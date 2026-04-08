YouTube prueba anuncios no saltables de hasta 90 segundos en Smart TV

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YouTube estaría probando un cambio importante en su estrategia publicitaria con la introducción de pausas publicitarias no saltables de hasta 90 segundos en su aplicación para Smart TV.

La medida, detectada a partir de reportes de usuarios en plataformas como Reddit, apunta a una transformación clara en la forma en la que la plataforma quiere monetizar el consumo de vídeo en pantalla grande.

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La novedad no es menor. Durante años, YouTube ha construido buena parte de su experiencia gratuita alrededor de anuncios que, al menos en muchos casos, podían saltarse después de unos segundos. Sin embargo, esta nueva prueba parece ir en una dirección muy distinta: menos control para el espectador y una experiencia cada vez más parecida a la televisión tradicional.

Los nuevos bloques publicitarios obligan a esperar hasta minuto y medio

Según los testimonios compartidos por usuarios que ya se han encontrado con esta prueba, YouTube está mostrando bloques de anuncios no saltables que pueden durar hasta 90 segundos antes de que se reanude el contenido principal.

En algunos casos, incluso se habla de pausas comerciales cuya duración total puede superar esa cifra, aunque el primer tramo permanecería completamente bloqueado para el espectador.

Eso significa que, al menos dentro de este experimento, el usuario no tiene forma de volver al vídeo hasta que pase ese tiempo. Es un cambio evidente frente al modelo que muchos asocian con YouTube, donde la posibilidad de saltar parte de la publicidad había sido una de las señas de identidad frente a la televisión lineal.

La duración del vídeo no parece influir en estos anuncios

Uno de los detalles más llamativos de esta prueba es que la aparición de estos largos bloques publicitarios no parecería estar relacionada con la duración del contenido que se está viendo. Los reportes mencionan interrupciones de gran tamaño tanto en vídeos breves, de menos de 20 minutos, como en contenidos mucho más largos, incluidos documentales.

Esto cambia bastante la percepción del usuario, porque rompe con la expectativa de que un vídeo corto conlleva una carga publicitaria más ligera. Si finalmente este modelo se consolida, la experiencia gratuita en YouTube para televisores podría volverse mucho más rígida, incluso en reproducciones relativamente rápidas o casuales.

Por ahora, la prueba estaría limitada a Smart TV

Todo apunta a que esta fase de pruebas está centrada exclusivamente en dispositivos de televisión, es decir, Smart TV y entornos similares donde YouTube se consume en una pantalla grande desde el salón. Por el momento, los usuarios que acceden a la plataforma desde móvil o desde navegador de escritorio no se verían afectados por este formato concreto.

Ese detalle es importante porque indica que Google podría estar diseñando una estrategia diferenciada según el tipo de dispositivo. Ver YouTube en el televisor se parece mucho más a una experiencia de consumo audiovisual pasivo y prolongado, algo que facilita introducir pausas comerciales largas al estilo de la televisión de siempre.

YouTube se acerca al modelo de la televisión tradicional

El fondo de esta decisión parece bastante claro. YouTube quiere aproximar cada vez más su experiencia en televisores a los modelos publicitarios clásicos de la televisión y del cine, donde el espectador no decide cuándo termina el bloque comercial. En vez de apoyarse en anuncios cortos y parcialmente evitables, la plataforma estaría explorando un formato basado en interrupciones obligatorias.

Desde el punto de vista de negocio, es un movimiento lógico. La televisión conectada se ha convertido en uno de los espacios más valiosos para la publicidad digital, y YouTube lleva tiempo intentando reforzar su posición en ese terreno. Cuanto más se parezca su inventario a la televisión premium en términos de impacto y tiempo de exposición, más atractivo puede resultar para determinadas marcas.

Más presión para empujar a los usuarios hacia las suscripciones

Esta prueba coincide con el lanzamiento de un rediseñado plan YouTube Premium Lite, y eso ha llevado a algunos analistas del sector a interpretar el cambio como una maniobra calculada para empujar a más usuarios hacia las opciones de pago.

La lógica es sencilla: si la experiencia gratuita se vuelve más incómoda, más invasiva y menos flexible, una parte de los usuarios puede empezar a ver con mejores ojos la idea de pagar por una navegación más limpia. No sería la primera vez que una gran plataforma endurece las limitaciones del modelo gratuito para hacer más atractiva la conversión a suscripción.

En este caso, los anuncios de 90 segundos no saltables encajan perfectamente en esa estrategia. No solo aumentan los ingresos potenciales por publicidad, sino que también elevan el coste de oportunidad de seguir usando la versión sin pagar.

Una tendencia que ya venía apuntando en esa dirección

Aunque la cifra de 90 segundos llama especialmente la atención, lo cierto es que este movimiento no surge de la nada. YouTube ya había dado pasos previos hacia una mayor carga publicitaria, incluyendo la introducción de anuncios no saltables de 30 segundos en determinados contextos.

Visto en perspectiva, la plataforma parece estar avanzando poco a poco hacia una fórmula más agresiva en la monetización del contenido gratuito. Lo que antes eran anuncios relativamente breves ahora empieza a transformarse en bloques mucho más largos y difíciles de esquivar, al menos en algunos dispositivos.

El objetivo: atraer a anunciantes con grandes presupuestos

Desde el punto de vista comercial, este nuevo formato puede resultar muy interesante para anunciantes que priorizan las impresiones garantizadas por encima de todo. Un bloque no saltable de larga duración ofrece una visibilidad mucho más asegurada que un anuncio que el usuario puede omitir a los pocos segundos.

Eso puede abrir la puerta a campañas de marcas con presupuestos elevados, interesadas en formatos cercanos a la lógica de la televisión tradicional. Para Google, reforzar ese tipo de oferta en YouTube significa aumentar el valor de sus espacios publicitarios en un momento en el que la batalla por la atención en pantalla grande es cada vez más intensa.

Un cambio que altera la identidad histórica de YouTube

Más allá del negocio, el cambio también tiene una lectura simbólica. Durante años, YouTube se diferenció de la televisión convencional por dar al usuario una mayor sensación de control. Incluso cuando había publicidad, la experiencia era más flexible, más interactiva y, en general, menos cerrada.

La llegada de pausas largas y obligatorias supone un giro claro respecto a esa filosofía. La plataforma parece alejarse de su modelo clásico de anuncios parcialmente controlables para acercarse a otro basado en interrupciones impuestas. Y ese cambio, aunque pueda ser rentable, también puede generar rechazo entre quienes valoraban precisamente la libertad que ofrecía YouTube frente a otros medios.

De momento no hay detalles sobre una expansión global

Por ahora, esta prueba se habría detectado en Estados Unidos y Google no habría detallado todavía si planea extenderla a más mercados o a otros tipos de dispositivos. Tampoco está claro si se trata de un experimento temporal, una prueba limitada o el primer paso hacia una implantación más amplia.

Lo que sí deja claro esta fase piloto es la dirección en la que YouTube está experimentando. La compañía quiere comprobar hasta qué punto los usuarios toleran bloques publicitarios mucho más largos y si ese formato mejora tanto los ingresos como la capacidad de atraer campañas de mayor valor.