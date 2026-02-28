Xiaomi lanza patinetes Scooter 6, Watch 5, REDMI Buds 8 Pro y más gadgets

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

Xiaomi ha ampliado su catálogo AIoT con una tanda de lanzamientos centrada en tres ideas: movilidad urbana más capaz, un reloj inteligente más “smart” gracias a Wear OS 6 y Gemini, y accesorios pequeños pero muy útiles para el día a día.

En el anuncio entran la nueva Xiaomi Electric Scooter 6 Series, el Xiaomi Watch 5, la Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W, el Xiaomi Tag y los REDMI Buds 8 Pro.

El objetivo es claro: reforzar la estrategia “Human × Car × Home” con dispositivos más delgados, potentes y eficientes, y con una conectividad más fluida entre móviles, wearables y el resto del hogar conectado.

Xiaomi Electric Scooter 6 Series: una gama completa para ciudad

La nueva familia de patinetes llega con una propuesta escalonada para cubrir distintos perfiles de usuario: desde quien busca un modelo de entrada para trayectos cortos hasta quien quiere un patinete más prestacional con autonomía y estabilidad para moverse a diario.

La serie incluye cinco modelos:

Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra

Xiaomi Electric Scooter 6 Max

Xiaomi Electric Scooter 6 Pro

Xiaomi Electric Scooter 6

Xiaomi Electric Scooter 6 Lite

La filosofía común es priorizar una conducción suave y confortable, manteniendo un enfoque fuerte en seguridad y practicidad para la movilidad urbana.

Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra: 1.200 W y hasta 75 km para ir más lejos

El buque insignia de la gama es el Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra, que pone el acento en el rendimiento. Su motor alcanza 1.200 W de potencia máxima con modo Boost, pensado para ofrecer aceleración con confianza y facilitar subidas en pendientes típicas de puentes, rampas o inclinaciones urbanas.

En la parte ciclo, apuesta por neumáticos todoterreno de 12 pulgadas y una suspensión de doble brazo oscilante, con la idea de mejorar estabilidad y comodidad en diferentes superficies. La autonomía declarada sube hasta 75 km, y uno de sus puntos diferenciales es la carga rápida: Xiaomi afirma que puede recuperar hasta 30 km en una hora, lo que reduce el tiempo “parado” entre desplazamientos.

Xiaomi también destaca un paquete de seguridad amplio en el modelo Ultra: frenos de disco delanteros y traseros, E-Brake, E-ABS, control de tracción (TCS) y resistencia al agua IPX6. A esto se suma la conectividad con la app Xiaomi Home y la integración con Apple Find My para ayudar a localizarlo.

En ergonomía y control, el Ultra incorpora manillar curvado, plataforma ensanchada, acelerador de doble modo (pulgar y rotación), un botón físico de control de cuatro direcciones y una pantalla TFT a color de 3 pulgadas. Todo ello rematado con un acabado distintivo Lightning Yellow.

➡️ Precios

Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra (color EV SU7 Ultra): 799,99 € en mi.com

Xiaomi Electric Scooter 6 Max (Black): 649,99 € en mi.com

Xiaomi Electric Scooter 6 Pro (Black): 549,99 € en mi.com

Xiaomi Electric Scooter 6 (Black): 399,99 € en mi.com

Xiaomi Electric Scooter 6 Lite (Black): 329,99 € en mi.com

Xiaomi Watch 5: Wear OS 6, Gemini integrado y control por gestos

El Xiaomi Watch 5 debuta como reloj de referencia de la marca con Wear OS 6, lo que implica acceso fluido a servicios de Google desde la muñeca. Xiaomi menciona apps optimizadas como Google Calendar, Play y Maps, además de pagos sin contacto a través de Google Wallet con NFC.

La gran novedad es que, según la compañía, es el primer smartwatch de Xiaomi que integra Google Gemini de serie. La promesa es una asistencia más natural y manos libres para tareas cotidianas, consultas rápidas y navegación, sin depender constantemente del teléfono.

El reloj incorpora un sistema de gestos rápidos apoyado en sensores EMG, IMU y PPG, permitiendo ejecutar acciones con movimientos de mano o muñeca. Xiaomi habla de 2 gestos generales (pellizcar dos veces y frotar dos veces) y 3 gestos personalizados (chasquear los dedos, agitar la muñeca y girar la muñeca). Con ellos, el usuario puede rechazar llamadas, silenciar alarmas, iniciar entrenamientos, controlar la cámara del móvil a distancia para fotos y grabaciones, o acceder a apps compatibles como Gemini, Wallet o YouTube Music.

Además, Xiaomi HyperConnect amplía el control multidispositivo, incluyendo funciones como el acceso remoto a la cámara del teléfono y la gestión de dispositivos conectados mediante Xiaomi Smart Hub.

En autonomía, el Xiaomi Watch 5 integra una batería de 930 mAh con un 10% de silicio-carbono, junto a la tecnología Xiaomi Surge Battery. A nivel de plataforma, monta Snapdragon W5 Gen 1 más un coprocesador de bajo consumo BES2800, con una arquitectura de doble chip para equilibrar rendimiento y eficiencia. Las cifras anunciadas son de hasta 6 días en modo inteligente o hasta 18 días en modo ahorro de energía.

En materiales, apuesta por marco de acero inoxidable y una pantalla de 1,54 pulgadas con bisel ultradelgado. Xiaomi añade cristal de zafiro en la parte delantera y trasera para mejorar la durabilidad a largo plazo.

En salud y deporte, se incluyen comprobaciones con un toque, métricas avanzadas de entrenamiento y GNSS de doble banda para un seguimiento preciso en exteriores, con soporte para mapas sin conexión.

➡️ Xiaomi Watch 5 (Black, Green): 299,99 € en mi.com

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W: ultrafina, magnética y con carga rápida

Xiaomi también ha presentado una batería externa pensada para quien quiere “energía de emergencia” sin cargar con un ladrillo. La Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W presume de 6 mm de grosor y 98 g de peso, con un formato compacto tipo tarjeta para que quepa en bolsillos o bolsos pequeños.

Permite carga inalámbrica rápida de hasta 15 W y carga por cable USB-C de alta velocidad, con salida simultánea por ambas vías. La alineación magnética busca que el acople sea estable y el uso cómodo con una sola mano.

Pese al tamaño, integra una batería de 5.000 mAh de alta densidad con 16% de silicio-carbono, además de gestión térmica avanzada y múltiples protecciones de seguridad. El acabado es de aleación de aluminio y se ofrece en varios colores.

➡️ Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W: desde 59,99 € en mi.com

Xiaomi Tag: localización sencilla con Apple Find My y Android Find Hub

El Xiaomi Tag llega como alternativa para localizar objetos cotidianos (llaves, mochila, equipaje) sin casarse con una sola plataforma. Es compatible con Apple Find My y con Google Android Find Hub, de modo que funciona dentro del ecosistema iOS o Android del usuario.

Incluye búsqueda remota, modo perdido, búsqueda colaborativa y mejoras de privacidad. Si está dentro del alcance Bluetooth del teléfono, se puede hacer sonar desde la app correspondiente. En modo perdido, permite marcar el objeto como desaparecido y añadir información de contacto para facilitar la devolución. Para evitar seguimientos no deseados, el teléfono puede alertar si detecta que una etiqueta desconocida se mueve contigo.

En diseño, es compacto y ligero (alrededor de 10 g), con anillo exterior metálico y un cuerpo minimalista, pensado para engancharlo sin añadir volumen. Promete más de un año de autonomía con pila CR2032 reemplazable y cuenta con resistencia IP67.

➡️ Xiaomi Tag (White): 14,99 € por unidad y pack de 4 por 49,99 € en mi.com

REDMI Buds 8 Pro: triple driver, audio espacial y cancelación de ruido de hasta 55 dB

En audio, Xiaomi apuesta por los REDMI Buds 8 Pro, orientados a un sonido más rico y detallado con escucha inmersiva. Incorporan una configuración de triple controlador coaxial para reforzar graves, mejorar claridad vocal y equilibrar el rango de frecuencias.

Son compatibles con Dolby Audio, buscando una escena más “grande” en películas, vídeos y juegos. Además, cada auricular integra una unidad de procesamiento de sonido independiente para mantener la calidad en diferentes marcas de smartphones y apps.

Xiaomi añade “audio dimensional” con modos de audio espacial por escenario: Estándar, Música, Vídeo, Juego y Audiolibros, adaptando la firma sonora según el uso.

En reducción de ruido, incorporan cancelación activa de hasta 55 dB con ancho de banda de hasta 5 kHz. Un algoritmo adaptativo muestrea el entorno hasta 32.000 veces por segundo para ajustar la cancelación en tiempo real. Para llamadas, usan un sistema de triple micrófono con IA y un diseño específico contra el viento, con mejora de claridad incluso con rachas de hasta 12 m/s.

En autonomía, prometen carga rápida con hasta 2 horas de uso con 5 minutos de carga, hasta 8 horas de reproducción con una carga y hasta 33 horas con el estuche. También incluyen controles táctiles, Bluetooth con dos dispositivos y resistencia IP54.

➡️ REDMI Buds 8 Pro: 69,99 € en mi.com