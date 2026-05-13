Google confirma qué móviles Samsung podrán enviar archivos a iPhone con AirDrop

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Google y Samsung siguen derribando una de las barreras más incómodas entre Android y el ecosistema de Apple. Tras el debut de la compatibilidad entre Quick Share y AirDrop en los Pixel 10, y su llegada posterior a los Galaxy S26, Google ha confirmado que más dispositivos Samsung Galaxy recibirán pronto esta función.

La novedad permitirá enviar archivos de forma inalámbrica desde móviles Galaxy compatibles a dispositivos Apple —como iPhone, iPad o Mac— usando Quick Share, sin recurrir a apps de terceros ni servicios en la nube. Google anunció inicialmente esta interoperabilidad en noviembre de 2025, empezando por la familia Pixel 10.

Quick Share se abre a AirDrop en más móviles Galaxy

Durante The Android Show | I/O Edition 2026, Google confirmó que la compatibilidad de Quick Share con AirDrop se ampliará a más teléfonos Android, incluidos varios modelos de gama alta de Samsung. Hasta ahora, esta función había llegado primero a los Pixel 10 y después a la serie Galaxy S26, pero el despliegue empieza a extenderse a más dispositivos.

La idea es sencilla, pero muy potente: que un usuario de Android pueda enviar fotos, vídeos o documentos directamente a un usuario de iPhone, iPad o Mac a través del sistema de envío inalámbrico del propio teléfono.

Hasta hace poco, compartir archivos entre Android y Apple era una experiencia mucho más torpe. Había que recurrir a WhatsApp, Telegram, correo electrónico, enlaces en la nube o aplicaciones externas. Con esta integración, Quick Share puede detectar dispositivos Apple cercanos configurados para recibir archivos mediante AirDrop.

Estos son los Galaxy que recibirán compatibilidad con AirDrop

Según la lista compartida durante el evento y recogida por medios especializados, estos son los dispositivos Samsung Galaxy que recibirán soporte para enviar archivos a dispositivos Apple mediante Quick Share:

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip6

Samsung Galaxy Z Flip7

Samsung Galaxy Z Fold6

Samsung Galaxy Z Fold7

Samsung Galaxy Z TriFold

Algunos de estos modelos ya han empezado a recibir la función mediante la actualización estable a One UI 8,5, mientras que en otros el despliegue llegará más adelante. La disponibilidad puede variar por país, operador y versión concreta del software.

Los Galaxy S23 y los modelos de gama media se quedan fuera por ahora

Lo llamativo de la lista no es solo qué móviles aparecen, sino también cuáles se quedan fuera. Por ahora, no figuran los Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Flip 5 ni Galaxy Z Fold 5.

Tampoco aparecen modelos de las familias Galaxy A, Galaxy M, Galaxy F o Galaxy Tab A, ni siquiera tablets de la serie Galaxy Tab S, al menos en esta primera lista.

Esto no significa necesariamente que nunca vayan a recibir la función, pero sí apunta a que Samsung y Google están priorizando los modelos más recientes y potentes. En este caso, la compatibilidad con AirDrop no parece depender únicamente de una actualización de software.

Por qué no todos los móviles Android podrán usar AirDrop

Aunque pueda parecer una función sencilla, hacer que Quick Share hable con AirDrop tiene bastante complejidad técnica. AirDrop utiliza una tecnología propia de Apple llamada AWDL, siglas de Apple Wireless Direct Link, diseñada para establecer conexiones directas entre dispositivos Apple.

Google ha explicado que la interoperabilidad de Quick Share con AirDrop permite transferencias directas entre dispositivos, sin que los archivos pasen por servidores externos. Es decir, se mantiene una conexión de tipo punto a punto, algo importante tanto para la velocidad como para la privacidad. ([blog.google][1])

El problema es que replicar este comportamiento en Android requiere soporte a nivel de red, optimizaciones del chipset y una implementación muy cuidada para que la comunicación sea estable y segura. Por eso es posible que algunos dispositivos antiguos o de gama más baja no puedan recibir esta función, incluso aunque tengan una versión reciente de Android o One UI.

Cómo funcionará el envío de archivos a iPhone, iPad o Mac

El funcionamiento será parecido al de Quick Share entre dispositivos Android, pero con un paso adicional en el lado de Apple. Para que un iPhone, iPad o Mac aparezca como destino, el usuario tendrá que activar AirDrop en modo visible para todos durante un periodo limitado.

En el caso de Apple, esto suele corresponder al modo “Todos durante 10 minutos”. Una vez activado, el Galaxy compatible podrá detectar el dispositivo cercano desde Quick Share y enviar el archivo directamente.

No parece que, por ahora, la integración sea equivalente al modo “solo contactos” de AirDrop. Eso implica que la experiencia será útil para compartir archivos puntualmente, pero todavía no estará tan integrada como dentro del propio ecosistema Apple.

Aun así, es un avance importante. En la práctica, bastará con abrir Quick Share, elegir el archivo y seleccionar el dispositivo Apple cercano, siempre que este tenga AirDrop configurado correctamente para recibir.

Una mejora clave para quienes conviven con Android y Apple

Esta función será especialmente útil en entornos mixtos. Por ejemplo, familias donde unos usan Samsung Galaxy y otros iPhone, equipos de trabajo con portátiles Mac y móviles Android, o creadores de contenido que necesitan mover fotos y vídeos rápidamente entre dispositivos.

Hasta ahora, AirDrop era una de las ventajas más visibles del ecosistema Apple. Su facilidad para enviar archivos entre iPhone, iPad y Mac ha sido durante años una razón de peso para no salir de ese entorno. Con Quick Share compatible con AirDrop, Android empieza a recortar esa diferencia.

También es una buena noticia para Samsung. Sus Galaxy de gama alta ya compiten directamente con el iPhone en cámara, pantalla, rendimiento y funciones de IA. Poder enviar archivos de forma más sencilla a dispositivos Apple elimina una fricción cotidiana que muchos usuarios notaban al cambiar de ecosistema.

Samsung ya lo estrenó en los Galaxy S26

La serie Galaxy S26 fue la primera de Samsung en recibir compatibilidad nativa con AirDrop a través de Quick Share. La función comenzó su despliegue en Corea y posteriormente se ha ido ampliando a otras regiones, con planes para llegar a mercados como Norteamérica, Europa, Latinoamérica, el Sudeste Asiático, Japón, Hong Kong y Taiwán.

En los Galaxy compatibles, la opción no está necesariamente activada por defecto. En algunos casos, hay que entrar en los ajustes de Quick Share y habilitar el uso compartido con dispositivos Apple.

Con One UI 8,5, Samsung está llevando varias funciones de los Galaxy S26 a modelos anteriores, y una de las más interesantes es precisamente esta mejora de Quick Share.

Una función pequeña que puede cambiar mucho el día a día

La compatibilidad entre Quick Share y AirDrop no es una función espectacular en apariencia, pero sí puede tener mucho impacto en el uso diario. Compartir una foto con alguien que tiene un iPhone, pasar un vídeo a un Mac o enviar un documento a un iPad dejará de ser una pequeña molestia para convertirse en algo mucho más directo.

El gran interrogante ahora es hasta dónde llegará el despliegue. La ausencia inicial de modelos como los Galaxy S23, Z Fold 5 o Z Flip 5 puede decepcionar a muchos usuarios, especialmente porque siguen siendo dispositivos potentes y relativamente recientes. Sin embargo, si las limitaciones técnicas son reales, es posible que la función quede reservada a generaciones concretas de hardware.

En cualquier caso, el movimiento confirma una tendencia interesante: Android y Apple siguen siendo ecosistemas distintos, pero Google está intentando que algunas barreras sean menos frustrantes para el usuario. Y en este caso, los propietarios de móviles Galaxy de gama alta serán algunos de los grandes beneficiados.