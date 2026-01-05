Todas las novedades de Anker, eufy y soundcore presentadas en el CES 2026

🌞💶 Opinión sobre placas solares: Resultado real, ahorro y deducciones fiscales tras 1 año [ Saber más ]

Anker Innovations ha aprovechado su presencia en el CES 2026 para mostrar una ambiciosa batería de lanzamientos que abarcan carga avanzada, hogar inteligente y audio premium.

Bajo sus conocidas marcas Anker, eufy y soundcore, la compañía ha presentado dispositivos que no solo buscan mejorar el rendimiento, sino también introducir nuevas experiencias en el día a día.

Anker Innovations brilla en el CES 2026

Durante el evento Pepcom Digital Experience celebrado en Las Vegas, Anker Innovations ha desvelado sus principales novedades para 2026. La firma también ha confirmado que varios de sus productos estrella han sido reconocidos en los CES 2026 Innovation Awards, entre ellos el Anker Prime Charger (160W, 3 puertos, pantalla inteligente), el Robot Aspirador eufy Omni S2 y los soundcore AeroFit 2 Pro.

Nueva generación de cargadores Anker

Anker ha presentado una evolución de su gama de carga, incorporando reconocimiento inteligente de dispositivos, mayor eficiencia energética y tecnologías como AnkerSense™ View, Qi2 inalámbrico de 25W y el sistema de seguridad ActiveShield™ 5.0.

El gran protagonista es el Anker Nano Charger (45W, pantalla inteligente, plegable 180°). Este cargador compacto es un 47% más pequeño que el modelo original de 30W, pero ofrece un 50% más de potencia. Es capaz de identificar el modelo de iPhone en segundos para ajustar la carga de forma personalizada.

Además, integra el Modo Cuidado certificado por TÜV, que reduce la temperatura de la batería hasta 5 °C frente a otros cargadores de 45W, prolongando su vida útil. Su pantalla muestra en tiempo real datos como potencia y temperatura.

Carga inalámbrica y organización del escritorio

Otra novedad destacada es la Anker Prime Wireless Charging Station (3 en 1, MagGo, AirCool, plegable), que ofrece hasta 25W de carga inalámbrica Qi2 para iPhone en un formato ultracompacto. Su sistema de refrigeración Airflow asegura una carga estable incluso con varios dispositivos conectados.

Para mantener el orden, la Anker Nano Power Strip (10 en 1, 70W, con pinza) permite suministrar hasta 70W desde cualquier puerto USB-C e incluye protección contra sobretensiones de 1.500 J.

A nivel profesional, la Anker Nano Docking Station (13 en 1) introduce un hub extraíble 6 en 1, compatibilidad con triple pantalla hasta 4K, carga de hasta 100W y transferencias de datos a 10 Gbps. Estos productos llegarán próximamente a España.

eufy Omni S2: limpieza inteligente con aromaterapia

El Robot Aspirador eufy Omni S2, premiado en el CES, marca un antes y un después en la limpieza del hogar. Integra el sistema de fregado HydroJet™, una potente succión AeroTurbo™ de 30 kPa y la nueva IA CleanMind™, capaz de reconocer tipos de suelo y distribución de habitaciones para ajustar automáticamente succión, fregado y altura de las ruedas.

Además, genera ácido hipocloroso y ozono en su depósito, logrando hasta un 99,99% de reducción de gérmenes. Es el primer robot aspirador del mundo con ambientador integrado, con tres fragancias intercambiables para perfumar toda la casa. Estará disponible en febrero por 1.599 €.

Nuevos dispositivos de seguridad eufy

En seguridad, eufy ha presentado el eufy Video Doorbell S4, equipado con la tecnología OmniTrack™ para detectar y seguir personas, ajustando el zoom automáticamente. Ofrece un campo de visión panorámico de 180°, cámara 3K y vigilancia nítida hasta 8 metros. Su precio será de 279 €.

También destaca la eufy Solar Wall Light Cam S4, con visión nocturna en color 4K, lente F1.6, panel solar extraíble de 2W y batería de 10.000 mAh. Permite varios modos de iluminación y llegará a España por 199,99 €.

soundcore AeroFit 2 Pro y audio inteligente

Los soundcore AeroFit 2 Pro, también galardonados, son los primeros auriculares de doble formato del mundo, combinando diseño abierto con cancelación activa de ruido. Están pensados para largas sesiones de uso en entornos donde es importante mantener la percepción del entorno sin renunciar al aislamiento en ambientes ruidosos.

Grabación, descanso y sonido portátil

soundcore amplía su catálogo con la soundcore Work Grabadora de Voz con IA, capaz de grabar, transcribir, resumir y traducir conversaciones en más de 100 idiomas. Ofrece hasta 32 horas de grabación, una precisión de transcripción del 97% y cifrado AES-256. Ya está disponible en Amazon.es por 159 €.

Para el descanso, los soundcore Sleep A30 Special combinan cancelación activa, aislamiento pasivo y tecnología adaptativa para reducir ronquidos. En colaboración con Calm, incluyen contenido exclusivo para dormir mejor. Llegarán en marzo por 249 €.

Altavoces y proyección portátil

El nuevo soundcore Boom Go 3i es un altavoz portátil de 15W, con hasta 22 horas de autonomía, resistencia IP68 y un precio de 69 €.

En proyección, soundcore ha mostrado el Nebula P1i, un proyector abatible 1080p con Google TV y Netflix oficiales.

soundcore Nebula X1 Pro: cine móvil de alto nivel

Como colofón, soundcore ha confirmado el lanzamiento en España del Nebula X1 Pro, una estación de cine móvil con proyector triple láser 4K de 3.500 lúmenes ANSI, sonido inalámbrico 7.1.4 Dolby Atmos, dos micrófonos inalámbricos y calibración espacial por IA. E

stará disponible en febrero por 4.999 €, junto a un pack opcional con pantalla hinchable de 200 pulgadas que se monta en solo cinco minutos.