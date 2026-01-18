Xiaomi lanza una batería portátil magnética ultrafina de solo 6 mm y 98 gramos

Xiaomi amplía su catálogo de accesorios con una nueva batería externa diseñada para quienes priorizan portabilidad, diseño y compatibilidad con la carga inalámbrica magnética.

La nueva UltraThin Magnetic Power Bank destaca por su perfil extremadamente delgado, un peso muy contenido y una capacidad suficiente para cubrir una jornada completa lejos del enchufe.

Diseño ultrafino pensado para llevar a diario

La nueva batería magnética de Xiaomi ha sido diseñada con un enfoque claro en la movilidad. Con solo 6 mm de grosor y un peso de 98 g, se sitúa entre las power banks magnéticas más finas y ligeras del mercado actual. Estas dimensiones permiten transportarla fácilmente en un bolsillo o acoplada directamente al smartphone sin añadir apenas volumen.

El cuerpo está fabricado en una aleación de aluminio con acabado metálico suave, mientras que la cara en contacto con el teléfono utiliza fibra de vidrio resistente al fuego. El resultado es un accesorio elegante, sólido y alineado con el diseño de los smartphones premium actuales.

Carga magnética inalámbrica y por cable

La UltraThin Magnetic Power Bank se fija magnéticamente a los smartphones compatibles y permite cargar sin cables gracias a la tecnología de carga inalámbrica. En combinación con los Xiaomi 17, es capaz de ofrecer hasta 15 W de potencia inalámbrica. En el caso de los iPhone, la carga inalámbrica se limita a 7,5 W, siguiendo las restricciones habituales del ecosistema de Apple.

Para quienes necesitan una recarga más rápida, la batería incorpora un puerto USB Tipo-C con salida de hasta 22,5 W por cable. Además, admite carga simultánea por cable e inalámbrica, lo que permite alimentar dos dispositivos al mismo tiempo, una función poco habitual en baterías tan compactas.

Batería de silicio-carbono de 5.000 mAh

En su interior, Xiaomi ha integrado una batería de 5.000 mAh basada en tecnología de silicio-carbono de alta densidad energética. Este tipo de batería permite concentrar más capacidad en un espacio reducido, clave para lograr un grosor tan contenido. Según la compañía, esta capacidad es suficiente para cargar aproximadamente una vez un iPhone, dependiendo del modelo y del uso.

Para controlar la temperatura, la power bank incorpora una lámina de grafito de 4.369 mm² destinada a la disipación del calor. El nivel de batería se muestra mediante cuatro indicadores LED, y un botón físico permite iniciar o detener manualmente el proceso de carga cuando el usuario lo desee.

Sistemas de seguridad y control térmico avanzados

La UltraThin Magnetic Power Bank incluye hasta diez capas de protección de seguridad, que cubren situaciones como sobretensión, sobrecorriente, cortocircuitos, sobrecalentamiento, sobrecarga, sobredescarga y detección de objetos extraños durante la carga inalámbrica.

Además, integra dos sensores de temperatura NTC que monitorizan el calor en tiempo real. Estos sensores ajustan automáticamente el comportamiento de carga para minimizar la acumulación de temperatura, mejorando tanto la seguridad como la durabilidad del accesorio.

Precio y disponibilidad inicial

Xiaomi ha lanzado esta batería externa ultrafina inicialmente en Japón, con un precio de 7.980 yenes, lo que equivale aproximadamente a 44 euros. Está disponible tanto en Amazon Japón como en la tienda oficial de Xiaomi en el país. Por ahora, la compañía no ha confirmado si habrá un lanzamiento global ni cuándo podría llegar a otros mercados.