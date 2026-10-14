WhatsApp ya prueba los mensajes programados en Android: así funcionan y estas son sus limitaciones

¿Cuántas veces has escrito un mensaje de WhatsApp y has pensado que sería mejor enviarlo mañana, dentro de unas horas o justo cuando empiece la jornada laboral? Hasta ahora, hacerlo desde una conversación normal no era tan sencillo como debería, pero WhatsApp está empezando a activar los mensajes programados en su aplicación para Android.

La novedad se ha detectado en la beta 2.26.40.7 de WhatsApp para Android y permite redactar un mensaje ahora para que se entregue automáticamente en la fecha y hora elegidas. No se limita a los textos: también admite enlaces, fotografías y vídeos, incluso si el teléfono del remitente está sin conexión cuando llega el momento del envío.

Conviene aclarar algo importante antes de buscar la opción en tu móvil: la función solo se está habilitando para algunos participantes del programa beta. No está disponible para todos los usuarios de Android, y ni siquiera instalar la versión de pruebas garantiza que aparezca. Tampoco hay todavía una fecha oficial para su estreno general.

Una función que pasa de ser una promesa a poder probarse de verdad

La programación de mensajes es una de esas herramientas que parecen tan evidentes que sorprende que WhatsApp haya tardado tanto en incorporarlas. Basta con pensar en felicitaciones de cumpleaños, avisos para una reunión, mensajes que no queremos enviar de madrugada o conversaciones con personas que viven en otra zona horaria.

No es la primera vez que oímos hablar de esta posibilidad. En febrero ya contamos en Teknófilo que WhatsApp estaba desarrollando una sección para consultar mensajes pendientes de envío, aunque entonces la herramienta no podía utilizarse ni siquiera en la beta pública.

Ahora se ha producido un avance significativo. Según WABetaInfo, especializado en analizar las novedades de la aplicación, WhatsApp ha empezado a distribuir la función entre algunos usuarios de pruebas de Android. Es decir, ya no se trata únicamente de referencias encontradas en el código: hay cuentas beta en las que la programación funciona.

Esta diferencia es fundamental para entender la noticia. El despliegue está en marcha, pero sigue siendo limitado. WhatsApp puede modificar sus características antes de ponerlas a disposición de todo el mundo, y por ahora Meta no ha anunciado un calendario para la versión estable.

Cómo programar un mensaje de WhatsApp para enviarlo más tarde

La implementación busca aprovechar la interfaz habitual, sin obligarnos a entrar en un apartado de ajustes ni a instalar aplicaciones de terceros. Cuando la función está habilitada, basta con escribir el mensaje y mantener pulsado el botón de enviar, en lugar de tocarlo brevemente como hacemos normalmente.

En ese momento aparece un panel desde el que se puede seleccionar la fecha y la hora de entrega. Una vez confirmada la programación, el mensaje queda pendiente y WhatsApp se encarga de enviarlo automáticamente cuando llegue el momento indicado, aunque la aplicación esté cerrada.

Por ahora existe un margen concreto: la entrega puede programarse desde 10 minutos hasta un máximo de dos semanas de antelación. Resulta suficiente para muchas situaciones cotidianas, aunque quienes quieran preparar felicitaciones con varios meses de anticipación o mensajes recurrentes tendrán que seguir esperando a que la compañía amplíe sus opciones, si finalmente decide hacerlo.

Una característica especialmente práctica es que el teléfono no necesita seguir conectado a Internet en el momento del envío. No hace falta dejar abierta la conversación ni mantener WhatsApp en primer plano. Según lo observado en la beta, los mensajes programados conservan además el cifrado de extremo a extremo habitual de la plataforma.

Captura de una fase anterior del desarrollo en iOS: ya aparecía una sección para gestionar mensajes programados. No corresponde a la nueva beta de Android.

También se pueden programar fotos y vídeos, pero con un límite

WhatsApp no quiere que la nueva función se limite a los mensajes escritos. Los participantes en esta fase de pruebas pueden programar mensajes de texto, enlaces, fotografías y vídeos desde sus conversaciones, lo que abre la puerta a preparar comunicaciones con algo más de contenido.

Para hacerlo con una imagen o un vídeo, el proceso parte del selector de archivos de la conversación. Después de escoger el contenido, mantener pulsado el botón de envío abre la opción de programación. También es posible realizar ajustes desde el editor de la imagen o añadir un texto descriptivo antes de decidir cuándo enviarla.

Eso sí, hay una limitación que conviene conocer: cada mensaje programado solo puede incluir una fotografía o un vídeo. De momento no es posible preparar un álbum con varias imágenes que se envíen juntas automáticamente. Si se quieren compartir distintos archivos, hay que tratarlos como envíos separados.

La función también se puede utilizar en conversaciones individuales y en grupos, por lo que puede resultar especialmente útil para dejar preparados avisos familiares, recordatorios de actividades o comunicaciones que deban llegar en un momento determinado.

Los mensajes pendientes se pueden revisar o eliminar

Programar un envío no significa perder el control sobre él. La aplicación incorpora una sección específica en la pantalla de información de cada conversación donde se pueden consultar los mensajes programados y eliminarlos antes de que se entreguen.

Esto resulta útil cuando cambia una cita, se cancela una actividad o simplemente nos arrepentimos del texto que habíamos preparado. Si borramos un mensaje antes de la fecha de envío, el destinatario no recibe ninguna notificación indicando que existió esa programación.

Tampoco aparece una señal especial para informar al receptor de que el mensaje finalmente recibido fue escrito con antelación. Para la otra persona, se muestra como una comunicación normal, sin una etiqueta que revele cuándo se redactó.

Hay además una particularidad interesante en los grupos: solo recibirán el mensaje quienes ya eran miembros cuando se programó. Si alguien entra en la conversación después de fijar la fecha, no recibirá ese mensaje pendiente, aunque siga formando parte del grupo cuando llegue la hora del envío.

¿Cuándo llegará a todos los usuarios de Android y iPhone?

De momento, lo único confirmado por las pruebas es el despliegue gradual entre algunas cuentas que utilizan WhatsApp beta para Android 2.26.40.7. Por tanto, si mantienes pulsado el botón de enviar y no aparece ninguna opción nueva, no significa necesariamente que tu móvil tenga un problema: puede que WhatsApp todavía no haya activado la función en tu cuenta.

En el iPhone también se han descubierto avances durante 2026, pero eso no equivale a disponer de esta misma novedad en la versión estable de iOS. Las pruebas en ambas plataformas pueden avanzar a ritmos distintos, y WhatsApp no ha anunciado cuándo estará disponible para todos.

La aplicación de Meta llevaba años por detrás de alternativas como Telegram en este apartado. Su llegada nativa puede parecer un cambio pequeño, pero evita depender de alarmas, automatizaciones externas o recordatorios para enviar un mensaje a la hora adecuada. Es una mejora que beneficia tanto a conversaciones personales como a quienes utilizan WhatsApp para coordinar pequeños equipos.

Además, encaja con la incorporación de otras herramientas pensadas para organizar mejor las conversaciones, como los avisos de cumpleaños que WhatsApp está preparando. La diferencia es que aquí el usuario ya ha escrito el contenido y solo necesita decidir en qué momento quiere que llegue.

Queda por ver si Meta amplía el intervalo de programación, permite adjuntar varios archivos o incorpora envíos periódicos. Pero el paso más importante ya se ha dado: la programación de mensajes ha dejado de ser una simple función en desarrollo y ha empezado a llegar a usuarios reales de la beta de Android.