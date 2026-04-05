37 días sin Internet: El apagón digital de Irán ya es el más largo del mundo

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Irán ha alcanzado un récord mundial que refleja una situación crítica para su población: el país acumula ya 37 días consecutivos sin acceso normal a Internet, convirtiéndose en el apagón digital más prolongado jamás impuesto a nivel nacional.

Este dato, confirmado por la organización NetBlocks, sitúa a Irán por encima de cualquier otro país en la historia reciente en cuanto a restricciones digitales, superando incluso episodios anteriores considerados extremos.

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Un apagón digital sin precedentes

El bloqueo de Internet comenzó el pasado 28 de febrero de 2026, en un contexto de gran tensión tras ataques atribuidos a Estados Unidos y Israel sobre territorio iraní.

Desde entonces, el acceso a la red global ha sido prácticamente inexistente para la población general. Según los datos disponibles, la conectividad nacional se ha reducido hasta aproximadamente un 1% de los niveles habituales, lo que en la práctica supone un aislamiento casi total del país respecto al resto del mundo digital.

Aunque en un primer momento se mantuvieron ciertas excepciones para grupos afines al régimen, estas también han sido progresivamente eliminadas, endureciendo aún más el bloqueo.

Solo una red interna limitada sigue operativa

Durante este apagón, los ciudadanos únicamente tienen acceso a una red nacional extremadamente restringida. Servicios esenciales de Internet global como redes sociales —incluyendo plataformas populares como Instagram— han dejado de estar disponibles.

Esto no solo afecta al ocio o la comunicación personal, sino también a servicios críticos, acceso a información internacional y herramientas de trabajo que dependen de la conectividad global.

El resultado es una sociedad digitalmente aislada, con fuertes limitaciones en su día a día.

Impacto económico devastador

Las consecuencias económicas de este apagón están siendo especialmente graves. El comercio electrónico se encuentra prácticamente paralizado, afectando a cientos de miles de empresas en todo el país.

Sectores como el tecnológico y el de servicios digitales están entre los más perjudicados, ya que dependen directamente del acceso a Internet para operar. La falta de conectividad ha provocado interrupciones masivas en la actividad empresarial, reduciendo ingresos y generando incertidumbre económica.

Además, pequeñas empresas y autónomos que dependen de plataformas online han visto desaparecer de la noche a la mañana sus canales de ingresos.

Un contexto marcado por protestas y represión

Este no es el primer apagón digital en Irán, pero sí el más prolongado. A principios de año, el país ya experimentó restricciones severas en el acceso a Internet durante protestas masivas en Teherán.

Aquellas movilizaciones fueron duramente reprimidas, con cifras que apuntan a decenas de miles de fallecidos según diversas informaciones. El uso de apagones digitales como herramienta de control social se ha convertido en una estrategia recurrente.

Supera el anterior récord mundial de Sudán

Hasta ahora, el récord del apagón de Internet más largo lo ostentaba Sudán, donde entre junio y julio de 2019 se registraron 36 días sin acceso a Internet tras una represión violenta en la capital, Jartum.

Con los actuales 37 días, Irán no solo supera ese récord, sino que establece un nuevo precedente preocupante sobre el uso de restricciones digitales a gran escala.