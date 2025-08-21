Top chollos tech: Smartphones, auriculares y smartwatches listos con descuentazos
Si buscas renovar móvil, estrenar tablet para estudiar o disfrutar de sonido de alta calidad, las ofertas de Vuelta al cole de PcComponentes llegan con descuentazos en marcas top como Samsung, Xiaomi, Apple, JBL, realme, Lenovo, HONOR y más.
Aquí tienes una selección directa y sin rodeos, con enlaces para que compres al mejor precio.
🔎 Explora todas las rebajas: https://www.pccomponentes.com/vuelta-al-cole
Smartphones para estudiar, trabajar y crear
|Producto
|Detalle
|Precio y oferta
|Enlace
|Xiaomi Redmi Note 14 4G 6/128GB Negro Medianoche
|Rendimiento sólido a precio imbatible
|229,99€ → 179€ (-22%) + 30€ extra en carrito
|Comprar en PcComponentes
|Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 8/256GB Violeta Lavanda
|Potencia, diseño y 5G para todo
|399,99€ → 299€ (-25%) + 20€ extra en carrito
|Comprar en PcComponentes
|Xiaomi 14T Pro 12/512GB Negro Titanio
|Flagship con cámara avanzada y rendimiento brutal
|899,99€ → 499€ (-45%)
|Comprar en PcComponentes
|Apple iPhone 16 128GB Negro
|Ecosistema Apple y potencia para años
|959€ → 819€ (-15%)
|Comprar en PcComponentes
|Samsung Galaxy A05s 4/64GB Negro
|Sencillo, fiable y con gran batería
|159€ → 99€ (-38%)
|Comprar en PcComponentes
|Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB Titanio Negro
|IA avanzada y cámara de otro nivel
|1.579€ → 1.259€ (-20%) + 35€ extra en carrito
|Comprar en PcComponentes
|Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB Titanio Azul
|El mismo poder con acabado exclusivo
|1.579€ → 1.259€ (-20%)
|Comprar en PcComponentes
|OnePlus Nord 4 12/256GB Obsidian Midnight
|Pantalla OLED 120 Hz y potencia con IA
|599€ → 469€ (-22%)
|Comprar en PcComponentes
|POCO F7 Ultra 5G 12/256GB Negro
|Snapdragon 8 Elite y carga 120 W
|749,99€ → 599€ (-20%)
|Comprar en PcComponentes
Auriculares para clase, trabajo y juego
|Producto
|Detalle
|Precio y oferta
|Enlace
|Logitech G335 (negro)
|Ligeros y comodísimos para largas partidas
|74,98€ → 37,45€ (-50%)
|Comprar en PcComponentes
|Corsair Void Elite Wireless 7.1 (blancos)
|Sonido envolvente 7.1 sin cables
|119,99€ → 79,99€ (-33%)
|Comprar en PcComponentes
|Soundcore Liberty 4 NC (negro)
|Cancelación de ruido para estudiar sin distracciones
|89,99€ → 69€ (-23%)
|Comprar en PcComponentes
Tablets que rinden en clase y en el sofá
|Producto
|Detalle
|Precio y oferta
|Enlace
|Lenovo Tab M11 11″ 8/128GB + funda + stylus
|Todo lo que necesitas para productividad y ocio
|259€ → 199€ (-23%)
|Comprar en PcComponentes
|HONOR MagicPad2 12,3″ OLED 3K 12/256GB
|Pantalla OLED 3K y potencia con IA
|549€ → 399€ (-27%)
|Comprar en PcComponentes
|Lenovo Tab M9 9″ 3/32GB WiFi
|Compacta, ligera y lista para entretener
|139€ → 89€ (-36%)
|Comprar en PcComponentes
Smartwatches para salud, deporte y notificaciones
|Producto
|Detalle
|Precio y oferta
|Enlace
|Xiaomi Redmi Watch 5 Gris Plata
|Estilo y funciones inteligentes a gran precio
|109,99€ → 89,99€ (-18%)
|Comprar en PcComponentes
|Amazfit Balance Negro
|Salud y deporte bajo control con batería duradera
|249,99€ → 169,90€ (-32%)
|Comprar en PcComponentes
|Samsung Galaxy Watch7 40 mm Bluetooth Crema
|El smartwatch más completo de Samsung
|499€ → 179€ (-64%)
|Comprar en PcComponentes
|Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 47 mm Gris Titanium
|Resistencia y funciones pro con LTE
|999€ → 399€ (-60%)
|Comprar en PcComponentes
Por qué comprar ahora
Además de los descuentos, hablamos de envíos rápidos, garantía en España y un catálogo enorme para elegir. Si estás montando equipo para estudiar o trabajar, o si buscas un capricho tech que motive el día a día, estas ofertas de Vuelta al cole son una oportunidad redonda.
