Gemini Intelligence llega a Android para automatizar tareas, rellenar formularios y crear widgets

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Google ha presentado Gemini Intelligence en Android, una nueva capa de inteligencia que quiere cambiar bastante la forma en la que usamos nuestros dispositivos. La idea de fondo es sencilla: que el móvil, el reloj, el coche o incluso unas gafas inteligentes no se limiten a reaccionar a lo que haces, sino que puedan ayudarte de forma más proactiva, automatizando tareas y ahorrándote pasos.

Según ha explicado la compañía, Gemini Intelligence combina hardware avanzado y nuevas funciones de software para ayudarte a hacer más cosas a lo largo del día, manteniendo al mismo tiempo el control sobre tus datos y sobre las acciones que realiza el sistema.

El despliegue llegará por fases, empezando este verano en los teléfonos más recientes de Samsung Galaxy y Google Pixel, y más adelante se extenderá al resto del ecosistema Android, incluyendo relojes, coches, gafas y portátiles.

Gemini Intelligence quiere que Android sea más útil y proactivo

Google lleva tiempo integrando inteligencia artificial en sus productos, pero con Gemini Intelligence da un paso más allá. Ya no se trata solo de tener un asistente que responda preguntas o genere texto, sino de contar con un sistema capaz de entender mejor lo que estás haciendo y ayudarte a completar tareas reales.

La propuesta gira en torno a una idea muy clara: reducir fricciones. En vez de obligarte a ir saltando entre aplicaciones, copiando datos, rellenando formularios o repitiendo procesos, Gemini puede encargarse de buena parte del trabajo pesado.

Lo interesante es que Google insiste en que el usuario sigue teniendo el control en todo momento. Gemini solo actúa cuando se lo pides, trabaja en segundo plano y se detiene al terminar la tarea, dejando la confirmación final en manos del usuario.

Automatización de tareas entre aplicaciones

Una de las novedades más potentes de Gemini Intelligence es la capacidad de automatizar tareas de varios pasos dentro de distintas apps. Google asegura que ha estado perfeccionando estas funciones durante meses en dispositivos como el Galaxy S26 y el Pixel 10, especialmente en aplicaciones relacionadas con comida y transporte.

La idea es que Gemini pueda encargarse de tareas que normalmente resultan tediosas. Por ejemplo, si quieres reservar una bici para tu clase de spinning o localizar el temario de una asignatura en Gmail y añadir automáticamente los libros necesarios al carrito, Gemini puede ocuparse de la parte logística.

Es justo el tipo de trabajo repetitivo que muchas veces hacemos de forma manual y que consume más tiempo del que parece. Con esta integración, Google quiere que Android actúe casi como un intermediario inteligente entre tus aplicaciones.

El contexto de pantalla y las imágenes se convierten en acciones

Otro de los puntos clave de esta nueva inteligencia es que no se limita al texto. Gemini también puede usar el contexto visual de la pantalla o el contenido de una imagen para ejecutar acciones útiles.

Google pone un ejemplo bastante claro: si tienes una lista larga de la compra en la app Notas, podrás mantener pulsado el botón de encendido sobre esa lista y pedirle a Gemini que cree un carrito de compra con todos los artículos para que te los envíen a casa. En lugar de ir copiando uno por uno los productos, la IA convierte esa información en una acción directa.

Otro ejemplo interesante es el de un folleto turístico. Si ves en el vestíbulo de un hotel una promoción de un tour que te interesa, puedes hacerle una foto y pedirle a Gemini algo como: “Busca un tour como este en Expedia para un grupo de seis personas”. A partir de ahí, el sistema se encarga de interpretar la información y ejecutar la búsqueda.

Además, el usuario podrá seguir el progreso de estas tareas mediante notificaciones en tiempo real, mientras Gemini trabaja en segundo plano.

Gemini en Chrome ayudará a navegar de forma más inteligente

Google también ha anunciado que, a partir de finales de junio, los dispositivos Android contarán con un asistente de navegación web más inteligente gracias a Gemini en Chrome.

Esta integración permitirá investigar, resumir y comparar contenido en la web de una manera más natural. Pero no se queda ahí. La llamada Navegación automática de Chrome podrá encargarse de tareas rutinarias como reservar una cita o una plaza de aparcamiento.

Esto encaja perfectamente con la filosofía general de Gemini Intelligence: menos pasos manuales, menos tiempo perdido entre pestañas y formularios, y más automatización de tareas concretas del día a día.

Autocompletar evoluciona para rellenar formularios de forma más inteligente

Rellenar formularios desde el móvil sigue siendo una de esas tareas pequeñas pero molestas que todos hacemos continuamente. Google quiere reducir esa fricción evolucionando Autocompletar con Google con ayuda de Gemini.

Gracias a la llamada Inteligencia Personalizada de Gemini, Android podrá rellenar automáticamente más campos y pequeños textos dentro de las aplicaciones, incluido Chrome. El sistema podrá usar información relevante procedente de apps conectadas para ayudarte a completar formularios complejos con menos esfuerzo.

Google subraya, eso sí, que conectar Gemini con Autocompletar es una función completamente opcional. El usuario decide si quiere activarla o no, y puede gestionarla en cualquier momento desde los ajustes. Es un detalle importante, porque hablamos de información personal y de una función que necesita acceso contextual a ciertos datos para resultar útil.

Rambler: hablar como hablas y escribir mejor

Otra de las novedades más llamativas es Rambler, una nueva función para Gboard que utiliza Gemini Intelligence para mejorar el dictado por voz.

Google parte de una observación muy realista: la forma en que hablamos no suele coincidir con la forma en que queremos escribir. Cuando hablamos, nos corregimos, repetimos palabras, dejamos frases a medias o recurrimos a muletillas como “eh”, “bueno” o “mmm”. Rambler está diseñado precisamente para limpiar todo eso en tiempo real.

En vez de limitarse a transcribir literalmente cada palabra, esta función recoge las partes importantes del mensaje y las reorganiza para crear un texto más claro, más conciso y más pulido. Así, puedes expresarte de forma natural sin preocuparte demasiado por formular cada frase a la perfección desde el principio.

Google también aclara que Rambler mostrará claramente cuándo está activado y que el audio solo se utilizará para la transcripción en tiempo real, sin almacenarse ni guardarse.

Una función pensada para un mundo multilingüe

Uno de los aspectos más interesantes de Rambler es su enfoque multilingüe. Google explica que esta herramienta se ha diseñado para adaptarse a la forma real en la que se comunica mucha gente, alternando varios idiomas en un mismo mensaje.

Gracias al modelo multilingüe avanzado de Gemini, Rambler puede cambiar de idioma sin problemas dentro de una misma frase. Google pone como ejemplo la mezcla de inglés con hindi, pero la idea se aplica a cualquier otra combinación compatible.

Esto puede ser especialmente útil en mercados muy internacionales o entre usuarios bilingües, donde el cambio de idioma dentro de una misma conversación es algo completamente natural.

Crea mi Widget lleva la IA generativa a la pantalla de inicio

Google también quiere llevar la IA a la personalización del sistema mediante Crea mi Widget, una nueva función que representa uno de los primeros pasos hacia una interfaz generativa dentro de Android.

La propuesta consiste en poder crear widgets personalizados simplemente describiendo con lenguaje natural qué quieres ver. Por ejemplo, si te interesa planificar tus comidas, puedes pedir un widget que te sugiera tres recetas ricas en proteínas cada semana. Gemini generará un panel personalizado que podrás añadir a la pantalla de inicio y redimensionar a tu gusto.

Otro ejemplo que da Google es el de un usuario aficionado al ciclismo al que solo le interesan datos concretos del tiempo, como la velocidad del viento y la lluvia. En lugar de depender de un widget genérico, podrá crear uno centrado exactamente en esas métricas.

Lo interesante es que no se trata solo de una capa estética, sino de una herramienta funcional pensada para adaptar el dispositivo a las necesidades reales de cada usuario. Google también confirma que esta función llegará no solo a teléfonos Android, sino también a dispositivos como relojes con Wear OS.

Material 3 Expressive pondrá la inteligencia también en el diseño

Gemini Intelligence no llega sola. Google la acompaña de una actualización visual basada en Material 3 Expressive, un lenguaje de diseño que busca ser más atractivo, pero también más útil.

Según la compañía, las animaciones y elementos visuales no están ahí solo para decorar, sino para reducir distracciones y ayudarte a centrarte en la tarea que tienes entre manos. Es decir, el diseño también se convierte en parte de la inteligencia del sistema.

Este enfoque encaja bien con la idea general de Android más proactivo: no se trata únicamente de añadir funciones con IA, sino de repensar la experiencia completa para que resulte más fluida y menos cargante.

Android se prepara para una nueva etapa

Con Gemini Intelligence, Google quiere que Android sea mucho más que una plataforma para ejecutar aplicaciones. La compañía imagina un ecosistema donde el teléfono, el reloj, el coche o las gafas sean capaces de ayudarte a completar tareas, organizar información, crear interfaces a medida y actuar de forma más contextual.

La clave estará en cómo se implemente todo esto en la práctica. Sobre el papel, las ideas suenan muy prometedoras: automatización útil, menos pasos manuales, mejor dictado, formularios más inteligentes y una personalización más potente. Pero, como siempre, habrá que ver hasta qué punto estas funciones funcionan de forma fiable en el uso real.

En cualquier caso, está claro que Google quiere que Gemini Intelligence sea uno de los grandes protagonistas de Android durante los próximos meses. Y si cumple lo prometido, podríamos estar ante uno de los cambios más ambiciosos en la experiencia Android de los últimos años.