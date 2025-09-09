Ahora puedes agitar tu iPhone para resumir páginas web en Firefox

💻 ¡MS Office rebajado! ¡Actualiza tu PC con MS Office 2021 de por vida por 31,55€! [ Saber más ]

La última novedad llega a Firefox para iOS con la introducción de “Shake to Summarize”, una herramienta pensada para quienes necesitan un resumen rápido de páginas largas sin perder tiempo.

La función es sencilla: si te enfrentas a un artículo demasiado extenso, basta con sacudir ligeramente el iPhone (sin dejarlo caer 😃) para que Firefox genere un resumen automático de la página web. También es posible activarlo tocando el icono de rayo en la barra de direcciones o entrando en el menú de tres puntos y seleccionando “Summarize Page”.

Mozilla asegura que la función puede procesar artículos de hasta 5.000 palabras, ofreciendo resúmenes claros y concisos. De esta manera, el usuario obtiene la información esencial en segundos, sin necesidad de leer párrafos interminables.

Una herramienta pensada para el uso móvil

Según Mozilla, navegar en dispositivos móviles implica consultas rápidas en pantallas pequeñas, muchas veces en medio de otras tareas. Con Shake to Summarize, el objetivo es simplificar la experiencia, permitiendo al usuario acceder al contenido clave con un solo gesto y seguir con lo que estaba haciendo.

Consciente de que la privacidad es un valor clave para su comunidad, Mozilla ha detallado cómo funciona la generación de resúmenes:

En iPhone 15 Pro o superior con iOS 26 o más reciente , el procesamiento se realiza directamente en el dispositivo mediante Apple Intelligence , garantizando que los datos no salgan del teléfono.

, el procesamiento se realiza mediante , garantizando que los datos no salgan del teléfono. En modelos anteriores o con iOS 18 o versiones previas, el texto de la página se envía a la IA en la nube de Mozilla, que devuelve el resumen ya procesado.

Esta diferenciación permite equilibrar rendimiento y seguridad, adaptándose a las capacidades de cada dispositivo.

Disponibilidad de la función

Shake to Summarize comienza a estar disponible desde hoy para los usuarios de Firefox en iPhone. En esta primera fase, la función está limitada a sistemas en inglés dentro de Estados Unidos, aunque se espera que llegue a más regiones e idiomas en futuras actualizaciones.

Mozilla ha publicado también una página de soporte dedicada donde explica todos los detalles de esta nueva herramienta, incluyendo cómo personalizar su activación y los ajustes disponibles en iOS.compromiso con la privacidad del usuario.