Top chollos tech: Smartphones, auriculares y smartwatches listos con descuentazos

Si buscas renovar móvil, estrenar tablet para estudiar o disfrutar de sonido de alta calidad, las ofertas de Vuelta al cole de PcComponentes llegan con descuentazos en marcas top como Samsung, Xiaomi, Apple, JBL, realme, Lenovo, HONOR y más.

Aquí tienes una selección directa y sin rodeos, con enlaces para que compres al mejor precio.

🔎 Explora todas las rebajas: https://www.pccomponentes.com/vuelta-al-cole

 

Smartphones para estudiar, trabajar y crear

Producto Detalle Precio y oferta Enlace
Xiaomi Redmi Note 14 4G 6/128GB Negro Medianoche Rendimiento sólido a precio imbatible 229,99€ → 179€ (-22%) + 30€ extra en carrito Comprar en PcComponentes
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 8/256GB Violeta Lavanda Potencia, diseño y 5G para todo 399,99€ → 299€ (-25%) + 20€ extra en carrito Comprar en PcComponentes
Xiaomi 14T Pro 12/512GB Negro Titanio Flagship con cámara avanzada y rendimiento brutal 899,99€ → 499€ (-45%) Comprar en PcComponentes
Apple iPhone 16 128GB Negro Ecosistema Apple y potencia para años 959€ → 819€ (-15%) Comprar en PcComponentes
Samsung Galaxy A05s 4/64GB Negro Sencillo, fiable y con gran batería 159€ → 99€ (-38%) Comprar en PcComponentes
Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB Titanio Negro IA avanzada y cámara de otro nivel 1.579€ → 1.259€ (-20%) + 35€ extra en carrito Comprar en PcComponentes
Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB Titanio Azul El mismo poder con acabado exclusivo 1.579€ → 1.259€ (-20%) Comprar en PcComponentes
OnePlus Nord 4 12/256GB Obsidian Midnight Pantalla OLED 120 Hz y potencia con IA 599€ → 469€ (-22%) Comprar en PcComponentes
POCO F7 Ultra 5G 12/256GB Negro Snapdragon 8 Elite y carga 120 W 749,99€ → 599€ (-20%) Comprar en PcComponentes

 

Auriculares para clase, trabajo y juego

Producto Detalle Precio y oferta Enlace
Logitech G335 (negro) Ligeros y comodísimos para largas partidas 74,98€ → 37,45€ (-50%) Comprar en PcComponentes
Corsair Void Elite Wireless 7.1 (blancos) Sonido envolvente 7.1 sin cables 119,99€ → 79,99€ (-33%) Comprar en PcComponentes
Soundcore Liberty 4 NC (negro) Cancelación de ruido para estudiar sin distracciones 89,99€ → 69€ (-23%) Comprar en PcComponentes

 

Tablets que rinden en clase y en el sofá

Producto Detalle Precio y oferta Enlace
Lenovo Tab M11 11″ 8/128GB + funda + stylus Todo lo que necesitas para productividad y ocio 259€ → 199€ (-23%) Comprar en PcComponentes
HONOR MagicPad2 12,3″ OLED 3K 12/256GB Pantalla OLED 3K y potencia con IA 549€ → 399€ (-27%) Comprar en PcComponentes
Lenovo Tab M9 9″ 3/32GB WiFi Compacta, ligera y lista para entretener 139€ → 89€ (-36%) Comprar en PcComponentes

 

Smartwatches para salud, deporte y notificaciones

Producto Detalle Precio y oferta Enlace
Xiaomi Redmi Watch 5 Gris Plata Estilo y funciones inteligentes a gran precio 109,99€ → 89,99€ (-18%) Comprar en PcComponentes
Amazfit Balance Negro Salud y deporte bajo control con batería duradera 249,99€ → 169,90€ (-32%) Comprar en PcComponentes
Samsung Galaxy Watch7 40 mm Bluetooth Crema El smartwatch más completo de Samsung 499€ → 179€ (-64%) Comprar en PcComponentes
Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 47 mm Gris Titanium Resistencia y funciones pro con LTE 999€ → 399€ (-60%) Comprar en PcComponentes

 

Por qué comprar ahora

Además de los descuentos, hablamos de envíos rápidos, garantía en España y un catálogo enorme para elegir. Si estás montando equipo para estudiar o trabajar, o si buscas un capricho tech que motive el día a día, estas ofertas de Vuelta al cole son una oportunidad redonda.

