Los niños británicos están engañando la verificación de edad online con bigotes falsos

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Un lápiz de cejas y un bigote falso. Eso es todo lo que algunos menores están utilizando para engañar a los sistemas de verificación de edad online en Reino Unido.

La anécdota puede sonar divertida, pero detrás hay un problema bastante serio: muchas de las herramientas que se están implantando para proteger a los menores en internet parecen mucho más fáciles de esquivar de lo que prometen sus responsables.

Un nuevo informe de Internet Matters, una organización británica centrada en la seguridad infantil online, revela que el 32% de los menores encuestados ha logrado saltarse controles de edad en internet. Además, un 46% cree que estas verificaciones son fáciles de evitar, lo que pone en duda la eficacia real de algunas de las medidas impulsadas al calor de la Online Safety Act británica.

Los menores ya están esquivando la verificación de edad online

Reino Unido lleva tiempo endureciendo las obligaciones para plataformas digitales, redes sociales, buscadores, servicios de mensajería, páginas para adultos, juegos online y otros servicios accesibles por menores.

La Online Safety Act exige a las plataformas evaluar riesgos para los niños, aplicar restricciones adecuadas por edad y proteger a los usuarios más jóvenes frente a contenidos dañinos. Entre esos contenidos se incluyen pornografía, material relacionado con autolesiones, trastornos alimentarios, suicidio, acoso, odio, violencia grave o retos peligrosos.

Sobre el papel, la idea parece clara: si un servicio no es apropiado para menores, debe contar con mecanismos eficaces para impedir el acceso. En la práctica, sin embargo, los propios niños están demostrando que algunas barreras no son tan sólidas.

El informe de Internet Matters apunta a que los menores utilizan métodos variados para saltarse los controles: introducir una fecha de nacimiento falsa, usar documentos de otras personas, recurrir a ayuda de adultos o incluso modificar su aspecto para parecer mayores ante sistemas de estimación facial.

Un bigote dibujado puede bastar para engañar al sistema

Uno de los casos más llamativos recogidos en el informe es el de una madre que descubrió a su hijo de 12 años utilizando un lápiz de cejas para dibujarse un bigote. Según su testimonio, el sistema de verificación lo identificó como si tuviera 15 años.

La imagen es casi cómica: millones invertidos en tecnologías de verificación, modelos de IA, análisis facial y controles de seguridad, derrotados por un bigote improvisado en el baño de casa.

Pero el problema no es solo que un niño concreto consiguiera engañar a una plataforma. Lo preocupante es que este tipo de trucos no parece ser un caso aislado. Internet Matters menciona ejemplos de menores que han utilizado vello facial pintado, filtros, imágenes manipuladas o incluso herramientas de IA para aparentar más edad.

Este tipo de técnicas muestra una debilidad evidente en los sistemas de estimación facial: no siempre están preparados para detectar cambios cosméticos simples o intentos deliberados de engaño.

La IA también se usa para aparentar más edad

La creatividad de los menores no se limita al maquillaje o a introducir fechas falsas. Algunos recurren a herramientas de inteligencia artificial para modificar su rostro y parecer mayores.

Esto añade una capa más compleja al problema. Si una plataforma pide una selfie para estimar la edad del usuario, pero el usuario puede alterar esa imagen con filtros, editores o modelos generativos, el control pierde parte de su utilidad.

La cuestión es especialmente relevante porque cada vez más servicios están recurriendo a sistemas de verificación basados en reconocimiento facial, estimación de edad o análisis visual. Estas tecnologías pueden ser cómodas, pero también generan dudas sobre privacidad, precisión y resistencia frente a manipulaciones.

Un estudio académico reciente sobre ataques cosméticos a sistemas de estimación de edad concluyó que modificaciones simples, como barbas sintéticas, pelo gris, maquillaje o arrugas simuladas, pueden hacer que algunos modelos clasifiquen a menores como adultos. En sus pruebas, una barba sintética logró tasas de conversión de menor a adulto de entre el 28% y el 69%, dependiendo del modelo analizado.

Algunos padres también ayudan a saltarse los controles

La responsabilidad no recae únicamente en los menores. El informe de Internet Matters señala que uno de cada cuatro padres ha permitido que su hijo evite controles de edad, mientras que otras informaciones sobre el estudio destacan que alrededor de uno de cada seis padres ha ayudado activamente a superar estas barreras.

En algunos casos, los padres no lo ven como una infracción grave. Por ejemplo, si conocen el videojuego al que quiere acceder su hijo y consideran que es adecuado, pueden ayudarle a superar la verificación sin sentir que están haciendo algo peligroso.

El problema es que estas decisiones individuales pueden debilitar todo el sistema. Si las plataformas dependen de controles que los menores pueden superar con ayuda de un adulto, una fecha falsa o una imagen retocada, la protección real queda muy lejos de la promesa inicial.

Roblox y el riesgo de clasificar mal la edad

El estudio también recoge casos en los que los sistemas fallan incluso cuando el menor no intenta engañarlos.

Un niño de 12 años explicó que, en Roblox, una función de verificación facial lo clasificó como si tuviera 15 años. Según su testimonio, eso le permitía chatear con usuarios de más edad, justo lo contrario de lo que debería conseguir un sistema de protección infantil.

Este tipo de errores son especialmente delicados. Un falso positivo puede abrir la puerta a funciones sociales o contenidos no adecuados. Un falso negativo, por el contrario, puede bloquear a usuarios legítimos y generar frustración.

La verificación de edad no es solo una cuestión técnica. También afecta a privacidad, libertad de acceso, seguridad, responsabilidad parental y diseño de producto.

Casi la mitad de los menores afirma haber sufrido daños online

Más allá de los trucos para esquivar controles, el informe muestra que los riesgos siguen presentes. Según Internet Matters, el 49% de los menores encuestados afirmó haber experimentado algún tipo de daño online en el último mes.

Entre los contenidos problemáticos aparecen la promoción de cuerpos poco realistas, mensajes de odio, insultos homófobos, violencia y otros materiales que los niños pueden encontrar de forma accidental o durante el uso habitual de plataformas digitales.

Esto explica por qué los reguladores insisten en que las empresas tecnológicas deben mejorar sus sistemas de protección. El desafío es que esas medidas funcionen de verdad y no se conviertan en simples formularios fáciles de esquivar.

Reino Unido aprieta a las plataformas, pero la tecnología aún cojea

La presión regulatoria en Reino Unido ha aumentado de forma notable. Ofcom, el regulador británico, ha pedido a las plataformas más utilizadas por menores que refuercen la aplicación de sus normas de edad mínima y adopten controles de edad altamente eficaces.

También se han producido acciones de cumplimiento contra servicios que no implementaron controles suficientes. Ofcom informó en marzo de 2026 de que cada vez más servicios estaban introduciendo controles de edad en redes sociales, citas, juegos, mensajería y páginas para adultos como respuesta a la Online Safety Act.

Sin embargo, el informe de Internet Matters deja claro que implantar una verificación no equivale automáticamente a proteger a los menores. Si el sistema es fácil de sortear, el cumplimiento puede quedar en algo más formal que efectivo.

La verificación de edad también genera dudas de privacidad

Hay otro frente abierto: la privacidad. Para verificar la edad, muchas plataformas piden selfies, documentos oficiales, datos biométricos o información personal sensible.

Esto plantea una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto es razonable exigir a millones de usuarios que entreguen más datos personales para acceder a servicios digitales?

Organizaciones de derechos digitales llevan tiempo advirtiendo de que las obligaciones de verificación de edad pueden erosionar la privacidad, limitar el acceso legítimo a contenidos y crear nuevas bases de datos sensibles. La Electronic Frontier Foundation, por ejemplo, ha criticado este tipo de mandatos por considerar que pueden perjudicar la privacidad y la libertad de expresión sin resolver de forma suficiente los riesgos para menores.

La industria se mueve, por tanto, entre dos exigencias difíciles de equilibrar: proteger mejor a los menores y no convertir internet en un espacio donde todos los usuarios tengan que identificarse constantemente.

El reto no es solo bloquear, sino diseñar mejor

La gran lección de este caso es que la seguridad infantil online no puede depender únicamente de una pantalla que pregunta la edad o de una selfie analizada por IA.

Los menores son curiosos, creativos y, en muchos casos, mucho más ágiles que los adultos usando tecnología. Si una barrera se puede superar con un bigote dibujado, una fecha falsa o una imagen generada por IA, esa barrera no debería presentarse como una solución definitiva.

Las plataformas necesitan controles más robustos, sí, pero también mejores ajustes por defecto, menos recomendación agresiva de contenido dañino, herramientas parentales claras, moderación eficaz y experiencias adaptadas a la edad real del usuario.

También hace falta educación digital. Los niños deben entender por qué existen estos límites, no solo verlos como obstáculos que hay que superar.

Un fallo embarazoso para las grandes tecnológicas

La historia del bigote falso se ha vuelto viral precisamente porque resume muy bien la tensión actual entre regulación, tecnología y realidad cotidiana.

Las plataformas prometen sistemas inteligentes. Los reguladores exigen controles más duros. Las empresas invierten en verificación biométrica. Y, mientras tanto, algunos niños descubren que pueden saltarse el filtro con maquillaje, filtros o un poco de ayuda familiar.

Puede parecer una anécdota graciosa, pero también es una advertencia. La protección infantil online no se resolverá con una única tecnología mágica. Requiere sistemas más resistentes, más transparentes y menos ingenuos ante la capacidad de los usuarios para encontrar atajos.

Porque, al final, si un bigote pintado basta para convencer a una IA de que un niño es mayor, quizá el problema no sea solo el niño. Quizá el sistema no era tan inteligente como parecía.