Ya es oficial: ChatGPT comenzará a mostrar anuncios en las conversaciones

La evolución de la inteligencia artificial generativa entra en una nueva fase. Tras semanas de rumores y filtraciones, OpenAI ha confirmado que ChatGPT comenzará a mostrar publicidad a determinados usuarios, marcando un cambio relevante en el modelo de negocio del popular chatbot.

ChatGPT empezará a probar anuncios en las próximas semanas en EE.UU., inicialmente para parte de los usuarios gratuitos y también para los suscriptores del nuevo plan más económico lanzado recientemente a nivel global.

OpenAI ha aclarado que no se mostrarán anuncios a cuentas que indiquen ser menores de 18 años ni cuando el sistema detecte que el usuario es un menor, una medida destinada a reforzar la protección de usuarios jóvenes.

Dónde y cómo aparecerán los anuncios

Los anuncios se mostrarán, por norma general, justo debajo de las respuestas generadas por la IA. Serán anuncios contextuales, es decir, relacionados con el tema de la conversación, pero OpenAI insiste en que no influirán en las respuestas del modelo y que los anunciantes no tendrán acceso a los chats ni a su contenido.

Algunos ejemplos mostrados por la compañía incluyen una conversación sobre ideas para una cena en la que aparece un anuncio de salsa picante claramente etiquetado como patrocinado, o una consulta sobre Santa Fe acompañada de un anuncio de una empresa especializada en organizar viajes a ese destino. Al pulsar sobre el anuncio, se abre una segunda ventana de chat donde el usuario puede solicitar más información.

Límites claros: salud, política y control del usuario

OpenAI ha establecido líneas rojas claras para esta nueva publicidad. ChatGPT no mostrará anuncios durante conversaciones relacionadas con salud o política, dos ámbitos especialmente sensibles. Además, los usuarios podrán desactivar la personalización de anuncios y eliminar los datos utilizados para adaptar la publicidad a sus intereses.

Este enfoque busca equilibrar la monetización con la confianza del usuario, uno de los pilares clave del crecimiento de ChatGPT en el último año.

Las primeras señales del cambio

Las pistas sobre la llegada de anuncios no son nuevas. Ya en octubre surgieron informaciones que apuntaban a que OpenAI se preparaba para este movimiento, coincidiendo con la contratación de cientos de antiguos empleados de Meta.

Más adelante, un desarrollador descubrió referencias explícitas a anuncios en una versión beta de la app de ChatGPT para Android. Todo ello anticipaba un cambio que ahora se materializa de forma oficial.

Nuevo plan Chatgpt Go: más barato, pero con anuncios

En paralelo, OpenAI ha activadoh el nuevo plan ChatGPT Go, que ya se había probado anteriormente en India y otros países. Este plan tiene un precio de 8 dólares al mes y ofrece 10 veces más interacciones que la versión gratuita, acceso al modelo más reciente GPT-5.2 y una memoria ampliada.

Este movimiento busca captar usuarios dispuestos a pagar menos que el coste del plan Plus, pero aceptando ciertas limitaciones frente a las suscripciones superiores.

La presión por monetizar una base masiva de usuarios

La introducción de anuncios no resulta sorprendente si se tiene en cuenta la situación financiera de OpenAI. La compañía aún no ha alcanzado la rentabilidad y cerca del 95 % de sus casi 1.000 millones de usuarios semanales siguen utilizando la versión gratuita de ChatGPT.

La publicidad y el impulso de nuevos planes de suscripción se perfilan como vías clave para sostener el crecimiento y el enorme coste de entrenar y mantener modelos de IA avanzados.

ChatGPT también entra en la traducción automática

Además de la publicidad, ChatGPT ha dado un paso más esta semana al expandirse silenciosamente al terreno de la traducción automática. La nueva herramienta presenta una interfaz muy similar a la de Google Translate, es compatible con 47 idiomas y permite elegir entre cuatro tonos distintos para la traducción.

Aunque se muestran opciones para traducción de imágenes y audio, estas funciones todavía no están activas, lo que indica que el servicio se encuentra en una fase temprana de despliegue.