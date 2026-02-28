Xiaomi Pad 8 y Pad 8 Pro: 5,75 mm, 3.2K y 144 Hz para trabajar en cualquier lugar

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

Xiaomi ha ampliado su catálogo de tablets con la nueva Xiaomi Pad 8 Series, formada por Xiaomi Pad 8 y Xiaomi Pad 8 Pro.

Llegan con una propuesta muy clara: ofrecer productividad ligera (y también creatividad) en un formato extremadamente portátil, sin renunciar a potencia de gama alta, una pantalla ambiciosa y un ecosistema de accesorios pensado para sustituir al portátil en muchos escenarios.

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

El lanzamiento se apoya en tres pilares: diseño ultradelgado, un salto en software con Xiaomi HyperOS 3 y la integración de Xiaomi HyperAI, y una gama de accesorios (lápiz y teclados) para convertir la tablet en una herramienta de trabajo completa.

Diseño premium: 5,75 mm de grosor y 485 g de peso

Uno de los grandes argumentos de la serie es su perfil ultrafino. Xiaomi asegura que son las tablets más potentes y delgadas que ha lanzado hasta ahora en el mercado internacional, con solo 5,75 mm de grosor y 485 g de peso. La idea es que puedas llevarlas a cualquier parte sin “notar” el dispositivo en el bolso, pero manteniendo un rendimiento propio de una gama alta.

A pesar de adelgazar y aligerar respecto a la generación anterior, ambos modelos integran una batería grande de 9.200 mAh, que debería traducirse en uso prolongado para jornadas completas de trabajo, estudio o entretenimiento.

Pantalla de 11,2 pulgadas 3.2K: 144 Hz y hasta 800 nits

La Xiaomi Pad 8 Series apuesta por un panel de 11,2 pulgadas con resolución 3.2K y tasa de refresco de 144 Hz. Xiaomi también destaca un brillo máximo de hasta 800 nits, orientado a facilitar el uso en entornos con mucha luz.

En la práctica, la combinación de 3.2K y 144 Hz busca cubrir tanto tareas profesionales —editar fotos, leer documentos, gestionar correo y navegación intensiva— como ocio (series, juegos, vídeo), con una experiencia más fluida y detallada.

Xiaomi HyperOS 3: estética renovada y multitarea que se acerca al PC

El gran salto en productividad llega con Xiaomi HyperOS 3, que estrena una estética más pulida y una “inteligencia sistémica” apoyada en Xiaomi HyperAI. La interfaz actualiza pantalla de bloqueo, fondos y escritorio, con animaciones más sutiles y widgets personalizables.

Pero lo realmente importante está en cómo gestiona ventanas y multitarea. Xiaomi describe una experiencia “similar a PC” gracias a:

Pantalla dividida actualizada con vista vertical 5:5 para aprovechar mejor el panel grande.

Nueva división horizontal 1:9, pensada para escenarios donde necesitas una ventana principal y una secundaria mucho más estrecha (por ejemplo, un chat o un panel de herramientas).

Modo Estación de Trabajo mejorado, que amplía el número de apps que se pueden mantener en el Dock para tener más accesos directos visibles.

Navegador “nivel PC” y WPS Office PC integrado

Para reforzar esa sensación de productividad de escritorio, HyperOS 3 habilita un navegador de nivel PC en la Xiaomi Pad 8 Series. Xiaomi habla de funciones como previsualizaciones al pasar el ratón, clic derecho y una barra de herramientas mejorada, con el objetivo de que trabajar con herramientas web (correo, suites de trabajo, plataformas de colaboración) sea más natural.

Además, la serie integra WPS Office PC, con compatibilidad completa para WPS Docs, WPS Slides, WPS Sheets y WPS PDF, permitiendo crear y editar documentos directamente en la tablet sin depender de apps “recortadas”.

La promesa se completa con Xiaomi HyperAI y una interconectividad mejorada para pasar de una tarea a otra, colaborar entre dispositivos y mantener un flujo de trabajo continuo.

Xiaomi Pad 8 Pro: Snapdragon 8 Elite, 67W y cámaras para videollamadas serias

En lo alto de la gama está la Xiaomi Pad 8 Pro, que incorpora la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite. Xiaomi anuncia incrementos de rendimiento del 81% en CPU y del 103% en GPU, apuntando a usuarios que ejecutan tareas intensivas: multitarea exigente, edición, creación de contenido y, por supuesto, juegos.

En carga rápida, llega con 67W HyperCharge, pensada para recargar rápidamente entre reuniones o fuera de casa.

En cámaras, Xiaomi monta un sensor trasero de 50 MP y una cámara frontal de 32 MP, enfocadas en capturas detalladas y videollamadas de mayor calidad, algo especialmente útil en entornos profesionales.

En almacenamiento, la Pad 8 Pro ofrece hasta 512GB, una cifra pensada para proyectos grandes, multimedia en alta resolución y bibliotecas de apps pesadas.

Versión Matte Glass: nanotextura y menos reflejos

La Xiaomi Pad 8 Pro también se ofrecerá en una versión de cristal mate con pantalla grabada con nanotextura y recubrimiento antirreflectante. Según Xiaomi, esta tecnología mejora la resistencia a los brillos en un 44% frente a la generación anterior.

Además de beneficiar la lectura y el trabajo en entornos luminosos, Xiaomi destaca un rendimiento táctil superior, especialmente al usar un lápiz óptico en tareas creativas o de precisión.

Xiaomi Pad 8: Snapdragon 8s Gen 4 y carga de 45W

Para quienes buscan un equilibrio entre precio y prestaciones, la Xiaomi Pad 8 se presenta como el modelo estándar “más potente” de la marca a nivel global. Integra la plataforma Snapdragon 8s Gen 4, con mejoras de rendimiento anunciadas del 32% en CPU y del 67% en GPU, apuntando directamente a un uso con muchas apps abiertas y multitarea frecuente.

La carga rápida se queda en 45W, suficiente para mantener el ritmo en días ajetreados. En cámaras, monta 13 MP trasera y 8 MP frontal, orientadas a usos cotidianos como documentos, videollamadas y fotos rápidas.

En almacenamiento, ofrece hasta 256GB, una capacidad más que razonable para apps, fotos, descargas y contenido multimedia, sin buscar el enfoque “proyecto gigante” del modelo Pro.

Xiaomi Focus Pen Pro y teclados: la parte clave para convertirla en herramienta total

La Xiaomi Pad 8 Series estrena el Xiaomi Focus Pen Pro, un lápiz óptico premium de 17,5 g. Xiaomi destaca control de sensibilidad a la presión para mayor precisión, además de gestos de pellizco y doble toque para interactuar de forma rápida con documentos y trabajos creativos.

En accesorios, la serie se acompaña de teclados y fundas diseñados para elevar el flujo de trabajo: Xiaomi Pad 8 / 8 Pro Focus Keyboard, Xiaomi Pad 8 / 8 Pro Keyboard y Xiaomi Pad 8 / 8 Pro Cover. La idea es clara: que puedas pasar de tablet de consumo a estación de trabajo ligera en segundos.

Precios y disponibilidad en España

Xiaomi Pad 8 (Pine Green, Gray, Blue), en mi.com:

Xiaomi Pad 8 Pro (Pine Green, Gray, Blue), en mi.com:

Xiaomi Pad 8 Pro Matte Glass Version (Gray), en mi.com:

12GB + 512GB: 699,99€

Accesorios: