WhatsApp ya permite invitar a una llamada a personas sin cuenta

WhatsApp acaba de dar un paso importante para que sus llamadas sean mucho más abiertas. La aplicación ya permite invitar a una llamada a personas que no tienen cuenta de WhatsApp, de modo que pueden entrar desde un navegador sin instalar la app ni registrarse previamente.

La nueva función se llama Guest Calling y funciona mediante enlaces de llamada. El anfitrión genera un enlace desde WhatsApp y puede enviarlo a cualquier persona. El invitado abre ese enlace en el navegador del ordenador, escribe su nombre y solicita acceso a la llamada.

La compañía mantiene además varias de las características que ya asociamos a sus llamadas: son gratuitas, no tienen límite de tiempo y siguen protegidas mediante cifrado de extremo a extremo. La diferencia es que ahora ya no es necesario que todos los participantes formen parte de WhatsApp.

Una llamada de WhatsApp sin instalar WhatsApp

Hasta ahora, compartir un enlace de llamada de WhatsApp tenía una limitación evidente: la otra persona debía utilizar la plataforma. Con Guest Calling, el enlace se convierte en una puerta de entrada desde el navegador, aunque el invitado no tenga cuenta ni haya instalado la aplicación.

El proceso recuerda al funcionamiento de servicios como Google Meet, Zoom o FaceTime mediante enlace. La diferencia es que el anfitrión sigue necesitando una cuenta de WhatsApp para crear la llamada, mientras que los invitados pueden incorporarse con mucha menos fricción.

WhatsApp permite utilizar este sistema tanto en llamadas individuales como en llamadas de grupo. Según la compañía, pueden participar hasta 32 personas, contando a los usuarios habituales y a quienes entren como invitados desde el navegador.

Esto puede resultar especialmente práctico para reuniones de trabajo, clases, tutorías o simplemente para hablar con alguien que no utiliza WhatsApp habitualmente. Ya no es necesario pedirle que instale la aplicación únicamente para participar en una conversación puntual.

El anfitrión decide quién entra en la llamada

Abrir las llamadas a personas sin cuenta podría plantear dudas sobre privacidad o accesos no deseados, así que WhatsApp ha incorporado una sala de espera obligatoria para los invitados. Cuando alguien abre el enlace y solicita unirse, no entra directamente en la conversación.

El anfitrión recibe la solicitud y debe aprobar expresamente la entrada. Además, puede expulsar a un invitado en cualquier momento si lo considera necesario. De esta forma, compartir el enlace no significa perder el control sobre quién termina participando en la llamada.

WhatsApp también limita la información que pueden ver los invitados. No tienen acceso a los números de teléfono del resto de participantes, no pueden enviarles mensajes desde la llamada ni incorporar directamente a otras personas.

Estas restricciones son especialmente importantes en reuniones donde no todos los participantes se conocen. El invitado puede intervenir en la llamada, pero no obtiene automáticamente acceso a la identidad telefónica ni a otras funciones de mensajería de quienes están conectados.

Los invitados pueden compartir pantalla y utilizar reacciones

Entrar como invitado no significa quedarse en un modo de solo escucha. WhatsApp permite utilizar varias de las funciones habituales de sus llamadas, entre ellas compartir la pantalla del ordenador, algo que puede ser especialmente útil para enseñar documentos, presentaciones o cualquier contenido durante una reunión.

También están disponibles las reacciones mediante emojis y la posibilidad de levantar la mano para pedir turno. Son funciones que acercan todavía más las llamadas de WhatsApp a las herramientas que solemos utilizar para videoconferencias y reuniones de trabajo.

El cifrado de extremo a extremo se mantiene también cuando participan usuarios invitados. WhatsApp asegura que las llamadas Guest Calling cuentan con la misma protección de contenido que las llamadas convencionales entre usuarios registrados.

La incorporación llega después de que WhatsApp ampliase este año las posibilidades de sus llamadas en la web. Esa evolución resulta clave porque permite que una persona que no tenga instalada la aplicación pueda incorporarse directamente utilizando el navegador de su ordenador.

Así se crea un enlace para invitar a alguien sin cuenta

El procedimiento parte de una función que ya existía en WhatsApp. Hay que entrar en la pestaña Llamadas, pulsar el botón «+» y crear un enlace de llamada. A continuación, ese enlace puede enviarse por WhatsApp, correo electrónico, SMS o cualquier otro sistema.

La diferencia aparece cuando lo recibe alguien que no tiene cuenta. Esa persona abre el enlace desde el navegador de su ordenador, introduce el nombre con el que quiere aparecer y pasa a la sala de espera. Cuando el anfitrión autoriza su entrada, puede incorporarse a la llamada.

Solo las personas con una cuenta de WhatsApp pueden generar estos enlaces. Es decir, Guest Calling amplía quién puede participar, pero no convierte a los usuarios sin cuenta en anfitriones capaces de iniciar sus propias llamadas.

La novedad encaja con otras mejoras que WhatsApp está introduciendo para reducir barreras dentro de la plataforma. Hace unos días también contamos que WhatsApp está probando los mensajes programados, mientras que durante los últimos meses ha ampliado las funciones de llamada y el uso de la versión web.

WhatsApp también se integrará con Google Calendar y Outlook

La compañía prepara además una segunda novedad dirigida claramente a quienes utilizan WhatsApp para reuniones. Más adelante este año llegarán integraciones con Google Calendar y Microsoft Outlook que permitirán crear enlaces de llamada directamente desde el calendario.

La idea es instalar el complemento de WhatsApp, conectar la cuenta y añadir el enlace a una invitación de calendario. Los asistentes podrán entrar después tengan o no tengan cuenta de WhatsApp, manteniendo el mismo sistema de aprobación para invitados.

Esta integración puede convertir WhatsApp en una alternativa mucho más seria para videollamadas ocasionales de trabajo. La aplicación ya contaba con una enorme base de usuarios, pero obligar a todos los participantes a utilizar WhatsApp seguía siendo una barrera frente a herramientas pensadas desde el principio para invitados externos.

Con Guest Calling, esa barrera desaparece en gran medida. El anfitrión continúa usando WhatsApp como siempre, mientras que el invitado solo necesita un navegador y el enlace correcto.

Una función pequeña que cambia bastante el uso de las llamadas

Sobre el papel, permitir que alguien entre sin cuenta puede parecer un cambio menor. En la práctica, transforma el tipo de situaciones en las que una llamada de WhatsApp resulta útil. Ya no es necesario comprobar antes si todos tienen la aplicación instalada ni convencer a alguien de crear una cuenta para una conversación puntual.

Esto puede ser especialmente relevante en pequeños equipos, entrevistas, clases particulares, reuniones con clientes o conversaciones familiares con personas que utilizan otras plataformas. WhatsApp pasa de ser únicamente una herramienta de comunicación entre usuarios registrados a ofrecer también llamadas accesibles mediante enlace.

La compañía ya había dado otros pasos para hacer la plataforma menos dependiente del número de teléfono. Por ejemplo, WhatsApp está avanzando en la llegada de los nombres de usuario, otra novedad que reduce la necesidad de compartir datos personales para iniciar una conversación.

Guest Calling sigue requiriendo que exista un anfitrión con cuenta, pero elimina una de las mayores fricciones para los demás participantes. Y con la futura integración con Google Calendar y Outlook, WhatsApp quiere que crear una reunión sea tan sencillo como generar un enlace y enviarlo a quienes tengan que conectarse.