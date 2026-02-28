Xiaomi 17 Series: Fotografía profesional con sello Leica y potencia de nueva generación

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

Xiaomi ha desvelado oficialmente la nueva Xiaomi 17 Series, su familia de flagships para 2026 compuesta por Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra y el exclusivo Leica Leitzphone powered by Xiaomi.

La nueva generación no solo refuerza la alianza con Leica, sino que la eleva a un modelo de Co-creación Estratégica, marcando un salto cualitativo en fotografía móvil.

Junto a los smartphones, la compañía ha ampliado su ecosistema con nuevos productos AIoT como la Xiaomi Scooter 6 Series y el Xiaomi Watch 5, además de sorprender con el prototipo eléctrico Xiaomi Vision Gran Turismo.

Xiaomi × Leica: una alianza que entra en nueva fase estratégica

La colaboración entre Xiaomi y Leica evoluciona hacia un modelo de co-creación integral. Ya no se trata solo de desarrollo conjunto en I+D, sino de una integración profunda que abarca óptica, software, calibración de imagen y experiencia de usuario.

El tratamiento óptico Leica UltraPure, junto con configuraciones de lentes multicapa, mejora la transmisión de luz y reduce reflejos. Además, herramientas como AI Creativity Assistant y Xiaomi HyperConnect optimizan el flujo de trabajo de captura y edición.

Xiaomi 17 Ultra: primer sensor LOFIC de 1” y teleobjetivo de 200 MP

El gran protagonista es el Xiaomi 17 Ultra, que estrena el primer sensor principal LOFIC de 1” de la marca. El sensor Light Fusion 1050L incorpora tecnología de condensadores avanzados que incrementan la capacidad de carga y permiten un HDR de nueva generación.

A ello se suma una cámara Leica de 200 MP con zoom óptico mecánico de 75-100 mm bajo estándares ópticos Leica APO. El sistema mantiene alta calidad en todo el rango y se expande hasta una distancia focal equivalente de 400 mm (17,2x).

En vídeo, el terminal soporta grabación cinematográfica con Dolby Vision® y ACES Log hasta 4K 120 fps, situándose entre los smartphones más avanzados del mercado en grabación profesional.

Xiaomi 17: potencia compacta con enfoque profesional

El Xiaomi 17 apuesta por un formato más compacto sin renunciar a la gama alta. Integra el sensor Light Fusion 950 de 1/1,31” con Super Píxel 4-en-1 de 2,4 μm y rango dinámico de 13,5 EV.

Cuenta con teleobjetivo flotante Leica de 60 mm, zoom óptico 5x, macro a 10 cm y AI Ultra Zoom 20x. La cámara frontal sube a 50 MP con enfoque automático mejorado. En vídeo, graba en 4K 60 fps con Dolby Vision® y Log.

Diseño refinado y estructura Xiaomi Guardian

La nueva serie adopta un diseño minimalista con curvas Golden Arc y biseles ultrafinos gracias a técnicas LIPO avanzadas.

El Xiaomi 17 Ultra es el modelo Ultra más fino y ligero hasta la fecha: 8,29 mm de grosor y 218,4 g. Está disponible en White, Black y Starlit Green. Integra Xiaomi Shield Glass 3.0, con resistencia a caídas un 30% superior frente a la generación anterior, marco de aluminio y certificación IP68.

El Xiaomi 17, por su parte, mide 8,06 mm y pesa 191 g, con biseles de solo 1,18 mm y estructura reforzada con aluminio 6M42 e IP68.

Batería Surge con 16% de silicio y carga HyperCharge

La serie incorpora la nueva tecnología Xiaomi Surge con 16% de contenido de silicio para mayor densidad energética.

Xiaomi 17 Ultra: 6000 mAh, carga por cable de 90W e inalámbrica de 50W.

Xiaomi 17: 6330 mAh, carga por cable de 100W e inalámbrica de 50W.

Ambos integran HyperCharge y compatibilidad PD-PPS de 100W, ofreciendo flexibilidad con distintos cargadores.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 y pantalla OLED de hasta 3.500 nits

Toda la serie está impulsada por la plataforma Snapdragon 8 Elite Gen 5, con CPU Qualcomm Oryon™ de 3ª generación, GPU Adreno™ y NPU Hexagon™.

En pantalla, Xiaomi introduce paneles OLED personalizados de hasta 3.500 nits, LTPO 1-120 Hz y tecnología M10 optimizada en eficiencia. El Ultra estrena Xiaomi HyperRGB con rediseño de subpíxeles.

Leica Leitzphone powered by Xiaomi: homenaje al centenario

Con motivo del centenario de Leica, nace el Leica Leitzphone powered by Xiaomi. Construido en aleación de aluminio anodizado en níquel, integra un Leica Camera Ring físico con acabado moleteado y modo Leica Essential que recrea la estética de cámaras icónicas como la Leica M9 y Leica M3.

Xiaomi Vision Gran Turismo: la marca entra en el universo de la simulación

En colaboración con Polyphony Digital y tras el éxito del Xiaomi SU7 Ultra en Nürburgring, Xiaomi presenta su hypercar eléctrico conceptual para Gran Turismo 7.

El Vision Gran Turismo logra un coeficiente aerodinámico de 0,29, carga aerodinámica de -1,2 y eficiencia de 4,1 gracias a innovaciones como Active Wake Control y llantas Accretion Rims. Integra el concepto “Sofa Racer” y se conecta al ecosistema Human x Car x Home.

Precios y disponibilidad en España

Xiaomi 17:

Xiaomi 17 Ultra:

Leica Leitzphone powered by Xiaomi:

Accesorios:

Xiaomi 17 Ultra Photography Kit: 99,99 €

Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro: 199,99 €

Todos están disponibles en mi.com en los colores anunciados.