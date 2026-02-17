Xiaomi 17 / 17 Ultra ya tiene posible fecha en Europa: modelos, colores y precios filtrados

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

Los rumores sobre la futura gama Xiaomi 18 no dejan de intensificarse, pero antes de mirar tan lejos, los usuarios europeos tienen una cita pendiente con la serie Xiaomi 17. Tras su debut en China en septiembre de 2025, la nueva generación de smartphones de la marca se prepara para aterrizar en Europa, y ya empiezan a circular detalles muy concretos.

La información filtrada apunta no solo a fechas, sino también a modelos disponibles, colores y precios oficiales.

La serie Xiaomi 17 llegará antes de lo habitual

Según diversas filtraciones, Xiaomi podría adelantar ligeramente su calendario europeo. Tradicionalmente, la compañía suele aprovechar el Mobile World Congress para presentar sus dispositivos estrella en el mercado internacional, pero este año la estrategia podría variar.

Un informe reciente sugiere que la nueva gama podría presentarse justo antes del MWC 2026, que se celebrará entre el 2 y el 5 de marzo. La fecha que más fuerza ha cobrado es el 28 de febrero de 2026.

Europa no recibirá todos los modelos

En China, la serie Xiaomi 17 incluye cuatro variantes, entre ellas dos modelos especialmente llamativos que incorporan una pantalla trasera dinámica.

Sin embargo, todo indica que el catálogo europeo será más reducido.

Las filtraciones señalan que:

Xiaomi 17 Pro no llegará a Europa

Xiaomi 17 Pro Max tampoco estará disponible

Los modelos con pantalla trasera quedarían limitados al mercado chino

En otras palabras, los terminales más experimentales de la gama se quedarían fuera del mercado global.

Una ausencia notable: adiós a la pantalla trasera

Uno de los elementos más diferenciadores de la familia Xiaomi 17 en China es la presencia de un panel secundario en la parte posterior.

Este tipo de diseño permite:

Mostrar notificaciones

Ver widgets rápidos

Utilizar la cámara principal para selfies

Personalizar animaciones

La decisión de excluir estos modelos en Europa sugiere que Xiaomi mantiene cierta cautela con los diseños menos convencionales fuera de Asia.

Modelos previstos para Europa

Si los rumores se confirman, la serie europea quedaría compuesta por dos dispositivos principales:

Xiaomi 17

Xiaomi 17 Ultra

Esto simplificaría considerablemente la oferta frente al mercado chino.

Colores disponibles en cada modelo

Otro detalle relevante afecta a las variantes cromáticas.

El Xiaomi 17 estándar llegaría en una paleta amplia:

Negro

Verde

Rosa

Azul

Por su parte, el Xiaomi 17 Ultra tendría opciones más limitadas:

Blanco

Verde

Negro

La reducción de colores en el modelo Ultra es una práctica habitual en terminales premium.

Precios filtrados para Europa

Las filtraciones también han revelado cifras muy específicas sobre los precios oficiales.

Xiaomi 17

12 GB / 256 GB → 999 €

12 GB / 512 GB → 1.099 €

Xiaomi 17 Ultra

16 GB / 512 GB → 1.499 €

16 GB / 1 TB → 1.699 €

Estas cifras sitúan claramente al Ultra en la gama más alta del mercado Android.

Cómo encaja esta fecha con generaciones anteriores

El posible lanzamiento del 28 de febrero resulta especialmente interesante si se compara con ciclos anteriores.

El Xiaomi 15 fue anunciado oficialmente en Europa el 2 de marzo de 2025, coincidiendo con el MWC 2025.

Esto abre dos posibles escenarios:

✔ Xiaomi ha decidido adelantar su estrategia

✔ La fecha filtrada podría no ser definitiva

En cualquier caso, el margen de incertidumbre es reducido, ya que el evento se encuentra muy próximo en el calendario.

Un primer trimestre de 2026 cargado de lanzamientos

El arranque de 2026 se perfila como uno de los más intensos de los últimos años en el sector smartphone.

Entre los lanzamientos más esperados destacan:

Samsung Galaxy S26, cuya presentación es inminente

Pixel 10a, que sigue acumulando filtraciones

iPhone 17e, presuntamente ligado a un evento en marzo

La competencia será especialmente agresiva en la gama alta y en los modelos más asequibles.