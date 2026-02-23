WhatsApp por fin prepara los mensajes programados: esto es lo que sabemos

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

WhatsApp podría estar a punto de cerrar una de sus carencias históricas. Tras años de peticiones por parte de los usuarios, todo indica que Meta ya trabaja en la llegada de los mensajes programados, una característica presente desde hace tiempo en aplicaciones rivales.

Las pistas proceden de las últimas versiones en pruebas de la app. Nuevas referencias detectadas en una beta reciente sugieren que el desarrollo de la función ya está en marcha, aunque todavía no es accesible para los usuarios.

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

Las filtraciones apuntan a los mensajes programados

La información emerge a partir del análisis de compilaciones internas de WhatsApp. En concreto, se han encontrado menciones directas a una sección denominada “Scheduled Messages”, lo que deja poco margen a la interpretación.

Las capturas filtradas muestran esta opción dentro del panel de información de grupos. El nuevo menú aparece junto a apartados ya conocidos como “Media, links and docs” o “Starred”, lo que sugiere una integración nativa en la interfaz existente.

Una función que los usuarios llevan años esperando

La ausencia de mensajes programados ha sido durante mucho tiempo una de las críticas recurrentes hacia WhatsApp. Mientras otras plataformas evolucionaban, la app de Meta mantenía esta limitación.

Servicios como Telegram o iMessage incorporaron hace años la posibilidad de enviar mensajes en una fecha y hora concretas. Esta diferencia obligó a muchos usuarios de WhatsApp a buscar soluciones alternativas.

Los atajos como solución provisional

Ante la falta de soporte oficial, numerosos usuarios recurrieron a métodos indirectos. En el ecosistema de Apple, por ejemplo, la app Atajos se convirtió en una herramienta habitual para simular mensajes programados.

Aunque funcionales, estos procedimientos presentan inconvenientes evidentes. Requieren configuración manual, dependen del sistema operativo y no ofrecen la misma fiabilidad que una implementación integrada en la propia aplicación.

Qué sabemos sobre su funcionamiento

Por ahora, Meta no ha ofrecido detalles técnicos sobre la función. Las referencias encontradas indican que los mensajes programados estarán disponibles dentro de conversaciones, previsiblemente tanto individuales como grupales.

Lo que todavía no está claro es el alcance real de la herramienta. Una de las incógnitas más relevantes es si WhatsApp permitirá opciones avanzadas como el envío recurrente.

La gran duda: mensajes repetidos

Aplicaciones como Telegram permiten no solo fijar una fecha, sino también repetir mensajes a intervalos regulares. Esta función resulta especialmente útil para recordatorios, tareas periódicas o flujos de trabajo automatizados.

En el caso de WhatsApp, no existen evidencias concluyentes sobre esta capacidad. La presencia de un menú dedicado confirma la programación básica, pero no garantiza características más sofisticadas.

Estado actual del desarrollo

Según las filtraciones, la función sigue en fase interna. No se encuentra habilitada ni siquiera para los probadores de TestFlight, lo que indica que Meta continúa afinando su implementación.

Este punto es importante: la detección de referencias en el código no implica una disponibilidad inmediata. WhatsApp suele probar extensamente sus novedades antes de un despliegue público.

Cómo será el despliegue

Todo apunta a que Meta seguirá su estrategia habitual. Una vez finalizado el desarrollo, la función se activará inicialmente para un grupo reducido de beta testers.

Esta fase permitirá recopilar comentarios, detectar errores y evaluar el comportamiento real de la característica en distintos escenarios. Solo después llegará la distribución global.