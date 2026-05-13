AIPER lleva la inteligencia artificial al jardín y la piscina con Scuba V3 e IrriSense 2

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AIPER ha celebrado en Madrid su evento anual de temporada bajo el concepto “El Oasis Inteligente”, una propuesta con la que la compañía quiere mostrar cómo la tecnología puede transformar la piscina y el jardín en espacios más autónomos, eficientes y fáciles de mantener.

La marca, conocida por sus robots limpiapiscinas inteligentes, ha aprovechado el encuentro para presentar sus principales novedades de cara al verano de 2026: el Scuba V3, el sistema de riego inteligente IrriSense 2 y el ecosistema Aiper Experts Duo, una combinación pensada para ofrecer limpieza continua de la piscina con la mínima intervención del usuario.

El jardín y la piscina también quieren ser inteligentes

Durante años, el concepto de hogar inteligente se ha asociado sobre todo al interior de la vivienda: luces conectadas, altavoces inteligentes, termostatos, cámaras de seguridad o electrodomésticos controlados desde el móvil.

AIPER quiere llevar esa idea un paso más allá y trasladarla al exterior del hogar. Su visión pasa por convertir el jardín y la piscina en entornos conectados donde la tecnología trabaje de forma silenciosa y constante, reduciendo tareas repetitivas como limpiar el fondo de la piscina, retirar hojas de la superficie o ajustar el riego según el tiempo.

El evento celebrado en Madrid reunió a medios especializados y profesionales del sector para mostrar en vivo cómo funcionan los nuevos dispositivos de la marca para la temporada 2026. Bajo el lema “El Oasis Inteligente”, AIPER presentó una experiencia orientada a hacer más visible un cambio de fondo: el exterior de la casa también puede formar parte del ecosistema smart home.

Scuba V3: un robot limpiapiscinas con IA cognitiva

Uno de los grandes protagonistas del evento fue el AIPER Scuba V3, presentado como el primer robot limpiapiscinas esencial del mundo con IA cognitiva.

Su principal novedad es el modo Cognitive AI Navium™, una tecnología que permite al robot analizar distintos factores antes de limpiar la piscina. Entre ellos se encuentran el tamaño y la forma de la piscina, el historial de limpieza y las condiciones meteorológicas.

Con esa información, el Scuba V3 puede optimizar automáticamente sus rutas para ofrecer una limpieza más eficiente. La idea es que el robot no se limite a moverse de forma más o menos aleatoria, sino que adapte su comportamiento al entorno y a las necesidades reales de cada piscina.

A esto se suma el sistema AI Patrol Cleaning, capaz de detectar residuos y redirigir el robot en tiempo real para centrarse en las zonas donde más se necesita limpieza. Es una función especialmente útil en piscinas expuestas a hojas, polvo, insectos u otros restos que pueden acumularse de manera irregular.

Limpieza de la línea de flotación sin esfuerzo

El Scuba V3 también incorpora la tecnología JetAssist™, diseñada para mejorar la limpieza de la línea de flotación. Esta es una de las zonas más delicadas de una piscina, ya que suele acumular suciedad, marcas de grasa, restos de productos solares y partículas que quedan adheridas en el borde del agua.

Tradicionalmente, mantener limpia esta zona requiere intervención manual. AIPER quiere reducir esa carga con un sistema que ayuda al robot a trabajar de forma más eficaz en la línea de flotación, manteniendo una limpieza más completa sin que el usuario tenga que estar pendiente.

El AIPER Scuba V3 estará disponible por 999 € en la web oficial de AIPER.

IrriSense 2: riego inteligente multizona para ahorrar agua

La segunda gran novedad presentada por la compañía es IrriSense 2, un sistema de riego inteligente multizona que busca automatizar el cuidado del jardín y, al mismo tiempo, reducir el consumo de agua.

AIPER lo define como el primer sistema de riego inteligente multizona que integra en un solo dispositivo el programador, los aspersores rotativos y la válvula eléctrica. El sistema puede gestionar hasta diez zonas de riego independientes, lo que permite adaptar el riego a distintas áreas del jardín según sus necesidades.

Esto resulta especialmente útil en jardines con césped, plantas ornamentales, zonas de sombra, áreas más expuestas al sol o distintos tipos de vegetación. No todas las zonas necesitan la misma cantidad de agua, y un sistema multizona permite ajustar mejor el riego sin depender de configuraciones manuales constantes.

Weather-Sense™ adapta el riego al tiempo real

Uno de los puntos más importantes de IrriSense 2 es su sistema Weather-Sense™, que adapta el riego en tiempo real a las condiciones meteorológicas.

Si va a llover, si la humedad es elevada o si las temperaturas cambian, el sistema puede ajustar la programación para evitar riegos innecesarios. Según AIPER, esto permite ahorrar hasta un 40% de agua frente a sistemas tradicionales.

La eficiencia en el consumo de agua es uno de los grandes argumentos de este producto, especialmente en un contexto en el que cada vez más hogares buscan soluciones sostenibles para mantener sus jardines sin desperdiciar recursos.

IrriSense 2 ha sido galardonado con el SEAL Sustainable Product Award 2026, un reconocimiento que refuerza su posicionamiento como producto orientado a la sostenibilidad.

“Save Water. Make It Count.”: una iniciativa para medir el ahorro de agua

Más allá del propio dispositivo, AIPER ha lanzado la iniciativa global “Save Water. Make It Count.”, impulsada por IrriSense 2.

Con esta campaña, la marca anima a los propietarios a realizar un seguimiento en tiempo real del agua que ahorran a través de la app de AIPER. El objetivo es que el usuario no solo automatice el riego, sino que también sea consciente del impacto de sus decisiones en el consumo de agua.

La iniciativa también busca vincular el uso de IrriSense 2 con programas más amplios de sostenibilidad y acceso al agua potable. Es una forma de conectar una solución tecnológica para el hogar con una preocupación cada vez más presente: el uso responsable de los recursos.

El AIPER IrriSense 2 estará disponible por 499 € en la web oficial de la marca.

Aiper Experts Duo: limpieza de piscina 24/7 con dos robots coordinados

La tercera propuesta destacada del evento fue Aiper Experts Duo, un ecosistema que combina el robot limpiapiscinas Scuba V3 con el EcoSurfer S2, un skimmer de piscina alimentado por energía solar.

La idea es ofrecer una solución de limpieza más completa, cubriendo tanto el fondo y las paredes de la piscina como la superficie del agua. Mientras el Scuba V3 se ocupa de la limpieza interna de la piscina, el EcoSurfer S2 trabaja en la superficie para retirar hojas, insectos y otros residuos flotantes.

Ambos dispositivos funcionan de forma coordinada para ofrecer una cobertura de limpieza 24/7, reduciendo la necesidad de intervención manual. Para quienes tienen piscina en casa, esto puede suponer una diferencia importante, especialmente durante los meses de más uso.

Aiper Experts Duo estará disponible desde 1.298 €, frente a un PVP recomendado de 1.398 €, en la web oficial de AIPER.

Una apuesta por un exterior del hogar más autónomo

El evento de Madrid no se limitó a mostrar nuevos productos. También reflejó una estrategia más amplia de AIPER: cambiar la forma en la que los consumidores perciben el espacio exterior del hogar.

Piscina y jardín suelen asociarse al descanso, pero también implican mantenimiento constante. Limpiar, recoger residuos, controlar el riego o ajustar sistemas manualmente puede convertirse en una tarea recurrente, especialmente en verano.

AIPER quiere que la tecnología haga que esos espacios sean más fáciles de disfrutar y menos exigentes de mantener. La propuesta pasa por dispositivos que trabajan en segundo plano, se adaptan al entorno y reducen la carga diaria para el usuario.

En ese sentido, el “Oasis Inteligente” no es solo un lema de campaña. Es una forma de presentar el jardín y la piscina como una extensión natural del hogar conectado.

Precios de los nuevos productos AIPER

El AIPER Scuba V3 estará disponible por 999 € en la web oficial de AIPER, y actualmente está en oferta en Amazon.

El AIPER IrriSense 2 tendrá un precio de 499 €, y actualmente está en oferta en Amazon.

El ecosistema Aiper Experts Duo, que combina Scuba V3 y EcoSurfer S2, estará disponible desde 1.298 €, con un PVP recomendado de 1.398 €.