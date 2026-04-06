Warren Buffett admite que vendió Apple demasiado pronto y lanza un mensaje al mercado

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Warren Buffett ha reconocido abiertamente que se precipitó al vender parte de su posición en Apple. El legendario inversor, ahora ya fuera del cargo de consejero delegado de Berkshire Hathaway pero todavía como presidente de la compañía, aseguró en una entrevista reciente que vendió acciones de Apple “demasiado pronto” y que no descartaría volver a comprar más si la cotización llegara a niveles que considerase realmente atractivos.

Durante su conversación con CNBC, Buffett dejó una de esas frases que rápidamente captan la atención de Wall Street: reconoció que redujo su exposición a Apple antes de lo que, visto con perspectiva, habría sido ideal.

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Eso sí, también matizó que su consuelo es haber entrado en la compañía mucho antes, una puntualización con la que quiso recordar que la inversión en el fabricante del iPhone sigue estando entre las más exitosas de la historia reciente de Berkshire Hathaway.

La afirmación no es menor. Berkshire ha ido recortando su participación en Apple durante los últimos trimestres, pero incluso después de esas ventas, la empresa de Cupertino continúa siendo la mayor posición en cartera del conglomerado. Distintas referencias del mercado sitúan el valor de esa participación en torno a los 62.000 millones de dólares, lo que confirma que Apple sigue ocupando un lugar absolutamente central dentro de la estrategia inversora del grupo.

Apple sigue siendo la joya de la cartera de Berkshire Hathaway

Lejos de mostrar un cambio de convicción sobre Apple, Buffett dejó claro que se siente cómodo con que la compañía siga siendo la mayor participación de Berkshire Hathaway.

Su matiz estuvo en el tamaño relativo que llegó a tener dentro del conjunto de la cartera, ya que explicó que no le gustaba que pesara tanto en comparación con el resto de inversiones del grupo. En otras palabras, la reducción de exposición parece responder más a una cuestión de equilibrio y gestión del riesgo que a una pérdida de fe en el negocio de Apple.

Ese punto es importante porque ayuda a entender el mensaje completo. Buffett no está diciendo que Apple haya dejado de ser una gran empresa ni que Berkshire quiera desprenderse de ella por completo. De hecho, su discurso fue más bien el contrario: reiteró que estaría dispuesto a comprar “mucho” más si el precio se volviera más atractivo, aunque puntualizó que no considera que el mercado actual ofrezca todavía esa oportunidad.

Buffett compraría más Apple, pero no a estos precios

La entrevista deja una idea muy clara: Buffett sigue viendo valor estratégico en Apple, pero no a cualquier valoración. Según explicó, no es imposible que Berkshire vuelva a aumentar de forma importante su posición en la firma californiana, pero solo si la cotización cae hasta un nivel que justifique una compra agresiva.

Con ello, el inversor insiste en su filosofía clásica: incluso las mejores compañías del mundo pueden dejar de ser una ganga si el precio de entrada no acompaña.

El contexto del mercado también influyó en ese comentario. En esos mismos días, Buffett indicó que Berkshire encontraba pocas oportunidades realmente atractivas en la bolsa estadounidense pese a las caídas registradas en los índices y a la abundante liquidez que mantiene el grupo. Es decir, su cautela con Apple forma parte de una visión más amplia: considera que, incluso tras los descensos recientes, todavía no abundan las gangas evidentes.

Una inversión histórica que ya ha generado más de 100.000 millones

Otro de los aspectos más llamativos de sus declaraciones fue la magnitud del éxito acumulado con Apple. Buffett aseguró que Berkshire Hathaway ha ganado más de 100.000 millones de dólares antes de impuestos con la inversión en Apple, una cifra descomunal que explica por qué, incluso tras vender parte del paquete accionarial, la tecnológica sigue ocupando una posición privilegiada en su cartera.

La historia de Berkshire con Apple también resulta interesante porque rompió parcialmente con algunos de los patrones tradicionales de Buffett. Durante años, el inversor fue muy prudente con las grandes tecnológicas, pero Apple terminó convirtiéndose en una excepción mayúscula.

No solo por el rendimiento bursátil logrado, sino porque acabó transformándose en uno de los pilares de Berkshire y en una de las apuestas más recordadas de su etapa final al frente de la compañía. Esta lectura es una inferencia basada en el peso que Apple sigue teniendo en la cartera y en el volumen de beneficios reconocido por el propio Buffett.

Buffett elogia a Tim Cook y deja una reflexión sobre Steve Jobs

Más allá de la inversión, Buffett también tuvo palabras muy positivas para Tim Cook. El presidente de Berkshire valoró especialmente su gestión al frente de Apple y llegó a afirmar que Cook ha sabido manejar excepcionalmente bien la herencia recibida. Su comentario fue especialmente llamativo porque comparó su papel con el de Steve Jobs, subrayando que ambos han aportado cosas distintas a la compañía.

La idea de Buffett fue que Steve Jobs entregó a su sucesor una empresa extraordinaria, pero que Tim Cook ha demostrado ser un gestor sobresaliente capaz de sacar enorme partido a esa base. También destacó su capacidad para relacionarse con todo el mundo y mantener una red de vínculos que, según reconoció con humor, ni él ni su histórico socio Charlie Munger habrían tenido.

En términos corporativos, el elogio tiene peso porque Cook sigue siendo el consejero delegado de Apple y la figura clave en la etapa posterior a Jobs. Desde la propia compañía, Apple lo presenta oficialmente como CEO y miembro de su consejo de administración, una posición desde la que ha dirigido la firma durante más de una década.

Buffett ya no es CEO, pero sigue muy pendiente de sus inversiones

Las declaraciones sobre Apple llegan además en un momento simbólico para Berkshire Hathaway. Warren Buffett dejó el cargo de consejero delegado al comienzo de 2026, poniendo fin a unas seis décadas al mando del conglomerado, aunque continúa como presidente. Pese a ese relevo, distintas informaciones apuntan a que sigue muy involucrado en la actividad diaria del grupo y en el análisis de oportunidades de inversión.

Ese detalle ayuda a entender por qué sus palabras sobre Apple siguen siendo tan relevantes. Aunque ya no ejerza como CEO, Buffett continúa siendo la gran referencia intelectual y estratégica de Berkshire. Cuando admite que vendió Apple demasiado pronto o cuando deja caer que volvería a comprar si hubiera una corrección más severa, el mercado lo interpreta como una señal directa sobre cómo valora una de las compañías más importantes del planeta.