serían precisamente los productos más accesibles para quienes buscan reducir el gasto. Sin embargo, sus márgenes y su valor de reventa pueden hacer que el alquiler resulte menos rentable para Apple y Klarna.

La compañía está utilizando Apple Upgrade para impulsar productos de mayor precio, no para convertir todo su catálogo en una suscripción. Esta estrategia encaja con el progresivo desplazamiento de Apple hacia configuraciones premium.

Apple Trade In puede reducir aún más la mensualidad

Los clientes pueden entregar un dispositivo usado mediante Apple Trade In al contratar el alquiler. El valor obtenido se aplica para reducir el importe sobre el que se calculan las cuotas.

Esta posibilidad puede resultar atractiva para quienes ya renuevan sus dispositivos periódicamente. En lugar de vender el producto por su cuenta, pueden entregarlo directamente durante el proceso de compra y simplificar la operación.

El inconveniente es que el valor ofrecido por Apple no siempre será tan elevado como el que podría obtenerse en el mercado de segunda mano. El usuario tendrá que decidir si prefiere comodidad o maximizar el dinero recuperado.

Los pagos del alquiler también pueden realizarse con Apple Card. En ese caso, los usuarios estadounidenses pueden recibir un 3 % de Daily Cash, lo que reduce ligeramente el coste efectivo del programa.

El programa llega tras una importante subida de precios

Apple Upgrade aparece apenas unas semanas después de que la compañía aumentara el precio de numerosos Mac y iPad. Los modelos afectados subieron al menos 100 dólares, aproximadamente 87,80 €, y algunas configuraciones se encarecieron en más de 1.000 dólares, unos 878 €.

Apple atribuyó estas revisiones al incremento del coste de la memoria. La fuerte demanda de componentes para centros de datos e inteligencia artificial está presionando la disponibilidad y los precios de la RAM y el almacenamiento.

En Teknofilo ya analizamos la subida de precio aplicada por Apple a buena parte de sus Mac, iPad, Apple TV y HomePod. El nuevo alquiler permite presentar esos productos mediante una mensualidad más manejable.

Apple no elimina el encarecimiento, sino que cambia la manera en la que el cliente lo percibe. Una cuota de 24,99 dólares parece más asequible que un Mac de cuatro cifras, aunque el compromiso económico continúe existiendo.

El iPhone 18 podría ser considerablemente más caro

Los analistas llevan semanas anticipando una subida de precio para la próxima generación del iPhone. Morgan Stanley calcula que Apple podría necesitar encarecer el iPhone 18 Pro en unos 200 dólares, aproximadamente 175,60 €, para proteger su margen bruto.

TechInsights estima que el aumento del precio de la memoria y otros componentes podría añadir hasta 300 dólares, unos 263,40 €, al coste de materiales de determinados modelos. Apple no trasladará necesariamente toda esa cantidad al consumidor, pero la presión resulta evidente.

En este contexto, Apple Upgrade ofrece una herramienta comercial muy útil. La compañía puede mantener una mensualidad aparentemente razonable ampliando el valor residual que queda pendiente al final del contrato.

Como ya explicamos en Teknofilo, el iPhone 18 podría llegar acompañado de un aumento importante de precio. El leasing puede convertirse en la fórmula elegida por Apple para suavizar el impacto psicológico de esa subida.

El iPhone plegable reforzará la apuesta por productos más caros

Apple también prepara su entrada en el mercado de los teléfonos plegables. Los analistas esperan que el primer modelo aparezca junto a la familia iPhone 18 Pro, aunque la compañía todavía no ha confirmado oficialmente el producto.

Algunas estimaciones sitúan su precio alrededor de 2.500 dólares, aproximadamente 2.195 €. Una cifra de este nivel convertiría al plegable en uno de los teléfonos más caros disponibles para el gran público.

En Teknofilo hemos repasado los últimos detalles sobre el lanzamiento y la posible disponibilidad limitada del iPhone plegable. Un dispositivo de este precio encaja especialmente bien con un modelo basado en cuotas mensuales.

Apple Upgrade puede facilitar que más clientes accedan a equipos premium sin afrontar un desembolso inicial enorme. Al mismo tiempo, también puede normalizar que el usuario nunca llegue a ser propietario de los dispositivos que utiliza.

Apple competirá directamente con los operadores estadounidenses

AT&T, Verizon y T-Mobile llevan años utilizando la financiación de dispositivos y los descuentos por entrega para atraer clientes. Muchas de sus ofertas permiten pagar el teléfono durante varios años a cambio de mantener una línea activa.

La principal ventaja de Apple Upgrade es que el teléfono se adquiere directamente a Apple y permanece desbloqueado. El usuario debe seleccionar inicialmente un operador compatible, pero podrá cambiar de compañía posteriormente.

Apple gana así un mayor control sobre la relación con el cliente. También puede recuperar los dispositivos usados para reacondicionarlos, revenderlos o reciclarlos dentro de su propia cadena.

La batalla ya no se centra únicamente en quién vende el iPhone, sino en quién controla su renovación. El nuevo programa reduce la dependencia de Apple respecto a las promociones de las operadoras y mantiene al cliente dentro de sus canales oficiales.

El alquiler puede acelerar la renovación de los dispositivos

El ciclo medio de sustitución del iPhone se ha acercado a los cuatro años, según estimaciones de Bernstein. Los teléfonos actuales duran más, reciben actualizaciones durante muchos años y ofrecen menos motivos para renovarlos anualmente.

Esta tendencia resulta positiva para el consumidor, pero complica el crecimiento de Apple. Si los usuarios conservan sus dispositivos durante más tiempo, la compañía depende en mayor medida de grandes ciclos de innovación para impulsar las ventas.

Apple Upgrade puede acortar ese periodo al convertir la devolución y el cambio de dispositivo en el comportamiento predeterminado. Al terminar el contrato, comenzar uno nuevo puede parecer más sencillo que pagar una cantidad adicional para conservar un producto usado.

El programa transforma la renovación en una relación continua. Apple obtiene ingresos más regulares y el consumidor se acostumbra a valorar el dispositivo por su cuota mensual, no por su precio total.

Alquilar o comprar: qué opción puede resultar más conveniente

Apple Upgrade puede tener sentido para quienes cambian de iPhone cada uno o dos años y no quieren encargarse de vender el modelo anterior. También reduce el desembolso inicial y reúne el proceso de devolución y renovación en un mismo lugar.

La compra tradicional suele resultar más interesante para quienes utilizan sus dispositivos durante varios años. Una vez pagado, el equipo sigue teniendo valor y puede venderse o entregarse posteriormente sin estar sujeto a las condiciones de devolución de un contrato.

También hay que sumar el coste de AppleCare si se desea protección. Una cuota reducida puede dejar de parecer tan atractiva después de añadir el seguro, los impuestos y el posible pago final para conservar el dispositivo.

La decisión no debe basarse únicamente en cuál es la mensualidad más baja. Conviene calcular cuánto se habrá pagado al finalizar el contrato, qué importe quedará pendiente y durante cuánto tiempo se piensa utilizar realmente el producto.

Apple convierte sus dispositivos en un servicio recurrente

Durante años, los inversores han especulado con la posibilidad de que Apple ofreciera el iPhone mediante una suscripción. La compañía llegó a estudiar un servicio propio, aunque finalmente abandonó aquel proyecto y optó por soluciones gestionadas por terceros.

Apple Upgrade recupera parte de esa idea sin convertirse exactamente en una suscripción. Klarna asume la financiación y el riesgo crediticio, mientras Apple controla la experiencia de compra, la entrega y la futura renovación.

En Teknofilo contamos anteriormente que Apple parecía haber abandonado la idea de vender el iPhone como servicio. La alianza con Klarna demuestra que la compañía no renunció al modelo, sino a gestionarlo completamente por su cuenta.

El resultado es uno de los mayores cambios en la estrategia comercial de Apple de los últimos años. El hardware deja de ser únicamente una compra puntual y pasa a formar parte de una relación económica renovable.

Un lanzamiento importante en plena transición de liderazgo

Apple presentará sus resultados del tercer trimestre fiscal esta semana. Será la última conferencia de resultados de Tim Cook como consejero delegado antes de que John Ternus asuma el cargo el próximo 1 de septiembre.

Cook pasará a convertirse en presidente ejecutivo del consejo de administración. La transición fue anunciada oficialmente en abril y permitirá que siga participando en determinados asuntos estratégicos y relaciones institucionales.

Apple Upgrade llega, por tanto, en un momento simbólico para la compañía. El programa refleja una estrategia centrada en aumentar los ingresos recurrentes, impulsar los modelos premium y reducir la dependencia de los grandes ciclos de renovación.

John Ternus heredará una Apple que no solo quiere vender dispositivos más caros, sino cambiar la forma en la que los clientes pagan por ellos. La acogida de Apple Upgrade permitirá comprobar si los usuarios están preparados para alquilar su próximo iPhone como si fuera un automóvil.

Apple Upgrade empieza solo en Estados Unidos

El nuevo programa está disponible inicialmente para consumidores de Estados Unidos. Apple no ha anunciado por ahora cuándo podría extenderlo a otros países ni si Klarna será también el socio elegido para una futura expansión internacional.

Las opciones de financiación varían considerablemente entre mercados. En España, Apple ofrece pagos a plazos mediante entidades colaboradoras y los usuarios de Apple Pay pueden acceder a diferentes fórmulas ofrecidas por bancos y proveedores financieros.

La compañía podría observar primero el comportamiento del servicio estadounidense antes de decidir si merece la pena trasladarlo a Europa. Las normas de crédito al consumo, protección del cliente y tratamiento fiscal del leasing son diferentes en cada territorio.

Apple Upgrade podría marcar el comienzo de una transformación global, pero por ahora no está disponible en España. Los clientes españoles deberán continuar utilizando las opciones de financiación, Apple Trade In o los planes ofrecidos por sus operadores.