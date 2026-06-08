WWDC 2026: Cómo ver en directo las novedades de iOS 27

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La Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, más conocida como WWDC, tiene lugar hoy, 8 de junio, con una conferencia inaugural programada para hoy a las 19:00 (hora española).

El evento en sí está destinado a los desarrolladores, pero la primera conferencia es interesante para cualquier usuario, ya que es cuando Apple desvela las novedades de iOS, macOS, tvOS y iPadOS y, casi con seguridad, también de su último sistema operativo visionOS.

Cómo seguir la WWDC 2026

Apple celebrará la WWDC como un evento virtual, gratuito para que todos los desarrolladores puedan seguirlo desde el 8 al 12 de junio desde la comodidad de sus hogares.

La conferencia inaugural será transmitida online y, como es habitual, algunos afortunados podrán asistir presencialmente.

La presentación de Apple tiene lugar hoy, 8 de junio a las 19:00 (hora española) y, como en anteriores ocasiones, se transmitirá en el sitio web de apple.com y en el canal oficial de Apple en YouTube.

Puedes visitar la página de eventos de Apple, ya que suele actualizarse con información adicional y un enlace para añadir el evento a tus agendas.

Lo que esperamos ver en WWDC 2026

La WWDC 2026 apunta a ser una de las conferencias para desarrolladores más importantes de Apple en los últimos años.

La gran incógnita está en Siri. Apple necesita demostrar que su asistente puede dar un salto real en inteligencia artificial. Los rumores apuntan a una versión profundamente renovada, con mayor comprensión del contexto personal, capacidad para ejecutar acciones entre apps y una integración mucho más útil con el sistema.

Algunos medios especializados también apuntan a una posible colaboración con Google Gemini para reforzar las capacidades de IA de Siri, aunque habrá que esperar a la keynote para ver hasta dónde llega esa alianza y qué parte del procesamiento se mantiene en el dispositivo.

También se espera la presentación de iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 y visionOS 27. Después de una etapa marcada por grandes cambios visuales, este año podría tocar una actualización más centrada en estabilidad, rendimiento y funciones inteligentes repartidas por todo el ecosistema.

En otras palabras, menos mejoras de diseño y más mejoras prácticas: búsquedas más potentes, automatizaciones más naturales, resúmenes contextuales, mejor integración entre dispositivos y nuevas herramientas para que los desarrolladores aprovechen Apple Intelligence en sus propias apps.

En el iPhone, la atención estará puesta en cómo Apple integra la IA en tareas cotidianas sin convertir el sistema en una colección de trucos aislados. Sería razonable esperar mejoras en apps como Mensajes, Mail, Safari, Fotos, Notas o Calendario, así como una experiencia de búsqueda más conversacional capaz de entender mejor lo que queremos encontrar dentro del teléfono. Para Apple, el reto no es solo “tener IA”, sino hacer que funcione de forma discreta, privada y útil dentro de un ecosistema que millones de usuarios ya utilizan a diario.

El iPad también debería recibir novedades importantes, especialmente si Apple quiere seguir defendiendo su tablet como una herramienta de productividad real. iPadOS 27 podría beneficiarse de mejoras en multitarea, gestión de ventanas, continuidad con el Mac y funciones inteligentes orientadas a trabajo creativo. En el caso de macOS 27, cabe esperar una integración más profunda con Apple Intelligence, nuevas opciones para automatizar tareas y mejoras en apps del sistema, aunque no parece que este año vaya a tratarse de una revolución visual.

Otro foco será visionOS 27. Apple Vision Pro sigue siendo un producto de nicho, pero la WWDC es el escenario ideal para mostrar hacia dónde quiere llevar Apple la computación espacial. Las novedades podrían centrarse en mejores experiencias inmersivas, más herramientas para desarrolladores, funciones de productividad y una integración más natural con el resto de dispositivos. Si Apple quiere que visionOS tenga futuro, necesita convencer a los desarrolladores de que merece la pena crear experiencias específicas para esta plataforma.

No sería raro que Apple también dedicara parte de la presentación a privacidad, seguridad y nuevas APIs. La compañía suele usar la WWDC para marcar el tono de sus plataformas durante el año siguiente, y en plena carrera por la IA tendrá que explicar muy bien cómo protege los datos personales cuando sus sistemas empiezan a comprender más contexto del usuario. Esa será una de las claves: Apple no solo debe enseñar una Siri más inteligente, sino convencer de que puede competir en IA sin renunciar a su discurso histórico sobre privacidad.

En cuanto a hardware, la WWDC suele estar centrada en software, aunque Apple ha aprovechado algunas ediciones para presentar Macs u otros dispositivos. De momento, las expectativas parecen concentrarse más en los sistemas operativos y en la estrategia de inteligencia artificial que en nuevos productos físicos. Aun así, cualquier pista sobre futuros dispositivos —desde un posible iPhone plegable hasta nuevas categorías relacionadas con realidad aumentada— será analizada al detalle, aunque lo más prudente es esperar una conferencia dominada por Siri, Apple Intelligence y las próximas grandes actualizaciones de software.