Jensen Huang, CEO de Nvidia: «La IA crea empleo, no lo destruye»

Jensen Huang, CEO de Nvidia, ha vuelto a defender una idea que lleva tiempo repitiendo: la inteligencia artificial no tiene por qué ser una amenaza para el empleo. Al contrario, cree que puede convertirse en una de las mayores oportunidades para aumentar la productividad, acelerar proyectos y transformar la economía.

Durante un evento del Milken Institute, Huang insistió en que la IA no debería verse como una tecnología destinada a eliminar puestos de trabajo de forma masiva, sino como una herramienta capaz de impulsar una nueva etapa industrial.

Jensen Huang defiende que la IA creará empleo

El máximo responsable de Nvidia fue claro al resumir su postura: la inteligencia artificial crea puestos de trabajo. Según Huang, la IA representa además una gran oportunidad para que Estados Unidos vuelva a industrializarse y recupere capacidad productiva en sectores clave.

Su visión choca con los mensajes más alarmistas que advierten de una sustitución generalizada de trabajadores por sistemas automatizados. Para Huang, ese enfoque parte de una confusión: automatizar una tarea concreta no significa necesariamente eliminar todo un puesto de trabajo.

En su opinión, muchas personas mezclan el propósito de un empleo con las tareas que se realizan dentro de ese empleo. La IA puede encargarse de procesos repetitivos, rutinarios o poco estimulantes, pero eso no implica que desaparezca la función completa que cumple una persona dentro de una empresa.

La IA como ayuda para eliminar tareas aburridas

Huang puso el foco en uno de los puntos más importantes del debate actual: la diferencia entre reemplazar un trabajo y automatizar una parte del trabajo.

En muchos sectores, los empleados dedican buena parte de su jornada a tareas mecánicas, administrativas o repetitivas. La promesa de la IA es asumir una parte de esa carga para que los profesionales puedan centrarse en actividades más creativas, estratégicas o complejas.

Bajo esta perspectiva, la inteligencia artificial no sustituiría necesariamente a los trabajadores, sino que ampliaría lo que pueden hacer. Un empleado con acceso a buenas herramientas de IA podría producir más, analizar información con mayor rapidez, responder antes a los clientes o sacar adelante más proyectos en menos tiempo.

Para Nvidia, esta es precisamente una de las claves del cambio: la productividad se dispara cuando los resultados llegan más rápido y las empresas pueden iterar con más agilidad.

Huang critica los mensajes catastrofistas sobre la IA

El CEO de Nvidia también se mostró crítico con quienes presentan la inteligencia artificial como una amenaza casi de ciencia ficción. Huang mencionó el riesgo de alimentar relatos extremos, similares a los de películas donde las máquinas acaban dominando el mundo o destruyendo la economía.

Su preocupación no es solo que esos mensajes sean exagerados, sino que terminen provocando rechazo social hacia una tecnología que, según él, puede traer enormes beneficios.

Huang teme que, si se genera demasiado miedo alrededor de la IA, muchas personas dejen de utilizarla, aprenderla o incorporarla a su trabajo diario. Y eso, en su opinión, podría hacer que países y empresas pierdan competitividad en un momento clave.

En otras palabras, el problema no sería únicamente la IA en sí, sino la posibilidad de que el miedo impida aprovecharla.

Nvidia ya usa la IA para trabajar más rápido

La postura de Huang no es nueva. En el evento Nvidia GTC 2026, celebrado en marzo de 2026, el directivo ya explicó cómo la compañía está incorporando la inteligencia artificial en su día a día.

Según Huang, Nvidia se mueve ahora más rápido que nunca precisamente porque usa cada vez más IA. Los proyectos avanzan con mayor velocidad, los resultados llegan antes y los equipos pueden abordar más iniciativas al mismo tiempo.

Curiosamente, el CEO reconoció que esta aceleración no significa trabajar menos. De hecho, aseguró que se siente cada vez más ocupado. Su explicación es sencilla: cuando el trabajo vuelve más rápido, también aumentan las oportunidades, las decisiones pendientes y el número de proyectos que se pueden poner en marcha.

Es una idea interesante porque desmonta una expectativa frecuente sobre la IA: que automatizar tareas nos dejará con mucho más tiempo libre. Para Huang, lo más probable es que la IA nos permita hacer las cosas tan rápido que acabemos haciendo más.

La productividad aumentará, pero también el ritmo de trabajo

La visión de Huang dibuja un futuro laboral en el que la inteligencia artificial actúa como multiplicador de capacidades. Las tareas que antes requerían horas podrían resolverse en minutos, y los equipos podrían avanzar en paralelo en muchas más áreas.

Sin embargo, ese aumento de productividad también puede tener una consecuencia menos evidente: un ritmo de trabajo más intenso. Si las herramientas permiten producir más rápido, las empresas podrían elevar sus expectativas y lanzar más proyectos, no necesariamente reducir la carga laboral.

Este punto es especialmente relevante para cualquier profesional que ya esté utilizando IA generativa en su día a día. Herramientas para redactar textos, analizar datos, generar código, crear imágenes o resumir documentos pueden ahorrar tiempo, pero también pueden abrir la puerta a hacer más cosas en la misma jornada.

Huang parece asumir ese escenario con naturalidad. Para él, la IA no hará que el trabajo desaparezca, sino que cambiará la forma en que se organiza, se ejecuta y se escala.

Un mensaje interesado, pero no por ello irrelevante

Conviene recordar que Nvidia es una de las grandes beneficiadas por el auge de la inteligencia artificial. Sus chips se han convertido en una pieza fundamental para entrenar y ejecutar muchos de los modelos más avanzados del mercado, por lo que resulta lógico que Huang defienda una visión optimista de esta tecnología.

Aun así, su argumento conecta con una realidad que muchas empresas ya están experimentando: la IA no siempre elimina empleos de forma directa, pero sí transforma tareas, procesos y expectativas.

La gran incógnita está en cómo se gestionará esa transición. La IA puede crear nuevas oportunidades, pero también exigirá formación, adaptación y cambios en la manera de trabajar. Los profesionales que aprendan a usar estas herramientas tendrán probablemente una ventaja frente a quienes las ignoren.

El mensaje de Huang es claro: en lugar de temer a la inteligencia artificial, deberíamos aprender a utilizarla. No porque no vaya a cambiar el empleo, sino precisamente porque lo va a cambiar profundamente.