Sony Xperia 1 VIII: nuevo diseño, teleobjetivo gigante e IA para mejorar tus fotos

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Sony ha presentado oficialmente el Xperia 1 VIII, su nuevo smartphone estrella para 2026, y esta vez el cambio se nota desde el primer vistazo. Tras varias generaciones apostando por una línea de diseño muy reconocible, la compañía japonesa ha decidido redibujar la parte trasera del dispositivo con una nueva isla de cámaras de mayor tamaño.

El movimiento no es solo estético. Este rediseño permite integrar un nuevo teleobjetivo con un sensor mucho más grande, uno de los principales argumentos de un móvil que sigue apostando por la fotografía, el vídeo, el audio y una experiencia multimedia muy “Sony”.

La compañía destaca especialmente su nuevo asistente de cámara con IA, el teleobjetivo con sensor de 1/1,56 pulgadas, el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y una autonomía de hasta dos días.

El Xperia 1 VIII estrena un diseño trasero completamente renovado

Durante años, los Xperia 1 han mantenido una identidad visual muy clara: cuerpo alargado, líneas sobrias y una tira vertical de cámaras en la parte trasera. Con el Xperia 1 VIII, Sony rompe con esa tradición y adopta un módulo de cámara más grande, integrado dentro de lo que la marca denomina un nuevo diseño ORE, inspirado en materiales naturales y piedras preciosas.

La nueva isla de cámaras puede resultar menos discreta que la solución anterior, pero responde a una necesidad técnica evidente: Sony necesitaba más espacio para alojar un teleobjetivo más ambicioso. El módulo trasero gana protagonismo, aunque el teléfono sigue conservando ese aspecto sobrio y diferencial que ha caracterizado a la familia Xperia.

En la parte frontal, Sony continúa alejándose de la tendencia dominante en Android. En lugar de recurrir a una cámara perforada en pantalla, mantiene marcos simétricos superior e inferior, una decisión que permite conservar una pantalla sin interrupciones y alojar los altavoces frontales de forma más natural.

Para algunos usuarios, estos marcos pueden parecer menos modernos que los paneles con agujero. Para otros, especialmente quienes ven mucho contenido en horizontal o graban vídeo con frecuencia, la ausencia de recortes sigue siendo una ventaja práctica.

Un teleobjetivo mucho más grande para mejorar las fotos con zoom

La cámara es, una vez más, el gran foco del Xperia 1 VIII. Sony ha integrado un nuevo teleobjetivo con sensor de 1/1,56 pulgadas, aproximadamente cuatro veces más grande que el utilizado en el modelo anterior. Según la compañía, este cambio permite capturar imágenes de sujetos lejanos con más detalle, incluso en condiciones de poca luz.

Esto es especialmente importante porque los teleobjetivos suelen ser el punto débil de muchos smartphones cuando cae la luz. Al utilizar sensores más pequeños que la cámara principal, el zoom tiende a perder detalle, generar más ruido y ofrecer resultados menos consistentes por la noche o en interiores.

Sony quiere reducir esa diferencia con un sensor de mayor tamaño y un procesamiento más avanzado. El sistema de cámaras del Xperia 1 VIII cubre focales equivalentes de 16 mm, 24 mm y 70 mm, combinando ultra gran angular, cámara principal y teleobjetivo.

Además, Sony aplica procesamiento RAW multifotograma en todas las lentes para ampliar el rango dinámico y reducir el ruido en escenas con poca luz. La idea es conservar más información en luces y sombras, evitar zonas quemadas y mantener bordes y detalles más definidos en situaciones de alto contraste.

La IA llega a la cámara para ayudar sin complicar

Sony siempre ha tenido una aproximación muy particular a la fotografía móvil. Sus Xperia suelen ofrecer controles avanzados, una experiencia inspirada en sus cámaras Alpha y herramientas pensadas para usuarios que quieren intervenir más en el resultado final.

El problema es que no todo el mundo quiere ajustar parámetros manuales antes de disparar. Por eso, el Xperia 1 VIII introduce un nuevo AI Camera Assistant, impulsado por Xperia Intelligence, que analiza la escena, el sujeto e incluso las condiciones del entorno para sugerir ajustes en tiempo real.

El asistente puede recomendar tonos de color, selección de lente o efectos de bokeh basados en los perfiles Creative Look de Sony. En la práctica, esto debería ayudar a obtener fotos más cuidadas sin tener que entrar en menús complejos ni dominar conceptos fotográficos avanzados.

Es un movimiento inteligente por parte de Sony. La marca mantiene su ADN de cámara “seria”, pero intenta hacerlo más accesible para quienes simplemente quieren apuntar, disparar y obtener una imagen más atractiva.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 y rendimiento de gama alta

En el interior, el Xperia 1 VIII monta el Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform de Qualcomm. Sony afirma que esta plataforma ofrece un aumento de rendimiento del 20% respecto a la generación anterior, con mejoras pensadas para multitarea, juegos, creación de contenido y uso intensivo de aplicaciones.

Según la información facilitada, el dispositivo estará disponible con configuraciones de hasta 16 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento, dependiendo del mercado y la variante. Esto sitúa al Xperia 1 VIII claramente en la gama más alta, aunque Sony sigue dirigiéndose a un público bastante concreto: usuarios que valoran cámara, audio, pantalla, autonomía y funciones que otros fabricantes han ido eliminando.

La pantalla OLED de 6,5 pulgadas mantiene una tasa de refresco de 120 Hz y vuelve a estar orientada al consumo multimedia, con el habitual enfoque de Sony en color, vídeo y tecnologías heredadas de su ecosistema BRAVIA. Diversas informaciones apuntan a que Sony ha dejado atrás la resolución 4K clásica de generaciones anteriores en favor de un panel FHD+ de alta calidad, algo que puede ayudar a mejorar la eficiencia energética.

Altavoces mejorados, jack de auriculares y botón físico de cámara

Una de las razones por las que los Xperia siguen teniendo una comunidad fiel es que Sony conserva elementos que han desaparecido de casi todos los móviles premium. El Xperia 1 VIII mantiene el conector de auriculares de 3,5 mm, algo prácticamente excepcional en la gama alta actual. ([Sony Asia Pacific][1])

También sigue presente el botón físico dedicado para la cámara, una seña de identidad de los Xperia que resulta muy útil para disparar en horizontal, enfocar con media pulsación y utilizar el teléfono de forma más parecida a una cámara compacta.

En el apartado de sonido, Sony ha incorporado nuevos altavoces estéreo con unidades izquierda y derecha idénticas. Según la compañía, estos altavoces ofrecen graves más profundos, agudos más extendidos y una escena sonora más amplia, con voces e instrumentos más claros.

Para quienes usan el móvil para ver películas, escuchar música o jugar sin auriculares, este apartado puede marcar diferencias. Sony no solo quiere vender un móvil con buena cámara, sino un dispositivo completo para consumir y crear contenido.

Más autonomía y batería pensada para durar

Sony promete hasta dos días de autonomía en el Xperia 1 VIII, basándose en un escenario de uso estándar con navegación, vídeo, juegos y tiempo en espera. Como siempre, la autonomía real dependerá del uso, la cobertura, el brillo de pantalla y las aplicaciones instaladas, pero la compañía vuelve a poner el foco en la eficiencia.

El dispositivo incorpora una batería de 5.000 mAh y Sony asegura que está diseñada para conservar una buena salud durante cuatro años de uso, basándose en simulaciones de ciclos repetidos de carga y descarga.

También se han aplicado optimizaciones de consumo en aplicaciones especialmente exigentes, como las apps de mapas, con el objetivo de reducir el gasto energético en situaciones cotidianas.

Una integración más cuidada dentro del ecosistema Sony

El Xperia 1 VIII no llega como un producto aislado, sino como parte del ecosistema de entretenimiento de Sony. La marca aprovecha su experiencia en cámaras Alpha, audio Walkman, televisores BRAVIA, cine, música y videojuegos para construir un móvil con una personalidad muy marcada.

El diseño ORE, los colores Graphite Black, Iolite Silver, Garnet Red y Native Gold, el acabado con texturas más naturales y el enfoque en fotografía creativa refuerzan la idea de que Sony quiere diferenciarse de otros fabricantes Android que cada vez se parecen más entre sí.

Además, el mantenimiento del jack de auriculares, el botón de cámara y los altavoces frontales demuestra que Sony no está dispuesta a renunciar a ciertas decisiones de diseño solo por seguir tendencias.

Precio y disponibilidad

El Xperia 1 VIII estará disponible para reserva a partir del 13 de mayo directamente en Sony y en distribuidores online seleccionados —según el país— por aproximadamente 1.499 € en la versión de 256 GB. Durante el periodo de reserva, las compras del Xperia 1 VIII incluirán los auriculares de gama alta Sony WH-1000XM6.

La versión Native Gold de 1 TB estará disponible exclusivamente en la tienda online de Sony en países seleccionados por 1.999 € .

No es, por tanto, un móvil pensado para competir en precio. El Xperia 1 VIII se coloca directamente en la zona más premium del mercado, dirigido a quienes buscan una propuesta distinta a la de Samsung, Apple, Google o Xiaomi.