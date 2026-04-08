WhatsApp comienza a activar los nombres de usuario: Así funcionará la alternativa a dar el número de teléfono

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Después de años de filtraciones, pistas ocultas en versiones de prueba y rumores constantes, WhatsApp por fin ha comenzado a desplegar una de las funciones más esperadas por sus usuarios: los nombres de usuario.

La novedad llevaba tiempo en desarrollo dentro de la popular aplicación de mensajería de Meta, pero ahora empieza a dejar de ser una promesa para convertirse en una realidad, aunque por el momento de forma limitada.

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La llegada de esta característica supone un cambio importante en la manera en la que los usuarios podrán identificarse y compartir su contacto dentro de la plataforma. Hasta ahora, WhatsApp ha estado profundamente ligado al número de teléfono como eje central de la identidad de cada cuenta. Con los nombres de usuario, la compañía quiere ofrecer una capa adicional de privacidad y, al mismo tiempo, acercar la experiencia a la que ya ofrecen otras aplicaciones de mensajería y redes sociales.

Una función que llevaba años gestándose

Las primeras señales de que WhatsApp trabajaba en nombres de usuario aparecieron ya en 2023. Desde entonces, distintas filtraciones y hallazgos en el código de versiones beta fueron mostrando que Meta no había abandonado la idea, sino que seguía puliéndola internamente.

Durante 2025, el desarrollo de esta función ganó especial protagonismo. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer más referencias en compilaciones de prueba, junto con detalles sobre cómo sería el sistema de creación, las normas de uso y su integración con otras funciones ya existentes en la aplicación.

Ahora, según ha revelado WABetaInfo, ese trabajo empieza a materializarse en un despliegue progresivo. No se trata todavía de una disponibilidad general para todos los usuarios, pero sí de una señal clara de que la función ya está entrando en su recta final.

Meta quiere que el sistema sea estable y seguro

Uno de los motivos por los que el lanzamiento ha tardado tanto parece estar relacionado con la intención de Meta de garantizar que esta nueva capa de identidad funcione de forma fiable desde el primer momento. El nombre de usuario no es una simple etiqueta visual: implica cambios importantes en la manera en la que las personas pueden encontrarse, compartir su perfil e interactuar sin necesidad de revelar su número de teléfono.

Según la información publicada, WhatsApp ha actualizado su código en varias ocasiones para asegurar que los nombres de usuario sean compatibles con las funciones actuales de la plataforma. Esto sugiere que la compañía ha querido evitar problemas de integración con el sistema de cuentas, los chats, la configuración de privacidad y otros elementos fundamentales del servicio.

En otras palabras, Meta no quiere lanzar la función a medias. La idea es que llegue cuando esté preparada para convivir sin fricciones con la experiencia habitual de WhatsApp.

El despliegue ya ha comenzado, aunque de forma limitada

La activación de los nombres de usuario ha comenzado de forma escalonada. Eso significa que algunos usuarios ya pueden ver la nueva opción en la aplicación, mientras que otros todavía tendrán que esperar. Se trata de una estrategia habitual en WhatsApp, que suele habilitar sus novedades de manera progresiva para detectar posibles errores antes de una expansión masiva.

Para comprobar si esta función ya está disponible en una cuenta, basta con abrir WhatsApp y entrar en el apartado de Configuración. Si el usuario forma parte de esta primera fase del despliegue, aparecerá una nueva sección específica llamada “Nombre de usuario”.

Desde ese menú, se accede a la pantalla de creación del identificador, donde será posible elegir un nuevo nombre de usuario o, en algunos casos, optar por el mismo que ya se utiliza en otras plataformas de Meta, como Facebook o Instagram.

Una alternativa al número de teléfono

La principal ventaja de esta novedad es bastante clara: permitirá compartir el contacto de WhatsApp sin necesidad de dar el número de teléfono personal. Este cambio puede tener un gran impacto en la privacidad, especialmente en situaciones en las que el usuario necesita comunicarse con otras personas, pero no quiere exponer su número de móvil.

Esto puede resultar útil en contextos profesionales, grupos amplios, compraventa entre particulares, comunidades online o cualquier interacción puntual en la que no apetezca revelar un dato tan sensible como el número de teléfono. En la práctica, los nombres de usuario acercan WhatsApp a un modelo más flexible y menos dependiente de la agenda tradicional del móvil.

No significa necesariamente que el número vaya a desaparecer del sistema, pero sí que el usuario dispondrá de una vía alternativa para identificarse y ser encontrado dentro de la app.

Estas son las reglas para crear un nombre de usuario en WhatsApp

Como era de esperar, WhatsApp impondrá una serie de normas para evitar confusiones, suplantaciones o formatos problemáticos. No se podrá elegir cualquier combinación libremente, ya que el sistema exigirá cumplir varios requisitos concretos.

Entre las reglas conocidas hasta ahora, los nombres de usuario no podrán empezar por “www.” y deberán incluir al menos una letra. Además, solo se permitirán determinados caracteres: letras minúsculas de la a a la z, números del 0 al 9, puntos y guiones bajos.

También habrá restricciones adicionales. Por ejemplo, el nombre de usuario no podrá terminar con un dominio como “.com” o “.net”, ni podrá empezar o acabar con un punto. En cuanto a la longitud, deberá tener entre 3 y 30 caracteres.

Estas limitaciones buscan mantener un formato reconocible, reducir abusos y evitar que ciertos nombres puedan inducir a error, especialmente si intentan parecerse a direcciones web o servicios oficiales.

La integración con Facebook e Instagram apunta a una estrategia más amplia

Uno de los detalles más interesantes de esta nueva función es que WhatsApp permitirá, al menos en algunos casos, reutilizar el mismo nombre de usuario empleado en Facebook o Instagram. Esta posibilidad encaja perfectamente con la estrategia de Meta de conectar cada vez más sus distintas plataformas bajo un mismo ecosistema.

Aunque todavía está por ver hasta qué punto esta integración será obligatoria o simplemente opcional, el movimiento deja entrever que Meta quiere facilitar una identidad digital más consistente entre sus diferentes servicios. Para el usuario, esto podría traducirse en una experiencia más sencilla y coherente, especialmente si ya utiliza un alias reconocible en otras apps del grupo.

Un cambio importante para el futuro de WhatsApp

La llegada de los nombres de usuario no es una mejora menor. Se trata de una función que puede cambiar de forma significativa la manera en la que los usuarios descubren, comparten y protegen su identidad dentro de WhatsApp.

Durante años, la aplicación ha sido criticada precisamente por obligar a vincular toda interacción al número de teléfono, algo que no siempre resulta cómodo ni deseable. Frente a otras plataformas que permiten hablar con terceros sin revelar datos personales directos, WhatsApp había quedado algo rezagada en este terreno.

Con esta novedad, la aplicación da un paso relevante hacia una experiencia más moderna y adaptable. También responde a una demanda histórica de muchos usuarios, que llevan tiempo reclamando una forma más privada de conectar con otras personas.

Cuándo estará disponible para todos

Por ahora, no hay una fecha concreta de disponibilidad general para todos los usuarios. Lo que sí parece claro es que el despliegue ya ha empezado y que, si no surgen problemas, la expansión pública no debería tardar demasiado.

Como suele ocurrir con las funciones de WhatsApp, lo más probable es que la disponibilidad aumente poco a poco en las próximas semanas o meses. Todo dependerá de cómo evolucione esta primera fase y de si Meta detecta o no incidencias que obliguen a ajustar la experiencia antes de abrirla al gran público.

En cualquier caso, el simple hecho de que ya esté apareciendo en algunas cuentas confirma que la función está mucho más cerca que nunca de llegar de forma oficial y estable.