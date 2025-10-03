AirPods Pro 3: Cómo hacer seguimiento de tu frecuencia cardíaca

💻 ¡Días naranja! ¡Descuentos hasta el 60% en tecnología en PcComponentes! [ Saber más ]

Los nuevos AirPods Pro 3 llegan con una de sus funciones más llamativas: el seguimiento de la frecuencia cardíaca directamente desde los auriculares.

Aunque esta característica ya se había visto en otros dispositivos, en la práctica los resultados solían ser poco fiables. Sin embargo, en mis pruebas he comprobado que Apple ha logrado ofrecer mediciones mucho más precisas, especialmente útiles durante entrenamientos.

Cómo funciona el sensor de frecuencia cardíaca en los AirPods Pro 3

El sensor encargado de medir las pulsaciones se encuentra en el lateral de cada auricular, justo al lado de la almohadilla. Para que funcione correctamente, es importante mantener esta zona limpia y descubierta.

La tecnología utilizada se basa en un sistema de luz infrarroja que pulsa 256 veces por segundo, captando el flujo sanguíneo en la oreja. A partir de esos datos, los algoritmos eliminan interferencias como los movimientos al caminar o correr, ofreciendo lecturas fiables.

Esta innovación supone una diferencia clave frente a auriculares como los Beats Powerbeats Pro 2, que emplean LEDs verdes para el mismo propósito pero con resultados menos consistentes.

Cómo medir tu frecuencia cardíaca con los AirPods Pro 3

El proceso para consultar tus pulsaciones es sencillo:

Colócate los AirPods Pro 3. Abre la app Fitness en tu iPhone. En la sección de entrenamientos verás el icono de los auriculares en la esquina superior derecha, lo que confirma que están conectados.

Al iniciar una actividad, los auriculares registrarán en tiempo real tu frecuencia cardíaca. Los datos se muestran tanto en la propia aplicación como en la pantalla de bloqueo.

Si además usas un Apple Watch, ambos dispositivos recopilan información y el sistema selecciona la más precisa en cada momento. Incluso fuera de los entrenamientos, las pulsaciones quedan registradas en la app Salud, dentro del apartado Frecuencia cardíaca. También puedes usar los auriculares para monitorizar sesiones de Apple Fitness+ en iPhone, iPad o Apple TV.

Cómo desactivar el seguimiento de frecuencia cardíaca

Si no deseas utilizar esta función, puedes desactivarla fácilmente: