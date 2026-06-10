Telegram vuelve al Apple Watch con una nueva app nativa llena de funciones

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Telegram vuelve a apostar por el Apple Watch con una nueva aplicación nativa para watchOS, recuperando así una función que muchos usuarios echaban de menos desde hace años. La plataforma de mensajería había retirado en su momento su antigua app para el reloj de Apple, dejando a los usuarios sin una experiencia dedicada en la muñeca.

Ahora, la compañía ha decidido dar marcha atrás y lanzar una aplicación completamente nueva, diseñada específicamente para el Apple Watch.

Telegram regresa al Apple Watch con una app nativa

El regreso de Telegram al Apple Watch ha sido anunciado por Pavel Durov, CEO de la compañía, a través de una publicación en X. La noticia supone una novedad importante para quienes utilizan Telegram a diario y quieren gestionar sus conversaciones sin tener que sacar el iPhone del bolsillo.

A diferencia de simples notificaciones interactivas, esta nueva app nativa permite acceder directamente a Telegram desde el reloj. Esto significa que los usuarios pueden consultar chats, responder mensajes y utilizar varias funciones habituales de la plataforma desde la pantalla del Apple Watch.

Mensajes de texto, notas de voz, GIFs y vídeos desde la muñeca

La nueva aplicación de Telegram para Apple Watch llega con un conjunto bastante completo de funciones. Los usuarios pueden enviar y recibir mensajes de texto, así como utilizar mensajes de voz, una opción especialmente útil en un dispositivo con una pantalla tan pequeña.

La app también permite compartir GIFs, stickers y la ubicación, además de reproducir vídeos directamente desde el reloj. No es habitual ver una experiencia tan completa en una app de mensajería para smartwatch, por lo que Telegram parece haber querido recuperar su presencia en watchOS con una propuesta bastante ambiciosa.

Otro punto importante es que la aplicación da acceso a todas las conversaciones y contactos del usuario, por lo que no se limita únicamente a mostrar notificaciones recientes o respuestas rápidas.

⌚️ A fully native Telegram app for Apple Watch is out. pic.twitter.com/3wSr5igssE — Pavel Durov (@durov) June 9, 2026

La configuración se realiza mediante un código QR

Para empezar a utilizar Telegram en el Apple Watch, los usuarios deben instalar la aplicación en el reloj y vincularla con la cuenta principal de Telegram en el iPhone.

El proceso se realiza escaneando un código QR desde la app de Telegram en el teléfono. Una vez completado este paso, los contactos y mensajes quedan sincronizados, permitiendo utilizar la plataforma directamente desde el Apple Watch.

Este sistema recuerda al método de vinculación que Telegram y otras apps de mensajería emplean en dispositivos secundarios, como ordenadores o tablets, y evita tener que introducir credenciales manualmente en la pequeña pantalla del reloj.

Ya disponible en la App Store

La nueva aplicación de Telegram para watchOS ya se puede descargar desde la App Store. Su llegada marca el regreso oficial de Telegram al ecosistema del Apple Watch después de años sin una app dedicada.

Para los usuarios que dependen de Telegram como herramienta principal de comunicación, esta novedad puede resultar especialmente práctica. Poder responder mensajes, escuchar notas de voz, enviar stickers o revisar conversaciones desde la muñeca convierte al Apple Watch en una extensión más útil del servicio.

Con este movimiento, Telegram refuerza su presencia en dispositivos conectados y vuelve a ofrecer una experiencia más completa a quienes utilizan productos de Apple en su día a día.