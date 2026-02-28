¿Batería hinchada en tu móvil? Esto es lo que debes hacer inmediatamente

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

Las baterías de los smartphones han evolucionado de forma espectacular en los últimos años. Algunos de los modelos más recientes pueden aguantar varios días con una sola carga, incluso sin activar modos de ahorro energético.

Tecnologías avanzadas como las celdas de silicio-carbono están ampliando los límites de autonomía, mientras que la carga rápida permite recuperar energía en minutos sin comprometer gravemente la salud de la batería.

Sin embargo, pese a estos avances, las baterías siguen siendo componentes delicados. En determinadas circunstancias, las baterías pueden fallar y provocar hinchazón, una situación potencialmente peligrosa que todo usuario debería saber identificar y gestionar correctamente.

La autonomía vive su mejor momento

Los teléfonos actuales integran baterías capaces de soportar cientos de ciclos de carga y descarga antes de que su capacidad se degrade de forma significativa. Esto permite utilizar el mismo dispositivo durante varios años antes de plantearse un cambio de batería o la renovación del terminal.

La combinación de nuevas químicas, optimización de software y sistemas de carga inteligente ha reducido notablemente los problemas asociados al sobrecalentamiento. Aun así, ningún sistema es infalible. Incluso las baterías más modernas pueden sufrir defectos o daños accidentales que deriven en una hinchazón interna.

Qué significa que una batería esté hinchada

Una batería hinchada suele indicar acumulación de gases en el interior de la celda de energía. Cuando esto ocurre en un smartphone , los síntomas son relativamente evidentes:

Separación del panel trasero o delantero respecto al chasis.

Pantalla ligeramente levantada o abombada.

Deformaciones visibles en el cuerpo del dispositivo.

La hinchazón puede ser el primer aviso de un problema serio. Aunque todavía no haya humo ni olor a quemado, el riesgo de incendio aumenta considerablemente en este punto. Por eso es fundamental actuar con rapidez.

Qué hacer inmediatamente si tu batería se hincha

En cuanto detectes cualquier signo de abombamiento, debes desconectar el teléfono de la corriente. Nunca sigas cargando un dispositivo con la batería hinchada.

Algunos expertos recomiendan dejar que la batería se descargue para reducir el riesgo de incendio antes de sustituirla. En ese caso, el teléfono debería colocarse en un entorno seguro, como un recipiente metálico, donde un posible fuego no se propague con facilidad.

También es aconsejable utilizar protección básica —gafas, mascarilla y guantes— y mantener la estancia ventilada. Tener un extintor cerca tampoco es mala idea.

Si te preocupa la información almacenada en el terminal, podrías plantearte hacer una copia de seguridad en la nube. Sin embargo, conectar el móvil a un ordenador mediante USB-C para un respaldo local puede resultar arriesgado, ya que el cable iniciará la carga de la batería. Algunos organismos de emergencia recomiendan, directamente, apagar el dispositivo y dejar de utilizarlo en lugar de forzar la descarga.

No intentes reparar la batería por tu cuenta

Manipular una batería hinchada sin experiencia puede ser extremadamente peligroso. Abrir la carcasa o tratar de extraer la batería por cuenta propia incrementa el riesgo de perforación, incendio o explosión.

La recomendación general es contactar con el fabricante o acudir a un servicio técnico autorizado. En su defecto, un taller especializado puede encargarse de la sustitución y, lo más importante, de la eliminación segura de la batería defectuosa.

Casos históricos que marcaron un antes y un después

El ejemplo más conocido es el del Samsung Galaxy Note 7, retirado del mercado en 2016 tras detectarse un defecto que provocaba sobrecalentamientos y casos de incendio. Aquel episodio supuso un golpe importante para Samsung y puso el foco mundial en la seguridad de las baterías móviles.

En años posteriores también se han reportado incidencias aisladas en algunos modelos como los Google Pixel 6a y Google Pixel 7a, vinculadas a problemas de batería, incluida hinchazón en determinadas unidades.

Si tu dispositivo presenta este problema, puede ser conveniente documentarlo con fotografías, siempre priorizando tu seguridad. Esa información podría resultar útil en caso de reclamación o reembolso.

Cómo reducir el riesgo de hinchazón en tu móvil

No existe una forma infalible de predecir cuándo una batería puede hincharse, pero sí hay prácticas que reducen el riesgo:

Evita daños físicos como golpes fuertes, presión excesiva o doblar el dispositivo. Una batería perforada o deformada internamente puede comenzar a degradarse con el tiempo.

Respeta los rangos de temperatura recomendados. Por ejemplo, Samsung aconseja utilizar sus teléfonos Galaxy entre 0 °C y 35 °C. Exponer el móvil a calor extremo —como dejarlo dentro del coche en verano— puede acelerar el deterioro químico.

Utiliza cargadores oficiales o compatibles certificados. El uso de accesorios de baja calidad puede provocar sobrecargas o picos de tensión.

Desconecta el cargador cuando el dispositivo alcance el 100% de batería. Algunos fabricantes advierten que mantenerlo constantemente al máximo nivel puede contribuir al desgaste a largo plazo.

Si no vas a usar el teléfono durante meses, apágalo y déjalo con una carga entre el 50% y el 70%. Para almacenamiento prolongado, conviene revisarlo y recargarlo cada tres o seis meses, guardándolo en un lugar fresco y seco.

Cuándo conviene cambiar la batería

Las baterías envejecen con el uso. Si notas que la autonomía ha caído en picado, que el teléfono se apaga de forma inesperada o que se calienta más de lo habitual, puede ser el momento de acudir a un servicio técnico.

Sustituir una batería degradada no solo mejora la duración diaria, sino que también reduce el riesgo de problemas más graves asociados al envejecimiento químico.

En definitiva, aunque la tecnología de baterías ha alcanzado niveles muy avanzados, la seguridad sigue dependiendo en gran medida de cómo utilices y mantengas tu dispositivo. Identificar los síntomas a tiempo y actuar con prudencia puede marcar la diferencia entre una simple reparación y un incidente mucho más serio.